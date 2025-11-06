이웃의 얼굴을 한 정치... 맘다니가 만들 뉴욕이 기다려진다

이 글은 맘다니 본인의 연설문 일부와 그의 공식 캠페인 웹사이트 발언을 참고하여 재구성한 것입니다. 아울러 맘다니 관련 여러 보도와 자료(하단 참고)를 바탕으로, 객관적 사실 위에 문학적 해석과 사회적 의미를 더하여 작성한 것임을 밝힙니다.

큰사진보기 ▲지난 10월 26일 미국 뉴욕시 퀸즈 구 포레스트힐스 스타디움에서 열린 '뉴욕은 팔리지 않는다' 집회에서 당시 뉴욕 시장 후보 조란 맘다니, 버니 샌더스 미국 상원의원(무소속-버몬트), 알렉산드리아 오카시오코르테즈 미국 하원의원(민주당-뉴욕)이 무대 위에서 손을 흔들고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

'이 도시에는 약한 사람들을 위한 정치가 필요하다.'

"나는 고통을 이론으로 배우지 않았다. 그것은 내 사무실 문을 두드리던 사람들의 얼굴에서 배운 것이다."

"이 도시는 누구를 위해 존재하는가? 뉴욕은 부자들의 도시가 아니라 일하는 사람들의 도시가 되어야 합니다."

큰사진보기 ▲조란 맘다니 민주당 뉴욕 시장 후보가 지난 10월 29일 뉴욕시 브롱크스 자치구 벨몬트 지역에서 열린 기자회견을 마치고 나오며 샌드위치를 먹고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

"주거, 교통, 기후 모두가 인간의 권리다(Rent Justice, Transit Justice, Climate Justice)"

"이 도시는 내 것이 아니라 우리 모두의 것입니다. 나는 권력자가 아니라 이웃으로서 이 자리에 섰습니다. 뉴욕은 부자들의 놀이터가 아니라 인간이 존엄하게 살아가는 도시가 되어야 합니다."

"가사는 바뀌었지만 여전히 나는 사람들의 이야기를 전하고 있다."

"정치는 싸움이 아니라 설득이며, 설득은 곧 존중이다."

'당신은 어디에서 왔는가'가 아니라 '당신은 누구와 함께 가고 있는가'

'우리는 함께 간다. 그리고 그 길의 이름은 조르단 맘다니이다.'

