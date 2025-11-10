'갱년기 여성' 하면 무엇이 떠오르시나요. 예민하고 감정 기복이 심한, 열을 내고 있는 여성일까요. 정말 그 모습 뿐일까요. 여성이라면 당연히 겪어야 할 폐경에 대해 우리는 사실 잘 알지 못합니다. 그래서, 20대 딸 네 명이 가장 가까이 있는 엄마에게 폐경을 물었습니다. 여성들의, 우리 엄마의, 그리고 언젠가는 나의, 우리의 이야기가 될 이 기록이 누군가에게 따뜻한 질문으로 남길 바랍니다.

"엄마 폐경해서 이제 생리대 안 가지고 다녀."

큰사진보기 ▲20대 딸이 엄마에게 폐경에 대해 묻고 있는 모습을 챗GPT가 그려주었다. ⓒ 챗GPT 관련사진보기

AD

"들킨 느낌은 전혀 아니었어. 근데 그때는 폐경이행기였기 때문에 내가 아직 폐경이 완전하게 왔다고 생각하지 않았지. 그래서 아직 말할 때가 아니라고 생각했긴 했어."

"폐경은 한 번에 오지 않아. 월경 주기가 불규칙하면서 주기가 길어지는 폐경이행기를 먼저 겪게 돼. 결국, 1년간 월경이 아예 없을 때 폐경이 왔다고 하지. 네가 생리대 있냐고 물어봤을 때는 생리를 안 한 지 5개월 정도 됐을 때였어."

여성이 나이가 들면서 난소가 노화되어 기능이 떨어지면 배란 및 여성호르몬의 생산이 더 이상 이루어지지 않는데, 이로 인해 나타나는 현상이 바로 폐경이다. 대개 1년간 생리가 없을 때 폐경으로 진단한다. 이러한 변화는 대개 40대 중후반에서 시작되어 점진적으로 진행되는데, 이때부터 생리가 완전히 없어지는 폐경이 나타난 이후의 약 1년까지를 폐경이행기, 더 흔히는 갱년기라고 하며 그 기간은 평균 4~7년 정도이다. [출처: 서울대학교병원 의학정보]

"내 증상? 기억력 장애, 발한 등이 있었던 것 같은데 증상이 심하지 않아서 생활하는데 큰 불편함은 없었어. 긍정적으로 생각하고 운동으로 자기 관리를 하니까 어느 정도 극복이 되더라고. 그래서 너에게 폐경 이야기를 직접 꺼내지 않기도 했던 거 같아."

"아빠는 엄마랑 같이 건강검진 갔을 때 알게 됐지. 의사선생님께 폐경에 대해 여쭤볼 때 옆에 있었어. 그래서 내가 아빠한테 직접 말하진 않았지만, 옆에서 들었지."

큰사진보기 ▲우리 가족사진을 기반으로 ChatGPT가 생성한 이미지 ⓒ ChatGPT 관련사진보기

"남자들은 이런 이야기 불편해하잖아."

"불편하진 않은데.. 그렇다고 굳이 궁금하지도 않은 것 같아."

"인생의 한 턴이 지나가고, 다시 새로운 턴이 온 것 같아. 아직은 직장생활을 하고 있어서인지 폐경 증세가 심하지 않아 다행이긴 해. 하지만 주변 사람들을 보면, 앞으로의 건강한 노년을 위한 준비는 꼭 필요한 것 같아. 그렇지만 여성으로서의 끝은 아니라고 생각해."

"예전에는 폐경을 그저 끝이라고만 생각했던 것 같아. 그런데 막상 겪어보니, 오히려 나 자신에게 집중할 수 있는 새로운 시작 같아. 자식을 키우거나 가족을 돌보는 일에서 조금 벗어나, 이제는 내 삶을 다시 설계할 수 있는 시간이 된 거지. 그래서 나는 이 시기를 여성으로서의 끝이 아니라, 나로서의 시작이라고 느껴."

