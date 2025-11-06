고수가 무대 앞으로, 서산 가을을 둥둥 두드린다

큰사진보기 ▲네 번째 판소리고법 발표회 ‘타음(打音)' 판소리 춘향가 연창’ 포스터 ⓒ 김기홍 관련사진보기

"우리가 판소리를 떠올릴 때 제일 먼저 생각나는 건 소리꾼의 목소리다. 하지만 소리꾼의 뒤에서 장단을 받쳐 온 사람, 바로 고수의 북장단이 없으면 판소리는 완성되지 않는다. 북만으로도 서사를 만들 수 있다."

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

판소리의 장단을 맡아 온 고수(鼓手)가 무대 앞쪽으로 걸어 나와, 자신의 이름을 걸고 북으로만 이야기를 풀어내는 공연이 열린다.충남 서산 해미 출신의 고법 이수자 김기홍 선생이 오는 9일 오후 3시, 서산문화회관 소공연장에서 네 번째 판소리고법 발표회 '타음(打音) - 판소리 춘향가 연창'을 선보인다.춘향가 연창은 5시간이나 되는 완창 중에 많이 불리고 관객이 좋아하는 대목, 즉 눈대목만을 골라 다섯 명의 민혜성, 문영주, 이지숙, 고선화, 지현아 명창이 진행한다.지난 5일 기자와 만난 김기홍 선생이 이번 발표회를 준비하며 한 말이다. 그의 고법은 전설적인 명고수 일산 김명환, 그 제자 송원 박오용, 그리고 대전시무형유산 판소리고법 보유자인 우보 박근영으로 이어지는 계보 위에 놓여 있다. 프로그램 책자에는 이 네 사람의 사진과 함께 생애와 예술 세계가 잘 정리돼 있다.공연 제목 '타음(打音)'은 말 그대로 '쳐서 내는 소리'다. 김기홍 선생은 이 제목을 두고 "전통의 바탕 위에서 새로운 울림을 찾고 싶다는 뜻을 담았다"고 전했다.이번 무대는 판소리 다섯 바탕 가운데 하나인 '춘향가'를 중심으로 꾸려진다. 동초제·김세종제·만정제 등 서로 다른 유파의 대목들이 북장단으로 다시 펼쳐지고, 가야금 병창 '기생점고' 대목과 시나위, 남도민요 '성주풀이' 및 '농부가' 등도 함께 연주된다.그는 "공연이 끝날 때마다 무대에 대한 아쉬움과 책임이 더 커졌다. 네 번째 발표회는 지금까지의 길을 북소리로 다시 정리하는 자리다. 자연의 소리 뿐 아니라 인간의 삶, 애환까지 표현해내는 것이 북소리의 힘이라고 믿는다"라고 전했다.'30년 가까이 지켜 본 스승님의 북소리는 늘 기준이자 숙제였다'는 김기홍 선생. "선생님들께서 이어온 장단을 놓치지 않으면서도, 지금 관객과 호흡할 수 있는 북소리를 찾는 것이 앞으로의 과제"라고 말했다.이번 공연이 서산에서 열린다는 점도 의미가 있다. 서산은 조선 후기부터 종교와 판소리 등 전통문화가 이어져 온 도시다. 고향에서 선보이는 무대라 더 떨리고 설렌다는 김기홍 선생. 이번 공연을 보면서 관객들이 북소리 속에서 각자의 기억과 이야기를 떠올려 주셨으면 한다고 전했다.