뉴욕의 새벽은 언제나 분주하다. 수백만 대의 자동차와 사람의 발자국, 전철의 굉음과 커피 냄새가 섞여 도시를 깨운다. 하지만 2025년 11월 5일의 아침은 달랐다. 그날, 뉴욕은 새로운 시대를 맞았다. 우간다에서 태어나 미국 퀸즈에서 자란 이민자의 아들이자 젊은 사회운동가인 조란 맘다니(Zohran Mamdani)가 뉴욕시의 시장으로 당선된 것이다.그 이름이 발표되는 순간, 맨해튼의 거리와 브루클린의 카페, 퀸즈의 모스크와 브롱크스의 학교에서 환호가 터져 나왔다. 누군가는 "이제야 진짜 우리를 대표하는 시장이 나왔다"고 말했다. 그 말 속에는 수십 년 동안 이 도시를 지탱해 온 '보이지 않는 시민들'의 숨결이 담겨 있었다.맘다니의 이야기는 아프리카의 한 도시, 우간다의 수도 캄팔라에서 시작된다. 그의 아버지 마흐무드 맘다니는 세계적으로 저명한 정치학자이자 인류학자였고, 어머니 미라 나이르는 인도 출신의 영화감독이었다. 그는 지식과 예술의 경계에서 태어나 어릴 때부터 '다양성'을 삶의 일부로 받아들였다.그의 이름 '조란'은 '빛'을 뜻하고, 중간 이름 '콰메(Kwame)'는 가나의 초대 총리인 콰메 은크루마에서 따왔다. 이 이름에는 부모가 아들에게 물려주고자 한 세계관, 억압받는 이들의 존엄과 해방의 꿈이 담겨 있었다.그가 일곱 살이 되던 해, 가족은 뉴욕으로 이주했다. 퀸즈의 다문화 거리에서 자란 그는 매일 세계를 만났다. 옆집은 방글라데시 이민자, 맞은편은 도미니카 가족, 아래층에는 흑인 노인이 살았다. 그들은 서로의 언어를 몰랐지만, 일터로 향하는 새벽 인사만큼은 공유했다.소년 맘다니는 이 복잡한 도시에서 '정의'를 배웠다. 공립학교에서의 불평등, 친구들의 퇴거 소식, 지하철 요금 때문에 걸어서 학교에 가야 했던 기억 속에서 그는 깨달았다.그는 브롱크스 과학고등학를 졸업한 뒤 메인주의 보든 대학(Bowdoin College)으로 진학해 아프리카학(Africana Studies)을 전공했다. 아프리카와 디아스포라의 역사, 식민주의, 인종 정의를 탐구하면서 미국 사회의 구조적 불평등을 공부했고, 동시에 행동으로 옮겼다.맘다니는 재학 중 '팔레스타인 정의 학생회(SJP)'를 조직하며 국제 연대의 의미를 배웠고, 뉴욕의 사회운동 단체들과 교류했다. 그러나 졸업 후 그는 화려한 경력을 택하는 대신 퀸즈로 돌아가 주택 상담사로 일하며 서민의 삶 속으로 들어갔다.그가 일하던 사무실에는 매일 퇴거 통지를 받은 세입자들이 찾아왔다. 그는 서류를 작성해 주고, 집주인과 협상하며, 법률 상담을 연결했다. '누구나 살 집을 가질 권리가 있다'는 그의 신념은 바로 이 현장에서 굳어졌다. 나중에 그는 이렇게 말했다.그 경험은 그의 정치 인생의 출발점이 되었다.2019년, 그는 퀸즈의 제36선거구(아스토리아·롱아일랜드시티)에서 뉴욕주 하원의원 선거에 도전했다. 상대는 20년 경력의 현직 의원이었다. 사람들은 그를 '경험 없는 젊은 사회운동가'라고 평가했다. 하지만 맘다니는 포기하지 않았다. 그는 문을 두드리고, 시장과 버스정류장에서 사람들을 만났다.그의 말은 사람들의 마음을 움직였다. 결국 그는 현역 의원을 꺾고 당선되었고, 뉴욕주 의회에서 가장 젊은 의원 중 한 명이 되었다. 의정 활동 중 그는 택시운전사 부채 탕감, 임대료 규제 강화, 대중교통 요금 인하 등을 추진했다.코로나19 팬데믹 시기에는 거리의 소상공인과 택시기사들을 위해 싸웠다. "뉴욕의 영웅은 의사가 아니라 택시 운전대와 배달 가방을 잡고 버틴 사람들"이라는 그의 말은 큰 울림을 남겼다.2025년 뉴욕시장 선거는 '세대와 가치의 대결'이었다. 권력과 경험의 상징인 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사와 공화당의 커티스 슬리가 있었다. 