딸인 나는, 엄마의 폐경을 이렇게 알게 됐다. 작년 4월, '생리대 있냐'는 내 물음에 돌아온 답이었다. 그때 묻지 않았다면, 엄마의 폐경을 지금까지도 몰랐을 수도 있다. 엄마는 왜 폐경을 알리지 않았을까? 나의 엄마, 최서영(54)씨의 이야기를 들어 보기로 했다.엄마가 '폐경'이라는 단어를 내게 처음 꺼냈을 때, 그때 엄마의 감정이 궁금했다. 혹시 말하고 싶지 않은 것을 들킨 기분이었을까?이때 처음으로 '폐경이행기'가 있다는 걸 알게 됐다.폐경이행기는 갱년기와도 연관이 있었다. '폐경이행기' 정의는 다음과 같다.폐경이행기를 겪는 우리나라 여성의 60% 정도는 안면 홍조, 발한 등과 같은 급성 여성호르몬 결핍 증상을 경험한다고 한다. 그리고 약 20%에 해당하는 여성들은 증상이 좀 더 심하게 나타나는데, 그 증상으로는 피로감, 불안감, 우울, 기억력 장애 등이 동반된다고 한다. 엄마는 어땠을까.엄마는 폐경이 굳이 먼저 이야기를 꺼낼 정도로 힘든 일이 아니니 말하지 않았다고 했다. 그리고 엄마 나이를 보면 모두가 폐경을 짐작할 수 있기 때문에 굳이 먼저 말할 필요가 없다고 생각했다고 덧붙였다. 이 말이 이상하게 마음에 남았다. 엄마는 아프지 않았기 때문에, 그리고 이미 그럴 나이이기 때문에 굳이 이야기할 필요가 없었단다. 폐경은 '말할 만큼 특별하지 않은 일'이 되어 있었다.엄마는 아빠에게도 폐경을 일부러 먼저 말하지도 않았다고 했다. 그렇다면 아빠는 엄마의 폐경을 어떻게 알게 됐을까.엄마에게 폐경은 그냥 지나가는 시기였다. 그렇기에 특별히 공유해야 할 일도 아니었다. 하지만 문득 궁금했다. 부부 사이에서조차 이런 이야기가 '굳이 나누지 않아도 될 일'이 돼버린 이유는 뭘까.엄마는 "자연스러운 일이고, 그냥... 그런 이야기 하면 서로 괜히 나이 든 기분이 들잖아"라고 말했다. 엄마에게 폐경은 여전히 몸의 변화보다 '세월의 증명'에 가까운 단어였다. 그리고 부부 사이에서도 그것은 언어로 언급되기보다는, 서로의 '나이듦'을 조용히 바라보는 방식으로 흘려보내는 무언의 이야기였다.또 다른 가족, 오빠에게는 어땠을까. 엄마는 오빠에게 폐경 이야기를 하지 않았다고 했다. 폐경뿐 아니라 월경에 관련된 이야기조차 꺼내본 적이 없다고 했다.정말 불편할까, 오빠에게 물었다.'왜 궁금하지 않냐' 물었지만, 오빠는 그 이유를 선뜻 답하지 못했다. 여전히 많은 여성에게 폐경은 '불편해 할 것'이라는 가정 속에 남성 앞에서는 꺼내기 어려운 이야기로 그저 남아있다. 말하지 않았기에 몰랐고, 묻지 않았기에 불편 여부도 알 수 없는 그 채로 말이다.그러나 누군가 먼저 말을 꺼내면, 그것은 공감과 이해의 이야기로 바뀔 수 있다. 그 역할은 딸일 수도, 아들일 수도, 혹은 남편일 수도, 가까운 지인일 수도 있다. 가능성은 열려있다. 요즘은 '닫을 폐(閉)'자를 쓴 '폐경'보다, '완전할 완(完)'자를 쓴 '완경'이라는 단어를 쓰자는 제안이 늘고 있다. 한 생애 동안 이어져 온 월경이 자연스럽게 완성되었다는 의미를 담고 있다.엄마 스스로에게 '완경'은 어떤 의미였는지 다시 물었다.마지막 문장이 내내 마음에 남았다. '여성으로서의 끝'에 담긴 속 뜻을 며칠 후 물었다.이 기사를 빌어, 최서영씨의 '나로서의 시작'을 응원한다는 말을 꼭 전하고 싶다.