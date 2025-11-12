본인 확인 절차 없는 일본의 낯선 시험 문화

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

새벽안개를 뚫고 희고 매끈한 신칸센이 다가왔다.

다른 작품들과 나란히 걸려있는 가로공주는 늠름했다.

신칸센 차창밖 30초 화면 시속 300km. 근경은 정신없이 지나가지만 멀리보면 그다지 못 느낀다.

운명의 날이 밝았다. 예비운전사까지 섭외하며 돌다리를 두들겨놨지만 걱정은 떠나지 않았다. 잠을 설치다가 비몽사몽 새벽 4시 반에 일어났다. 5시에 출발하기로 했기 때문이다. 신칸센은 6시47분발이지만 만사 불여튼튼이다. 무슨일이 생기면 대응할 시간이 필요하다.10분 전 숨을 고르고 밖으로 나갔다. 내 불안한 심사가 할배에게도 이심전심 통했던가. 정각 5시에 건너편 현관 불이 켜졌다. 그에게도 저렇게 정확한 면이 있었구나. 작품을 승용차 뒷좌석에 얌전히 모셔놓고 우리는 출발했다.새벽이라 차가 없는데다 신호등은 죄다 파란불이었다. 하늘이 돕는 듯 상쾌한 출발이었다. 30분걸려 역에 도착했다. 할배가 2층까지 짐 옮기는 걸 도와줬다. 대합실에 앉아 녹음강의를 듣고있는 동안 B씨가 도착했다. 그녀의 웃음뒤에 밤샘의 그림자가 어려있다. 주부 수험생이라 더 힘들었을 것이다. 조심조심 작품을 끌고 홈으로 향했다. 새벽안개를 뚫고 희고 매끈한 신칸센이 다가왔다. 드디어 가는구나. 이 순간을 위해 그동안 얼마나 노심초사했던가. 신칸센은 무심히 출발했다.B씨에게 창가 쪽 자리를 양보했다. 시험때문에 만났지만 그동안 함께 공부한 인연으로 꽤 친숙해졌다. 공부하며 겪었던 어려움 만으로도 할 말이 수없이 쌓였을 것이다. 그렇다고 신칸센 안에서 황금같은 2시간을 허투루 할 수는 없는 형편이었다. 놓칠 수 없는 최종점검 시간이었다. 우리는 수많은 이야기들을 나중으로 미뤄놓고 교과서를 펼쳤다.신 오사카역에 도착했다. 5번 출구를 빠져나가니 기무라 마스터가 보였다. 고가 선생이 미리 부탁해 놓은 선배 마스터였다. 아담한 키에 청바지 차림, 활동적인 인상이다. 명함을 받아보니 뒷면이 빽빽할 정도로 경력이 화려했다. 그녀는 첨단을 걷는 장식 꽃 전문가였다. 행잉바스켓에서 요세우에, 플라워아트 디자인까지 섭렵하고 영국 유학 전문 코스를 밟은 정통파라 했다. 과연 명함 말미에 '영국 왕립원예협회 인정 헹잉바스켓 마스터'라는 긴 직함이 써 있었다.그녀는 요코하마에서 왔다. 그곳에서 꽃가게를 열고 활발한 헹잉바스켓 마스터 활동을 벌이고 있다한다. 남편은 대학교수인데 행사 때마다 따라 다니며 그녀 일을 돕고 있는 중이다. 정년 후에는 부부가 함께 행잉바스켓 일을 본격화할 계획이란다. 그래서 남편도 함께 마스터의 길을 걷기로 하고 이번 시험에 응시한 것이라 한다. 부부 마스터도 괜찮은 선택이라 생각했다.그토록 걱정했던 시험장 가는 길은 오히려 편안했다. 마당발 고가선생 덕분이다. 역시 사람을 잘 만나야 한다. 앞자리에 앉은 기무라 마스터가 쉼없이 현장에서 대응 요령을 이야기한다. "시험지가 배부되면 일단 아는 문제만 전부 체크해 나가세요. 모르는 문제 붙들고 씨름할 시간이 없어요. 끝까지 전부 풀어놓고 시간이 남으면 그때 모르는 문제에 손 대세요." 네비를 조작하며 지름길을 찾아 민첩하게 이동했는데도 40분 넘게 걸렸다. 혼자 왔더라면 시험장에 제대로 도착이나 했을까.시험장은 30여 년 전 오사카 꽃박람회가 열렸던 유서 깊은 건물이다. 그시절 함께 출발한 일본 행잉바스켓 역사가 고스란히 녹아있는 곳이다. 사람들이 하나 둘 모여들기 시작했다. 카트에 작품들을 싣고 손에는 교과서를 들었다. 동병상련. 나와 다름없을 그들의 심정이 고스란히 전해져 왔다.실기 작품들을 살펴보니 혼자서 고심하며 만들어 온 흔적이 뚜렸하다. 초짜의 서투름이 그대로 드러난 소박한 작품들이었다. 