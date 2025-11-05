부동산 정책 비난하는 국힘 향해 김동연 "윤석열 3년 동안 어떻게 파탄 냈나?"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 5일 경기도의회 본회의장에서 발언하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 5일 열린 경기도회의 도정질문에서 이재명 정부의 '10.15 부동산 정책'과 경기도 대응을 비난한 국민의힘을 향해 "윤석열 정부가 지난 3년 동안 부동산 정책과 시장을 어떻게 했나? 어떻게 파탄을 냈느냐?"고 반박했다.김동연 지사는 특히 "이재명 정부가 그걸 수습하겠다고 긴급한 상황에서 부동산 조치를 취했다"면서 "비상 상황에 맞는 비상 처방전으로서 아주 적절했다고 생각하고, 중앙정부가 제대로 방향을 잡고 있다면 적극 지지를 해줘야 한다"고 밝혔다.김 지사는 '정치 이념이 시장에 개입하면 안 된다'는 경제부총리 시절 본인의 발언을 제시하며 "대한민국 축소판 경기도가 청와대 출장소 같다"고 비난한 고준호 국민의힘 의원(파주1)을 향해 "국정과 도정에 대한 이해가 부족하다"며 이같이 말했다.김동연 지사는 또 "이게 왜 정치 이념인가? 정치 이념이랑 무슨 상관이 있느냐"고 반문했고, 고 의원이 "지금 (부동산) 시장에 개입한 것"이라고 하자, "부동산 시장의 안정을 위한 긴급 조치였다"고 지적했다.김동연 지사는 "토지거래허가 지역으로 묶인 지역 주택 소유자들에게 불편함은 있겠지만 전체 부동산 시장이 불안정하면 경기도민과 전 국민이 피해를 보는 것"이라며 "그 사항은 상당히 신속하고 또 긴급하게... 그걸 이해해야 한다"고 강조했다.그럼에도 고준호 의원의 주장이 계속 이어지자, 김 지사는 "이렇게 비열하게... 제가 한 말을 한 마디, 한 마디 따가지고"라면서 "그리고 지금 이재명 정부가 출범한 지 5개월 됐다. 성공한 정부로 하게끔 좀 도와주자"고 말했다.하지만 고 의원은 정부가 서울은 물론 경기도 12개 지역을 토지거래허가구역으로 지정한 것을 두고 "김동연 지사가 대한민국의 집값을 잡겠다고 경기도를 희생시켰다. 단시간 내에, 그것도 이재명 전 경기지사가 했었던 의견과 토시 하나, 텍스트 하나 안 틀리고 똑같은 의견으로"라고 주장했다.이에 대해 김동연 지사는 "전혀 그렇지 않다. 지금 장님이 코끼리 발톱 하나 만지는 이야기를 하고 있는데, 수도권 집값에 대해서 안정을 시키지 못하면 전 국민이 피해를 본다. 부동산 시장에 불안정이 온다"고 반박했다.이후 답변 기회를 추가로 얻은 김 지사는 "고 의원이 질의한 내용을 보면서 답답한 마음을 금할 수가 없다"면서 "'정치적 고려가 없어야 한다'는 제 과거의 (발언이 담긴) 동영상을 틀면서 오히려 거꾸로 이걸 정치적으로 이용하고 있는 것 같아서 아주 개탄스러운 마음"이라고 지적했다.특히 김동연 지사는 윤석열 정부가 현재 경제 위기 상황을 초래했다는 점을 분명히 했다.김 지사는 "윤석열 정부 3년 동안 경제를 파탄 냈고, 민생을 돌보지 않았다. 그 결과 금년도 경제 성장률이 0%대로 떨어졌고, 주식시장도 불안한 상황"이라며 "그나마 이재명 정부 출범하면서 얼마 전 한국은행 총재는 금년도 성장률을 1% 또는 1% 조금 상회하는 수준으로 올려다볼 정도로 경기 회복의 신호탄이 벌어졌고, 주가는 지금 4,200포인트를 넘어섰다"고 설명했다.