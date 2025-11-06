트럼프 "셧다운 책임은 민주당"… 필리버스터 폐지 촉구

큰사진보기 ▲전용기 에어포스원에서 내리는 도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방정부 '셧다운'(업무 일시 중단) 사태의 책임을 민주당에 돌리며 강경한 발언을 이어갔다. 그러나 상원 내에서는 이번 사태가 공화당의 정치 전략 실패이자 국민 신뢰 회복의 시험대라는 반응이 나온다.트럼프 대통령은 5일(현지 시간) 워싱턴에서 열린 공화당 상원의원 조찬 간담회에서 "민주당 급진파가 정부 재개에 무관심하다"며 셧다운이 미국 경제와 국민 생활에 심각한 타격을 주고 있다고 말했다. 그는 식품지원 프로그램(SNAP) 중단과 불법 이민자 지원 예산을 거론하며 "민주당이 나라를 일본의 가미카제 조종사처럼 파괴로 몰고 있다"고 비유했다.그러나 뉴저지의 앤디 킴 의원과 버지니아의 팀 케인 의원은 선거 결과가 이미 트럼프 행정부에 '셧다운'의 정치적 책임을 묻고 있다고 지적했다. 케인 의원은 CNN 인터뷰에서 "트럼프는 셧다운을 남의 일로 생각하지만, 국민 다수는 그가 원인이라고 판단하고 있다"고 말했다. 킴 의원 역시 "유권자들은 트럼프 대통령에 맞서 싸워달라는 명확한 메시지를 보냈다"고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 발언에서 공화당이 상원 내 필리버스터를 폐지해 주요 법안을 신속하게 통과시켜야 한다고 촉구했다. 그는 "임시 예산안과 유권자 신분증 법안, 우편 투표 금지 법안은 15분이면 처리할 수 있다"고 말하며 공화당 의원들의 결단을 압박했다.또한 그는 경제 분야 성과를 강조하며 "일본 도요타의 100억 달러 투자 사례가 미국 건설 붐을 이끌고 있다"고 자평했다. 아울러 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 거론하며 "강력한 외교력을 통해 국제 문제 해결에 나서고 있다"고 말했다.하지만 최근의 발언은 단순한 셧다운 책임 공방을 넘어, 트럼프식 정치 갈등의 본질을 다시 드러냈다는 평가가 많다. 한편 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 "오늘은 미국 역사상 가장 위대한 승리 기념일"이라며 자신의 재집권 1주년을 치하했다. 그는 "미국 경제가 활황을 맞고 있다"고 주장했지만, 야당과 전문가들은 셧다운 장기화가 서민층 피해로 이어지고 있다고 비판한다.마이애미로 이동한 그는 조흐란 맘다니의 선거 승리를 언급하며 "뉴욕을 돕고 싶다. 뉴욕이 성공하길 바란다"고 말했다. 선거 전까지 연방 자금 지원 삭감을 경고하던 그가 한발 물러선 셈이다. 이를 두고 일부 언론은 "정치적 계산에 따라 발언 강도를 조절하는 전형적 트럼프식 전략"이라고 분석했다.