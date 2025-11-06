'금거북이 매관매직' 의혹 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석'

큰사진보기 ▲도둑 출석하는 매관매직 의혹 이배용전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건희 씨에게 '금거북이'를 건네 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실 주차장에서 취재진들을 피해 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

김건희 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 기자들의 질문 세례를 피해 지하주차장에서 대기하다가 지하 1층 화물 엘리베이터를 타고 특검 사무실로 출석했다.참고인 신분인 이 전 위원장은 6일 오전 9시 30분 서울 종로구 김건희 특검팀(민중기 특검) 사무실 지하주차장에서 모습을 드러냈다. 안경에 마스크를 써 얼굴을 가린 이 전 위원장은 남편이 밀어주는 휠체어를 타고 있었다.이 전 위원장은 지상 1층이 아닌 지하주차장으로의 출석을 고집하는 듯 주차장 가장자리에 주차돼 있는 화물트럭 옆 좁은 공간에서 버티는 모습도 보였다. 이후 이 전 위원장은 지하주차장 내 화물 엘리베이터로 이동했는데, 쏟아지는 카메라 플래시 세례에 긴장한 듯 휠체어 손잡이를 잡고 고개를 숙이기도 했다. 이 전 위원장은 한쪽 발에 깁스를 하고 있었는데, 그는 앞서 특검의 소환에 불출석 사유서를 제출하며 "골절상을 당했다"고 밝힌 바 있다.이 전 위원장은 "(김건희씨에게) 금거북이와 한지 공예품을 전달한 이유가 무엇인가", "(인사) 적격 검토서는 왜 보냈는가", "MBN 영업정지 해결에 어떻게 관여했나", "공직 청탁 목적이 있었나" 등 쏟아지는 질문에도 허공을 응시한 채 침묵으로 일관했다.특검팀은 이 전 위원장이 김건희씨에게 윤석열 대통령 당선 축하의 명목으로 금거북이를 건넨 뒤 국가교육위원장 자리에 올랐다는 '매관매직 의혹'과 관련해 수사를 벌이고 있다. 이 전 위원장이 박근혜 정부 시절 국정교과서 편찬에 참여하고 친일 인사를 옹호한 경력 등이 있어 비판이 쏟아졌는데도, 당시 대통령이었던 윤석열이 임명을 강행하며 논란이 됐다.특검팀은 양평 공흥지구 특혜 의혹으로 김건희 모친 최은순씨를 압수수색하다 이 전 위원장이 김건희에게 건넨 금거북이와 편지를 발견했고, 지난 8월 28일 이 전 위원장의 자택을 압수수색했다.압수수색 사흘 뒤 국가교육위원장직에서 사퇴한 이 전 위원장은 "언론에 보도된 내용의 사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다"는 입장을 밝힌 바 있다.