"급식 갈등 하나 못 풀어... 무능의 대전교육 12년 끝내겠다"

2026년 6월 3일 치러지는 대전교육감 선거가 8개월 앞으로 다가온 가운데, 대전교육감 선거에 출마하려는 예비후보들의 발걸음이 빨라지고 있다. 특히 설동호 대전교육감이 교육자치법에 정해진 '계속 재임 3기 한정' 규정에 따라 내년 지방선거에 출마하지 못하면서 출마 예정자들이 늘고, 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. <오마이뉴스>는 대전교육감 선거에 출마하려는 후보들을 만나 인터뷰했다.

큰사진보기 ▲성광진 대전교육연구소장. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

- 내년 대전교육감 선거에 출마하려는 이유가 무엇인가? 특히 두 번의 출마가 있었고, 고배를 마신 경험이 있는데 또다시 도전하게 된 이유에 대해 설명해 달라.

- 성 소장의 교육철학은 무엇인가? 간단하게 한 문장으로 정리한다면 어떻게 이야기할 수 있나? 아울러 교육감이 되면 가장 실현하고 싶은 교육철학이 있다면 소개해 달라.

- 설동호 현 대전교육감이 3선 연임으로 인해 다음 선거에 출마하지 못한다. 지난 12년 동안 설동호 교육감이 대전교육을 책임져 왔는데, 어떻게 평가하나?

- 부정적 평가를 했는데, 그 원인과 해결 방안은 무엇이라고 생각하나? 또는 교육감이 되면 이를 어떻게 극복할 것인가?

- 현재 대전교육감 선거에 출마할 의사가 있는 후보 중 진보 진영으로 분류되고 있는 후보는 모두 6명이다. 대전은 단 한 번도 진보교육감을 선출하지 못한 지역이어서 진보 성향의 유권자들에게는 진보후보 교육감 후보 단일화에 대한 관심이 크다. 성 소장도 진보 진영 후보 중 한 명인데, '진보교육감'이라는 용어가 갖는 의미를 어떻게 정의해야 한다고 생각하나?

- 현재 언론을 통해 진보후보로 분류되고 있는 6명의 후보 중에는 '어떻게 진보후보라 할 수 있나'라는 비판을 받는 후보도 있다. 성 소장은 본인을 제외한 5명의 후보 모두를 진보후보로 인정하나? 아니면 진보후보로 분류하기 어려운 사람도 있다고 보나?

- 대전지역 시민사회에서는 진보 교육감 후보 단일화를 원하는 목소리가 계속해서 나오고 있다. 시민사회 등에서 후보단일화 논의에 참여를 권하면 참여할 의사가 있나? 있다면 단일화를 위한 조건은 무엇이라고 생각하나?

- 디지털교과서 도입, 고교학점제, 혁신학교, 늘봄학교, 학생인권조례제정 등 논란이 많은 정책들에 대한 생각을 밝혀 달라.

- 교육감 선거에 나서면서 소개하고 싶은 대표적인 정책이 있으면 소개해 달라.

- 마지막으로 학부모나 대전시민들에게 꼭 전하고 싶은 말이 있다면 해 달라.

