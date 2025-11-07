수원 독립운동가 발자취 따라가며 '줍깅'... "함께 배우고 즐겼어요"

수원시 청개구리 스펙(SPPEC) 사업인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다. 청개구리 기자단은 수원 지역의 주요 행사와 장소를 취재하고 관련 내용을 기사로 작성합니다. 이 기사는 학부모 지원단이 작성한 기사입니다.

큰사진보기 ▲10월 25일 수원특례시 팔달구청에 모인 '수원화성 볼런투어 - 행궁(宮)에서 봉사하궁(宮)' 참가자들이 포즈를 취하고 있다. ⓒ 이미나 관련사진보기

AD

▲ 김세환 코스(마을해설사: 유제희)

민족대표 48인 중 한 명으로 수원의 3·1운동을 주도하고 교육자이기도 한 김세환 지사의 발자취를 따라가는 코스.

팔달구청→ 수원화성 봉돈 → 남수문 → 팔달문 → 김세환집터 → '사랑방 손님과 어머니'촬영지 →화성행궁

▲ 김향화 코스(마을해설사: 박경희)

음악, 춤. 시가에 능통했던 기생으로 일제강점기 수원의 대표 여성 독립운동가 김향화 열사의 정신을 기리는 코스.

팔달구청 → 화성행궁 신풍교 → 화성행궁 봉수당 → 북지터→ 수원전통문화관→ 장안문→ 화홍문

▲ 임면수 코스(마을해설사: 박민혜)

수원 출신으로 부유한 가정에서 태어났으나 전 재산을 독립운동과 인재양성을 위해 삼일학교를 설립하였으며 만주에서 항일운동을 펼친 임면수 선생의 정신을 기리는 코스.

팔달구청 → 화성박물관 → 수원시 무형유산전수회관 → 방화수류정 → 삼일공업고등학교 → 동장대 → 창룡문

▲ 독립운동 코스(마을해설사: 김운정)

위 세 코스의 주요 지점을 아우르는 종합 코스.

팔달구청 → 천주교 수원성지→ 여민각 화성행궁 → 홍난파 노래비(남포루) → 3.1독립운동기념탑 대한민국독립기념비→ 서장대 → 정조대왕동상

큰사진보기 ▲'수원화성 볼런투어 - 행궁(宮)에서 봉사하궁(宮)'가 진행 중인 10월 25일 참가자들이 독립운동 유적지를 거닐면서 쓰레기를 줍고 있다. ⓒ 이미나 관련사진보기

지난 10월 25일 토요일 아침, 수원특례시 팔달구청 대회의실은 이른 시간부터 활기로 가득했다. 수원시 가족봉사단과 용인·안성·의왕 등 경기도 각지의 자원봉사자들이 한자리에 모여 '수원화성 볼런투어 – 행궁(宮)에서 봉사하궁(宮)!' 프로그램에 참여하기 위해서였다. '볼런투어'는 자원봉사를 뜻하는 영어 볼런티어(Volunteer)와 관광(Tour)을 결합한 프로그램이다. 참가자들은 수원화성을 탐방하며 환경 정화 봉사를 펼쳤다.간단한 오리엔테이션을 마친 뒤 참가자들은 2~6인 한 조로 나뉘어, 네 개의 코스(▲김세환 코스 ▲김향화 코스 ▲임면수 코스 ▲독립운동 코스) 중 배정된 곳으로 향했다.각 코스는 광복 80주년을 기념해 수원의 대표 독립운동가의 이름으로 구성되었으며, 마을해설사의 안내를 들으며 행궁 일대를 걸어 독립운동가들의 발자취와 장소의 역사적 의미를 배워보는 '걸으며 배우는 봉사활동'이었다. 코스별 구성 및 이동 동선은 아래와 같았다.이날 참가자들은 1919년 3월 만세운동이 일어났던 골목과 현장에서 '플로깅(쓰레기 줍기, 줍깅)' 미션을 함께 진행했다. 또한 각 코스에서 전통놀이 미션(죽방놀이, 딱지치기)을 진행하고 역사퀴즈도 풀었다.기자를 포함한 가족팀은 초등학교 저학년 학생들과 함께 네 번째 코스 '독립운동 코스'에 참여했다. 수원 팔달산 정상에 올라야 하는 코스로 가파른 언덕과 계단이 이어졌지만, 참가자들은 서로를 격려하며 완주에 도전했다.처음에는 "가파른 길을 계속 올라가야해서 힘들다"며 주저하던 아이도 독립운동가의 이야기를 들으며 조금씩 발걸음을 옮겼다. 결국 마지막 서장대 정상에서 "중간에 포기했으면 이렇게 멋진 관경을 보지 못했을거야!"라며 밝게 웃었다. 힘든 가운데 끝까지 완주한 경험은 아이에게도, 부모에게도 오래 남을 뜻깊은 시간이 됐다는 평가다.행궁 광장에서 만난 한 가족은 "단순한 봉사가 아니라 함께 배우고 즐길 수 있어서 좋았다"며"아이에게 역사와 환경의 소중함을 자연스럽게 알려줄 수 있는 의미 있는 프로그램이었다"고 말했다.한편 11월 1일에는 같은 프로그램이 청년봉사단(만 19세~34세)을 대상으로 다시 진행됐다. 가족봉사단과는 달리 팀워크 중심의 미션을 수행 하며 보다 능동적이고 활기찬 분위기 속에서 진행됐다.이번 행사를 총괄한 김서인 수원시자원봉사센터 기획홍보팀 대리는 "일반적인 봉사 프로그램보다 참여자와 봉사자 섭외, 미션 구성, 간식 준비 등 세세한 부분까지 준비할 일이 훨씬 많았다"라면서 "그럼에도 참가자들이 높은 만족도를 보여 보람이 컸다"고 말했다.그는 "참가자들이 단순히 경치가 좋은 장소를 걷는 것이 아니라, 나라를 위해 헌신한 수원 지역의 독립운동가들을 기억하는 시간이 되길 바랐다"라고 말했다. 내년에는 봉사자들의 피드백을 반영해 더욱 완성도 높은 프로그램으로 발전시킬 계획이라고 한다.약 3시간 동안 진행된 '수원화성 볼런투어' 행사에 직접 참여해보니 '배움 + 봉사 + 가족 참여'라는 세 가지 열쇳말이 조화를 이룬 시간이었다. 참가자들은 수원화성의 문화적 가치를 다시 느끼고, 지역을 사랑하며 환경을 생각하는 실천을 동시에 경험했다.