덕양구 효자동 안전보안관, 행안부 '장려상' 수상

"효자동은 규모로 보면 전국에서 가장 작은 단위의 참가 조직이었지만, 활동 내용과 주민 참여도에서는 특히 진정성이 있었다." -경진대회에 참여한 한 참가자의 발언 중

"우리는 대단한 장비나 시스템보다, 서로의 관심과 참여로 안전을 만들어갑니다. 이 상은 우리 모두의 작은 실천이 모여 만든 결과입니다."

덧붙이는 글 | 고양시 덕양구 효자동은 고양시 덕양구의 법정동인 지축동, 효자동, 북한(산)동을 모두 아우르는 행정동인 효자동의 명칭입니다.

지난 5일 수요일, 세종특별자치시 정부세종컨벤션센터. 전국 각지에서 모인 수십 개의 지방자치단체와 기관이 그동안의 안전 활동 성과를 펼쳐 보인 행정안전부 주최 '안전보안관 활동 우수사례 경진대회' 현장은 뜨거운 열기로 가득했다.그 가운데, 경기도 고양시 덕양구 효자동 안전보안관이 있었다. 소박한 동(洞) 단위의 주민들이 스스로 모여 마을의 안전을 위해 뛰어온 '생활 속 자율안전조직'이었다. 효자동 안전보안관은 이번 대회에서 행정안전부 장관상(단체 부문 장려상)을 수상했다.이번 경진대회는 전국의 지방자치단체 및 유관 기관이 참여한 대규모 행사였다. 참가한 단체는 ▲대구 북구 ▲광주 서구 ▲세종특별자치시 ▲전북 김제시(한전MCS 김제지점) ▲경남 사천시 ▲제주 서귀포시 ▲경기 고양시 덕양구 효자동 등이었다.특히 효자동 안전보안관은 고양시 덕양구의 한 행정동, '효자동' 단위로 구성된 민간 자율 조직이었다.이번 대회에서 최우수상을 차지한 제주시 서귀포시는 민관경 합동 시스템을 앞세워 경찰·소방·지자체가 협력하는 대규모 통합 안전 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았다. 또한 우수상을 수상한 전북 김제시는 한전MCS 김제지점이 지역 전체의 안전보안관을 맡아 기업 차원의 조직적 참여를 통해 안전 활동을 진행해온 사례였다.효자동은 표면적으로는 '장려상'이라는 이름이 붙었지만, 효자동 수상의 의미는 성적 이상의 상징성을 가진다는 평가가 나온다. 효자동은 지역 주민들이 함께 모여 통학로 안전 캠페인, 야간 순찰, 폭우 대비 사전 안전 점검 등 생활 속에서 직접 실천할 수 있는 활동을 꾸준히 이어왔다.행정안전부 관계자는 "효자동 안전 보안관은 동 단위 생활권에서 주민 스스로가 안전을 지켜낸 모범 사례로, 앞으로 전국적으로 확산 가능한 모델로 본다"며 "소규모 지역이지만 그 진정성과 실행력이 인상적이었다"고 밝혔다.한 안전보안관은 수상 후 "효자동 안전 보안관의 핵심은 '내가 사는 마을을 내가 지킨다'는 철학"이라면서 "누가 시켜서가 아니라, 우리 아이와 이웃이 안전하길 바라는 마음 하나로 움직였다"고 말했다.효자동 안전보안관의 일상적인 활동은 거창하지 않다. 매일 아침 학교 앞에서 교통지도를 하고, 저녁이면 어두운 골목길을 돌며 가로등 상태를 점검한다. 폭우나 폭설이 내리면 배수로와 맨홀을 확인하고, 동네 곳곳 취약 지역에 안전 점검을 나서는 것이 그들의 일상이다. 하지만 이 소소한 실천이 모여 마을 전체의 안전을 바꿔왔다.효자동 안전보안관은 특히 효자동 일대 학교와 주민 시설, 아파트 단지 주변을 중심으로 '내 이웃을 지키는 생활 안전 네트워크'를 자발적으로 구축해온 것이 수상으로 이어졌다는 평가다.작은 마을의 한걸음이 결국 대한민국의 안전 지도를 바꾸는 첫 발자국이 될지도 모른다. 효자동의 '장려상'은 그래서 더욱 값지다.