성광진 대전교육연구소장은 -1957년 충남 홍성 출생

-대전삼성초, 대전중앙중, 대전고, 한남대 국문과 졸업

-대전북고, 대전중, 대전고, 대전복수고 등 교사

-전교조대전지부장

-대전참여자치시민연대 공동의장

-대전교육연구소 소장

-대전촛불행동 고문

-사단법인 기본사회 대전본부 공동대표

지난 5일 대전 서구 한 카페에서 만난 성광진 대전교육연구소장은 "실패의 경험에서 배운 능력으로 성공하는 대전교육을 만들겠다"고 밝혔다. 그는 지난 2018년과 2022년 두 차례의 대전교육감 선거에서 낙선했다. 하지만 그 이후 8년간의 성찰과 현장 경험을 토대로 "대전교육의 근본적 변화를 위한 준비가 되었다"며 이제는 자신의 시간이 되었다고 말했다.성 소장은 세 번째 도전의 이유에 대해 "지난 두 번의 선거는 대전교육의 변화를 바라는 시민들의 간절한 바람이 있었다"며 "그 바람이 아직 실현되지 않았기에 다시 나서게 되었다"고 밝혔다.그는 "지난 8년은 성찰과 공부의 시간이었다. 변화하는 시대에 맞춰 대전교육을 혁신할 능력을 단련해 왔다"며 "실패에서 배운 교훈을 바탕으로 성공하는 교육을 반드시 만들겠다"고 강조했다.성 소장은 자신의 교육철학을 한 문장으로 '교사가 즐겁게 가르치고, 아이들이 기쁘게 배울 수 있는 학교'라고 정의했다. 그는 "교육청은 지시와 감독의 기관이 아니라 학교의 자율적 교육활동을 지원하고 협력하는 기관이 되어야 한다"며 "이런 시스템 전환을 통해 '희망의 학교, 더 나은 미래로' 나아가겠다"고 말했다.지난 12년간의 대전교육을 이끌어온 설동호 교육감 체제에 대해서는 "전시행정과 무능력으로 일관한 시기였다"고 평가했다. 그는 "교사와 학생이 정책의 수단으로 전락해 잡무에 시달리고 있다"며 "행복이음교육지구, 혁신학교, 연구시범학교 등은 철학의 부재와 공감의 실패 속에 방향을 잃었다"고 지적했다.또한 "청렴도 평가에서 6년 연속 최하위를 기록하고 학교 내 성비위, '하늘이 사건' 등 크고 작은 비위가 끊이지 않았다"며 "이는 권위적이고 관료적인 시스템이 만든 결과"라고 비판했다. 그는 이러한 문제를 해결하기 위한 구체적 대안으로 "상근 시민감사관제를 도입해 교육감 권력까지 감시할 수 있는 투명한 감사체계를 구축하겠다"고 밝혔다.진보 진영의 후보 단일화 움직임에 대해서는 "공정하고 투명한 방식이라면 적극 참여할 의사가 있다"고 밝혔다. 그는 "단일화의 조건은 '투명하고 청렴한 교육행정 실현'과 '교육활동 중심의 학교 개혁'에 대한 후보들의 공감"이라며 "시민사회가 주도하는 단일화 기구가 마련된다면 언제든 함께하겠다"고 말했다.성 소장은 대표 공약으로 ▲ 문제행동 학생 지원 전문교사 양성 및 배치 ▲ 교육청 갈등 중재 전문가 제도화 ▲ 학교 예술·체육활동 지원 강화를 꼽았다.마지막으로 그는 "32년간 국어교사로 학생을 가르치며 현장을 누구보다 잘 아는 사람"이라며 "둔산여고 급식 문제조차 해결하지 못하는 무능한 교육행정을 바꾸겠다"고 강조했다.다음은 성광진 대전교육연구소장과의 인터뷰 내용 전문이다."지난 두 번의 선거 출마는 대전교육에 변화를 원하는 학생, 교사, 학부모, 시민들의 간절한 바람이 바탕이었다는 점을 말씀드리고 싶다. 지난 8년간, 성찰과 함께 우리 교육에 대한 더욱 깊은 이해의 시간을 갖게 되었다. 시대의 흐름에 맞추어 대전 교육을 변화시킬 능력을 단련해 왔다고 생각한다. 따라서 그러한 실패의 경험에서 학습한 능력을 바탕으로 성공하는 대전교육을 만들겠다는 결심을 하게 되었다.""저는 늘 '교사가 즐겁게 가르치고 아이들이 기쁘게 배울 수 있도록 학교 공동체 모두가 존중과 배려가 이루어지는 학교'를 꿈꾼다. 교육감이 되면 가장 실현하고 싶은 교육철학은 교육청이 지시·감독하는 기관이 아니라, 학교의 자율적 교육활동을 철저히 지원하고 협력하는 기관이 되도록 시스템을 바꾸는 것이다. 이를 통해 '희망의 학교, 더 나은 미래로' 나아가도록 할 것이다.""지난 12년, 설동호 교육감 체제는 '전시행정'과 '무능력'으로 비판을 받아왔다. 현재 대전교육은 교사와 학생이 정책과 사업을 시행하기 위한 수단으로 뒤바뀌어 잡무에 시달리는 교사들의 고통이 계속되고 있다. 그 대표적인 사업들이 '행복이음교육지구', '대전형 혁신학교', '연구시범학교' 등으로, 철학의 부재와 공감의 실패로 폐지하거나 쇄신이 필요하다. 무엇보다 대전시교육청은 국민권익위원회 청렴도 평가에서 연속 6년간 최하위권을 맴돌았으며, '하늘이 사건'이나 학교 내 성비위 사건 등 크고 작은 비위가 끊이지 않았다.""부정적 평가의 근본적인 원인은 권위적이고 관료적인 시스템에 있으며, 이는 무능과 무책임으로 점철되어, 학생 수요 예측 실패로 인한 학교 설립 민원 급증 등의 문제를 야기했다. 