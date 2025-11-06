"여기 와서 더 나은 사회를 위해 상상할 수 있어 좋았다"

큰사진보기 ▲5일 거제시청 대회의실에서 열린 “교육대개혁 경남 권역별 토론회” ⓒ 경남교육연대 관련사진보기

"학생들이 직접 참여할 수 있는 토론의 자리를 찾기가 어려운데, 오늘 여기 와서 더 나은 사회를 위해 상상을 할 수 있어 좋았다. 우리의 상상이 현실이 된다면 좋겠다."5일 거제시청 대회의실에서 열린 "교육대개혁 경남 권역별 토론회"에 함께 했던 임수빈 학생(거제여자상업고)이 한 말이다. 토론회는 임 학생을 비롯한 청소년과 교직원, 학부모들이 참석해 열렸다.토론회는 경남교육연대(집행위원장 김지성), 거제교육연대(상임대표 김재욱)가 거제시의회, 거제교육지원청과 함께 연 것이다. 주최측은 지속가능하고 보다 나은 교육을 어떻게 만들어 갈 것인지에 대해 토론했다고 밝혔다.참가자들은 '지역 기본의료 확충 방안', '지역 교육역량 강화 방안', '청소년 이동권 보장 방안', '청소년 기본생활 보장 방안', '청년 기본생활 보장 방안'에다 '이주 배경 외국인 학생에 대한 교육 방안'이라는 주제에 따라 모둠별로 이야기를 나누었다.'지역 기본의료 확충 방안'과 관련하여 유은아‧정아현 학생(거제제일중)은 "거제시에서 예산을 지원하여 과일이나 채소 등 건강한 급식·간식을 학생에게 지원하고, 명상센터를 건립하여 학생들이 언제든 정서적 쉼을 할 수 있도록 하며, 인성교육 강화나 상담교사를 학교별로 배치하여 정서적 어려움에 초기부터 대응할 수 있도록 해야 한다"라고 제시했다.이밖에 학교와 병원을 오가는 버스노선을 추가로 확대하고, 자녀가 아프면 보호자가 자녀돌봄 휴가 등을 자유롭게 사용하여 자녀를 돌볼 수 있는 여건이 개선될 것이라는 제안도 있었다.'지역 교육역량 강화 방안'에 대해 정용준 학생(거제공업고)은 "소규모 학교나 특성화고의 경우 학생 수가 급감하여 걱정이 많다"라며 " 특히 거제공고는 학교의 위치가 높은 언덕에 있고 심지어 버스정류장이 없어 등하교 조차 어렵다"라고 토로했다.그는 "학생 수가 감소하고 있는 상황을 극복하기 위하여 지역이나 마을의 특성을 잘 살릴 수 있도록 개성있는 학교을 운영하거나 몇 개의 소규모 학교를 통합하여 교육과정을 운영하는 방안을 적극 강구할 것"을 제안했다.'청소년 이동권 보장 방안'과 관련하여 강민정 학생(거제옥포고)은 "청소년에게 이동권을 보장하는 것은 새로운 세계의 확장이며 민주주의와 인권의 확대"라며 "현재 거제시의 청소년이 이용하는 거제패스에 대하여 사용이 간편·편리하고, 청소년의 경제적 부담을 줄여 주기에 매우 적절한 정책이라 판단한다. 하지만 버스 외 택시탑승에도 사용할 수 있으면 좋겠고, 거제시에 거주하지는 않지만 거제시의 학교에 다니는 학생에게도 지원이 확대되면 좋겠다"라고 발표했다.'청소년 기본생활 보장 방안'과 관련해 이한선 학생(거제공고)은 "거제패스와 같이 청소년에게 직접적인 혜택이 있는 복지정책이 대폭 확대되어야 한다"라며 "지역에서 사교육을 이용하기 어려운 점을 감안하여 희망하는 학생에게는 온라인을 이용하여 수업을 들을 수 있도록 지원하는 것도 제안한다"라고 밝혔다.'청년 기본생활 보장 방안'과 관련한 발표에서 임수빈‧박연지 학생(거제여자상업고)은 "청년의 주거비용 일부를 지원하는 것이 중요하다"라며 "타시도의 경우처럼 청년이 부담해야 하는 주거비(월세 등)를 지원한다면 부담없이 지역에서 지낼 수 있다고 하였고, 취업과 관련해서도 청년을 위한 일자리 기회가 확대되어야 한다"라고 말했다.'이주 배경 외국인 학생에 대한 교육 방안'과 관련해 배한서‧박은지 학생(거제여자상업고)은 "현재 이주 배경 외국인 학생이 겪고 있는 여러 어려움에 공감했고 특히 의사소통의 어려움이 시급하게 해결되어야 한다"라며 "학교 전입 전 기본적인 한국어 교육이 필수로 이루어져야 하며, 이를 위하여 이주 배경 외국인 학생 전용 한국어 학교와, 전입 초기 1대 1 맞춤 강사 즉시 지원 등을 거제교육지원청이 운영할 것을 제안한다"라고 밝혔다.또 이들은 "이주노동자를 채용한 기업도 이 부분에 대한 해결을 위하여 적극적으로 지원하고 협력하는 것이 필요하다"라며 "학교에서도 다양한 국적의 문화교육이나 학부모 대상 교육을 적극 실시하여 같은 교실과 같은 지역에서 살고 있는 우리의 친구와 이웃이 차별받거나 외로워하지 않도록 배려할 것"이라고 제안했다.모둠별 발표 이후 참가자들이 서로 토론회 참가 소감을 나누는 자리가 이어졌다. 기민재 학생(성포중)은 "교사의 추천으로 오게 되었는데 토론이라는 과정을 통하여 처음 만나는 사람과도 서로의 의견을 공유할 수 있어서 좋았고, 다음에는 더 잘할 수 있을 것 같다"라고 말했다.백은별 학생(거제제일중)은 "학교에 부착된 포스터를 보고 참여하게 되었는데 다음에도 오고 싶고, 다른 학교 학생들과 생각을 나눌 수 있어서 좋았다"라고, 배한서 학생은 "이 자리에 추천해 주신 선생님께 감사드리고, 이런 값진 경험을 가질 수 있어 좋았고 다음에도 꼭 참여하겠다"라고 말했다.신원국 교장(성포중)은 "토론은 서로의 생각을 듣고 서로를 이해하는 자리이며, 참가자 모두를 배려하는 모습이 좋았다"라고, 장윤영 모둠진행자는 "토론 전에는 참여자가 이야기를 하지 않으면 어떨까 걱정을 하지만, 정작 토론을 시작하면 여러 이야기가 술술 나와 흐뭇하다며, 토론회에서 나온 이야기가 현실이 되고 우리의 삶을 바꾸는 데 도움이 될 것 같다"라고 말했다.경남교육연대는 오는 15일 진양고 강당에 이어 12월 20일 양산(장소 미정)에서 각각 토론회를 연다.