그러나 시민들은 새로운 길을 택했다.맘다니는 거대 자본의 후원 대신 시민 모금으로 선거를 치렀다. 화려한 광고보다 퀸즈의 놀이터, 브루클린 지하철역, 브롱크스의 마켓 앞을 무대로 삼았다. 그의 구호는 단순했지만 강렬했다.그는 50.4%의 득표로 41.6%를 얻은 쿠오모 후보를 제치고 당선됐다. 뉴욕 역사상 첫 무슬림 시장, 첫 남아시아계 시장, 그리고 한 세기 만의 최연소 시장이었다. 그 순간, 뉴욕은 다시 한 번 '이민자의 도시'임을 증명했다.맘다니의 당선은 단지 정치적 변화가 아니라 도시의 정체성과 미국 민주주의의 본질에 대한 새로운 선언이었다. 그는 엘리트 코스를 밟지 않았다. 하버드나 예일이 아니라 다문화 거리의 경험이 그를 키웠고, 자본이 아니라 '연대'에 기대어 승리했다. 뉴욕의 새로운 시장은 부와 권력의 상징이 아닌 '이웃의 얼굴'을 가진 정치인이었다.그는 취임 연설에서 이렇게 말했다.이 문장 속에 그의 철학이 모두 담겨 있다. 그것은 '정치의 인간화'다.그가 독특한 인물인 이유는 정치 외에도 예술에 대한 감수성을 잃지 않았기 때문이다. 정계 입문 전, 그는 '영 카다멈(Young Cardamom)'과 '미스터 카다멈(Mr. Cardamom)'이라는 예명으로 우간다의 래퍼들과 힙합 음악을 발표했다. 그의 가사는 가난, 불평등, 정체성의 혼란을 다뤘다.그에게 음악은 단순한 취미가 아니라 억눌린 사람들의 목소리를 세상에 전하는 수단이었다. 그래서 그는 정치를 '또 다른 형태의 랩'이라고 말한다.그의 정치가 젊은 세대에게 감동을 주는 이유도 여기에 있다. 그는 연설보다 대화에, 권력보다 공감에 익숙하다. 그는 소셜미디어보다 거리의 목소리를 더 신뢰한다. 젊은 유권자들이 그를 지지한 이유는 명확하다. 그는 '정치를 젊게 만든' 유일한 후보였다.오늘의 뉴욕은 양극화와 집값 폭등, 교통난, 기후 위기, 인종 갈등 등 수많은 문제를 안고 있다. 그러나 맘다니의 당선은 그 모든 문제 앞에 '가능성'이라는 단어를 다시 세워 주었다.그는 구호 대신 실천을 약속했다. 임대료 동결, 무상 대중교통 시범사업, 청년 고용 확대, 공공주택 재건, 기후 적응형 도시 프로젝트 등 그가 내건 공약은 모두 시민의 일상과 맞닿아 있다.물론 그 길은 험난하다. 거대한 이익 집단과의 충돌, 재정 압박, 정치적 공세가 그를 기다리고 있다. 그러나 그는 이미 배웠다.그는 자신이 대표하는 세대의 방식으로, 뉴욕의 오래된 문제를 다시 풀어갈 것이다.맘다니의 당선은 미국 정치 전반에도 강한 메시지를 던졌다. 그는 민주당 내 진보 세력의 상징으로 부상했고, 버니 샌더스 연방 상원의원(무소속·버몬트)과 알렉산드리아 오카시오코르테스 연방 하원의원(민주당·뉴욕)을 잇는 차세대 리더로 평가받고 있다. 그의 등장은 '다문화 미국'이 이상이 아닌 현실로 정착하고 있음을 보여 준다.우간다에서 태어나 인도계 어머니 밑에서 자라 뉴욕에서 시민의 선택을 받은 한 청년의 이야기. 그 자체가 '미국 드림'의 새로운 버전이다. 뉴욕은 언제나 세계의 축소판이었다. 그리고 오늘, 그곳에서 세상은 또 한 번 변화를 목격했다.새벽 햇살이 타임스스퀘어의 유리벽을 비출 때, 맘다니는 시장실의 창문 너머로 도시를 바라볼 것이다. 그는 그 풍경 속에서 우간다의 붉은 흙길, 퀸즈의 낡은 아파트, 브롱크스의 교실, 그리고 뉴욕의 모든 얼굴을 떠올릴 것이다.그가 시장으로서 남길 가장 큰 유산은 화려한 건축물이나 개발 프로젝트가 아닐 것이다. '모든 사람이 존중받는 도시'라는 신념과 '우리의 차이가 곧 우리의 힘'이라는 확신일 것이다. 즉, 맘다니의 당선은 한 사람의 승리가 아니라 수많은 이름 없는 시민들의 승리다.그의 여정은 우리에게 묻는다.오늘의 뉴욕은 그 질문에 이렇게 답한다.