시험장까지 작품을 무사히 가져왔다는 것만으로도, 각자 스스로 대견했을 것이다. 안내에 따라 실기 테스트 장소에 작품을 걸었다. 다른 작품들과 나란히 걸려있는 가로공주는 늠름했다. 이렇게 이별이구나. 시원섭섭하다는 게 어떤 감정인지 절절히 느껴졌다.시험장 안에는 100여명의 수험생들이 모여 있었다. 대부분 여자들이었고 드문드문 남자들도 보였다. 그들은 시험장 안에서도 책을 놓치 않았다. 조용한 공간에 간간이 책 넘기는 소리만 들렸다. 현장에서 나는 놀라운 경험을 한가지 했다.스마트폰을 매너모드로 하고 가방에 넣으라는 건 어느 시험장이나 마찬가지다. 하지만 한국에서 반드시 있었던 신분증 대조 절차가 없었다. 실기작품 제작부터 제출 때까지, 특별한 본인 확인이나 통제 절차없이 자유롭게 진행하는 것과 맥을 같이한다.뭔가 부정을 막기위한 장치가 있을 법한데 그런 것 없다. 이 사람들은 정직함을 인간의 기본 심성으로 여기는 듯했다. 수험생을 전적으로 신뢰하고 있다는 느낌이 들었다. 길가의 무인가게 생각이 났다. 지키는 사람도 없이 농산물과 돈 통만 덩그라니 놓여있던 느슨한 풍경. 사람을 의심하는 게 아니라 믿고 존중하는 신뢰기반 사회다. 낯선 시험문화는 생소했지만 이내 마음이 훈훈해졌다.시간이 되어 시험지가 배부되었다. 공부한 보람이 있었다. 처음 오엑스 50문제는 순풍에 돗단 것처럼 순조로웠다. 앞의 몇 문제에서 자신감을 얻은 나는 조자룡이 헌칼쓰듯 파죽지세로 밀고 나갔다. 가타카나 꽃 이름 문제도 웬일인지 눈에 띄지 않았다. 술술 풀렸다. 어라? 이거 별거 아니잖아?문제는 뒷쪽 선다형에서 시작됐다. 그동안 나를 괴롭히던 가타가나의 꽃이름들이 어지럽게 흩어져 있었다. '다음 중 같은 화분에 심지 않아야 할 것은?' 처음 보는 듯한 생소한 꽃이름들이 속속 등장했다. 꽃의 생리나 재배 시기를 알지 못하면 전혀 손댈 수 없는, 이른바 킬러 문항들이었다.공부하면서 꽃 이름을 몇 번 봤다 한들 내 휘발성 메모리가 명확히 기억해내기는 어려웠을 것이다. 기세 좋게 오엑스 문제들을 술술 밀고 내려왔지만 선다형에서 나는 길을 잃었다. 시간이 점점 흐르고 있었다. 오픈 북이 허용된 시험이었지만 한가하게 교과서를 뒤적일 상황이 아니었다.선다형에게 불의의 일격을 당한 나는 허둥지둥 시험을 마쳐야 했다. 스스로 최선을 다했다고 자위해봤지만, 워낙 커트라인이 세다고 소문난 시험이어서 안심할 수는 없었다. 불안속에 볼펜을 내려놓긴 했지만, 어려운 과정의 시험을 무사히 끝냈다는 완주의 기쁨이 눈치없이 우루루 솟아 올랐다.시험장을 나오는 내 심정은 각별했다. 세상을 향해 한껏 외치고 싶었다. 내가 일본 행잉바스켓 마스터 시험을 드디어 끝냈노라고. 시험은 나 혼자만 공부를 열심히 한다고 되는 일이 아니었다.실기시험 작품을 한달 간 아무 일 없이 무사히 키워내야 했고, 오늘 새벽 구루메 역에 이동하는 것조차도 내 힘으로 되는 일이 아니었다. 시험 전날밤까지도 뭔가 문제가 생겨 시험장에 와보지도 못하고 끝날 것 같은 두려움에 끝없이 시달렸다. 여기까지 오는 길에 난관은 셀 수 없이 많았다.지나가는 사람 누구라도 붙들고 기쁨을 나누고 싶었다. 밖에서 기다리고 있던 기무라 선생 일행에게 말했다. 시험이 무사히 끝나서 정말 기쁘다고, 저는 오늘부터 자유라고, 그동안 공부하느라 시달렸던 날들을 떠올리며 세상을 향해 소리치듯 그들에게 이야기했다. 기무라 선생이 "그래서 지금 날 더러 뭘 어쩌자는 거야"라며 웃는 얼굴로 바라봤다. 나는 당황하며 "그런 심각한 의미는 아니었다"고 하자 모두 소리내어 웃었다.나중에 들으니 큐슈 드넓은 땅에서 단 6명 만이 지원했다고 한다. 시험장이 너무 멀어 여러가지 불편한 점들이 작용했으리라 생각했다. 실기작품을 만들어서 시험장까지 가져 올 생각을 못하는 건 나만이 아니었던 것이다. 그 중 한 명은 남쪽 끝 가고시마에서 왔다고 했다. 편도 600km가 넘는다. 구루메 450km는 명함도 못 내미는 거리다. 대단들 하시다.