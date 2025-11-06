메뉴 건너뛰기

논산시 농산물, 일본 시장 문 열다

사회

대전충청

한줄뉴스

25.11.06 07:56최종 업데이트 25.11.06 08:19

백성현 시장 "품질로 승부하는 논산 농업, 세계로 간다"

백성현 논산시장이 5일 일본 오사카에서 현지 바이어들과 수출협약을 맺은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이날 논산 농산물은 품질과 신선도 면에서 바이어들로부터 높은 호평을 받았다. (사진제공 논산시)
백성현 논산시장이 5일 일본 오사카에서 현지 바이어들과 수출협약을 맺은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이날 논산 농산물은 품질과 신선도 면에서 바이어들로부터 높은 호평을 받았다. (사진제공 논산시) ⓒ 논산시

충남 논산시(시장 백성현)가 일본 오사카 현지에서 70만 달러(한화 약 10억 원) 규모의 농식품 수출협약을 맺었다.

이번 협약은 논산 딸기, 쌀, 김, 고추장 등 지역 농특산물의 일본 진출을 위한 것으로, 일본의 주요 유통업체와 바이어들이 참여해 현지 시장의 높은 관심을 확인했다.

5일 오사카에서 열린 협약식에는 논산시를 대표해 백성현 시장이 참석했으며, 일본지역 6개 농식품 업체가 수출협약에 서명했다.

일본 오사카에서 열린 논산시 특산품 판촉전에서 관계자들이 현지 시민들에게 논산의 딸기와 쌀 등 농특산품을 홍보하고 있다.
일본 오사카에서 열린 논산시 특산품 판촉전에서 관계자들이 현지 시민들에게 논산의 딸기와 쌀 등 농특산품을 홍보하고 있다. ⓒ 논산시

일본은 검역 절차가 까다롭고 품질 기준이 높은 농업선진국으로 꼽힌다. 특히 쌀과 딸기 품목은 일본 내 수입 조건이 까다로워 진출이 쉽지 않은데, 논산시의 농산물은 이를 모두 통과하며 현지 바이어들로부터 "신선도와 당도가 뛰어나다"는 평가를 받았다.

수출 협약 규모는 총 70만 달러로, 향후 일본 내 논산 농식품 판매 확대를 위한 지속적 교류가 이어질 예정이다. 논산시는 이번 협약을 계기로 '가까운 해외시장'인 일본을 교두보로 삼아 동남아시아 등으로 수출 시장을 넓힌다는 계획이다.

백성현 시장은 현지 관계자들과 교류하며 "이번 일본 수출협약은 품질로 승부하는 논산 농업이 세계 시장으로 뻗어가는 의미 있는 첫걸음"이라고 말했다.
이어 "논산은 단순한 농산물 수출을 넘어, 지역 브랜드 가치를 높이는 지속가능한 농업도시로 성장할 것"이라며 "농민이 행복한 도시, 세계가 찾는 논산을 만들겠다"고 밝혔다.


덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.


서준석 (qzwxl)
    • 주변에서 일어나는 일들이 그저 스쳐지나가버리는 것이 안타깝습니다. 저의 생각을 담아 보았습니다.

    심규상 (djsim)

    우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다.

    이 기자의 최신기사한솔제지 대전공장 협력업체 노동자 4m아래 추락…큰 부상 없어

