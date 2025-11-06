[의령] 20년 방치 건물, 주민 어울림 공간으로 탈바꿈

큰사진보기 ▲의령 주민공동이용시설 중동어울림센터 개관. ⓒ 의령군청 관련사진보기

경남 의령군 의령읍 분위기가 달라졌다. 의령읍 중심가에서 20년 넘게 흉물로 방치돼 있던 옛 '미림탕' 부지가 도시재생사업을 통해 주민공동이용시설 '중동어울림센터'로 새롭게 태어났기 때문이다.의령군은 5일 의령읍 중동리 현지에서 개관식을 열고, 도시재생의 상징적 거점시설로서 새로운 출발을 알렸다. 행사에는 오태완 군수를 비롯해 주민들도 참석해 함께 축하했다.중동어울림센터는 국‧도비 40억원을 포함해 총사업비 59억원을 들여, 2023년 11월 착공해 지난 4월 준공했다. 연면적 1204㎡, 지상 5층 규모로 건립된 센터에는 빨래방, 무인카페, 생활체육실, 학습열람실, 도서관, 커뮤니티실 등 주민 생활과 소통을 위한 다양한 공간이 마련됐다.의령군은 "미림탕 부지는 의령 구도심 중심부에 위치했음에도 20년 이상 흉물로 방치돼 도시 미관과 안전 문제를 일으키며 지역의 오랜 골칫거리였다"라며 "이번 사업은 안전등급 D등급의 노후·위험 건축물을 철거하고 주민 편의를 위한 지역 공동이용시설로 재생하는 사업으로 추진됐다"라고 밝혔다.오태완 군수는 "중동어울림센터는 주민이 모이고 이야기가 피어나는 지역 공동체의 중심지가 될 것"이라며 "쇠퇴한 도심이 다시 숨 쉬고, 주민의 삶이 풍요로워지는 도시재생의 성공 모델을 앞으로 많이 만들어 가겠다"고 밝혔다.