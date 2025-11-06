"한미협상 성공적, 이제 국회 골든타임"... 대미투자특별법 신속 처리 입장

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 이재명 대통령의 한미 관세협상 타결과 APEC의 성공적 마무리를 긍정 평가하면서, 대미 투자 특별법 등 국회의 후속조치를 확실히 뒷받침하겠다고 다짐했다. 국민의힘에게는 초당적 협력을 부탁했다.6일 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 김병기 민주당 원내대표는 "한국의 국익과 미래를 위해 한미 협상의 후속 입법에 최선을 다하겠다"면서 "만족도의 차이는 있을 수 있지만 최악의 상황에서 최선의 결과를 만들어냈다는 사실에는 이견이 없다. 최선의 결과를 최고의 성과로 만들어야 한다"라고 말했다.한미 관세협상이 최종 마무리 되면 양국이 서명한 팩트시트가 공개된다는 점을 언급한 김 원내대표는 "대미 투자 기금 조성, 관세 인하, 전략산업 육성을 위한 입법과 예산이 핵심 과제"라고 짚었다. 한국과 미국은 '대미 투자 특별법'이 국회에 제출된 시점을 기준으로 자동차 등 상호 관세율을 25%에서 15%로 낮추기로 합의했다. 11월에 법안이 국회에 제출되면 정부는 이 사실을 미국에 알리고 미국은 11월 1일을 기준으로 관세를 인하하게 된다.김 원내대표는 "지금이 바로 행동할 골든타임이다. 빠른 입법으로 한미 간 신뢰를 공고히 해야 한다"라며 "불확실성을 그대로 두면 우리 산업과 기업이 큰 피해를 볼 수 있다"라고 국회에서의 신속한 특별법 처리 필요성을 강조했다.한정애 민주당 정책위의장은 "한미 관세협상은 상호 신뢰에 기반한 양해각서로 국회 비준 동의 대상은 아니다"라고 밝혔다. 한 의장은 "국민의힘은 '구속력이 없어서 국회 비준 대상이 아니라면 3500억 달러를 미국에 투자하지 않아도 된다는 말이냐'라고 했다는데, 그간 한미 양국은 상호 간 신뢰를 바탕으로 또 기반으로 오늘에까지 이르렀다"라며 "그 사실을 국민의힘도 모르지 않을 것이다. 대미 투자 특별법의 신속한 입법을 통해 양해각서의 확실한 이행을 담보하면 된다"라고 말했다.이어 "국민의힘의 협조를 구한다"라며 "경제 관련한 불확실성을 조속히 해소하고 주요 산업의 대외적 경쟁력을 확보하는 것이기도 하다. 다시 한 번 국민의힘의 협조를 구한다"라고 강조했다.민주당은 전날(5일) 당내에 'APEC 성과 확산 및 한미관세협상 후속지원 위원회'를 설치키로 했다. 국회 차원에서 논의하고 추진할 사안은 위원회 차원에서 다뤄질 예정이다.