이를 극복하기 위해 저는 투명하고 청렴한 교육청을 만들 것이다.효과적인 감사 시스템을 구축하기 위해 독립성과 투명성이 보장된 상근 시민감사관제를 도입하여 교육감을 비롯한 교육청 권력을 감시해야한다. 나아가 교사들의 모든 잡무를 완전히 없애고, 각종 시범·선도·모델·연구학교 등의 전시성 사업을 폐지하거나 대폭 축소하여 교육활동 중심으로 행정 체계를 개편하겠다.""진보교육감은 인간 교육을 추구하고 교육의 공공성을 강화하며, 과도한 학습 경쟁이나 사교육 증가가 예견되는 교육 정책에 맞서 대안을 제시하며 새로운 변화와 가치를 추구해야 한다. 또한, 학교 내에서 교사와 학생, 학부모 등 교육 공동체 구성원들이 존중과 배려를 통해 참여하는 민주적 학교 시스템을 구축하려는 확고한 의지가 있어야 한다.""현재 대전교육감 선거는 진보와 보수의 경계가 모호한 복잡한 구도에 놓여 있다. 진보후보를 구분하는 기준은 교육 적폐를 청산하고 교육의 본질인 인간 중심의 가치를 실현하며 관료주의 시스템 개혁에 나설 확고한 의지와 정책에 달려 있다고 생각한다. 저는 평교사 출신 교육운동가로 지역 내 교육 부조리 청산과 새로운 교육 대안을 제시하는 데 누구보다 앞장서 왔다는 자부심으로 차별성을 드러내고자 한다.""후보 단일화에 적극적으로 참여할 의사가 있다. 따라서 시민사회에서 단일화 기구를 마련하여 공정하고 적절한 방안을 마련하면 당연히 참여할 것이다. 단일화의 조건은 후보들이 '투명하고 청렴한 교육행정 실현'과 '교육활동 중심의 학교 시스템 개혁'에 동참해야 한다는 것이다."1) 디지털교과서 도입: 신중한 접근이 필요하다. 학생들이 디지털 기기를 자기주도 학습을 위해 스스로 통제하며 사용할 수 있다는 전제가 성립하기 어렵다. AI 리터러시 교육 및 문해력 함양에 집중하는 한편, 디지털 기기 활용에 대한 사회적 합의에 바탕으로 하여 단계적으로 추진해야 한다.2) 고교학점제: 학생의 진로와 흥미를 고려한 맞춤형 교육을 실현한다는 취지이지만, 현행 대입제도가 개선되지 않고 있다. 더욱이 학교 현장의 여건도 충분히 성숙되지 못했다. 다양한 교육과정 운영은 교사들의 업무 부담을 가중시키고, 교사 양성과 자격 연수에도 어려움이 있다. 따라서 섣불리 전면 시행하는 것보다 신중하게 적용되어야 한다.3) 혁신학교: 다른 지역에서 이루어진 혁신학교의 실험과 활동에 대해 긍정적인 생각을 갖고 있다. 그 성공 모델을 일반 학교에 적용시켜야 한다. 하지만 현재의 대입경쟁체제 아래서 혁신학교는 성공하기 어렵다. 대전의 혁신학교 모델인 창의인재씨앗학교는 다른 지역의 혁신학교를 모방하는 정도에 불과하고 어떠한 성과도 보여주지 못했다.4) 늘봄학교: 학교와 지역사회가 함께하는 공적 돌봄체계를 구축해야 한다. 특히 교육과정 운영 정상화를 위해 교사 업무에서 돌봄을 제외하고, 지자체와 학교가 협력하는 지역돌봄협의체를 구성하며, 마을교육공동체를 통한 마을 돌봄 지원을 확대해야 한다.5) 학생인권조례제정: 학생들의 자치권과 인권을 확실하게 부여하는 '대전형 학생인권조례'를 제정해야 한다. 마찬가지로 교사의 교권 신장을 도모하고 교권 침해를 방지하기 위해 실질적인 교권보호조례 제정 및 교권 보호 강화와 병행하도록 해야 한다."첫째, 심각한 문제행동 학생들을 지원하기 위한 전문교사를 양성하고 배치하겠다. 학생의 인권을 존중하면서 심각한 문제행동에 대응할 수 있어야 한다. 이를 위해 다층적 지원 체제를 수립해야 한다.둘째, 교육청 차원에서 갈등 중재 전문가를 적극적으로 배치하여 지원체계를 마련하겠다. 학교가 갈등을 효과적으로 중재할 수 있도록 교육청 차원에서 갈등 중재 전문가를 적극적으로 배치하여 지원체계를 마련해야 한다. 법적 대립이 아닌 관계 회복을 중심으로 한 학교 폭력 대응 체계를 만들어야 한다.셋째, 학교의 체육, 문화 예술 활동을 적극적으로 지원하여 학생들의 스트레스를 해소하고 체력과 감성을 키워 나가겠다. 예술활동과 스포츠를 통해 학업 스트레스를 줄이고 나아가 동료들과의 배려와 존중을 배우도록 하겠다. 교사들도 학생들과 더불어 예술활동과 스포츠를 즐기며 더 친밀한 관계를 맺도록 노력하겠다. ""저는 중고등학교에서 32년간 국어교사로 학생들을 가르쳤고, 교육민주화운동과 시민사회 활동을 통해 학교 현장을 가장 잘 아는 교육 전문가라고 자부합니다. 대전교육청은 지금의 둔산여고의 급식 문제 하나 풀지 못하는 무능력한 상태입니다. 이제는 바꿔야 합니다. 단 한 명의 아이도 소외됨 없이 개성과 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 여건을 만들고, 교육청이 단위학교를 철저히 지원하는 기관이 되도록 하겠습니다."