"과장이 아니다, 가자지구에서보다 더 많은 사람이 죽었다"

큰사진보기 ▲반토르에서 촬영한 이 위성 사진은 수단 반군인 RSF가 엘파셰르에서 장악한 어린이 병원 근처에 대량 무덤을 파고 있는 것으로 추정되는 구덩이를 보여준다. 2025.11.2 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

내전이 진행 중인 수단의 반군인 신속지원군(RSF)이 저지른 학살이 세계의 분노를 사고 있는 가운데 RSF가 증거 인멸을 시도하고 있다는 주장이 나왔다. 예일대학의 인도주의연구실(Humanitarian Research Lab/HRL)의 나다니엘 레이몬드 국장은 지난 4일(현지 시각) <알자지라>에 "RSF가 도시 전체의 집단 무덤을 파헤쳐 시신을 모으고 있다"면서 "그들이 학살(증거)을 청소하고 있다"고 말했다.2023년 4월부터 수단 정부군과 내전 중인 RSF는 지난 10월 26일 수단 서부 다르푸르주의 수도인 엘파셰르를 점령했다. 유엔은 RSF의 점령 이후 약 7만 명의 이주민이 발생했다고 밝혔다. 인권단체들은 RSF의 점령과 함께 대규모의 즉결 처형, 성폭력, 민간인 학살 등이 있었다고 밝혔다. 세계보건기구(WHO)는 RSF가 엘파셰르 병원에서 환자와 보호자 등 약 460명을 살해한 보고서를 접하고 충격을 받았다고 밝혔다. 한편 정부군측은 RSF가 2,000명 이상을 처형했다고 주장했다.10월 28일 HRL은 인공위성에 잡힌 이미지들과 장거리 감지 데이터 등의 증거를 제시하며 RSF가 대규모 학살을 저질렀다고 결론지었다. HRL은 쌓인 시신들로 보이는 무더기, 피로 인해 변색이 된 흙바닥 등의 이미지가 담긴 보고서를 발표했다. HRL은 내전 이후 민간인 학살은 정부군과 반군인 RSF 양측 모두에 의해 저질러졌는데 특히 RSF는 비아랍계 주민들에 대한 강제 이주와 즉결 처형 같은 인종 청소를 저질렀다고 밝혔다. BBC 또한 엘파셰르에서 촬영된 영상 등을 분석해 RSF 군인들이 비무장 민간인들을 처형했음을 확인했다고 보도했다.<가디안>은 RSF 병사들이 올린 영상을 통해 엘파셰르 점령 이후 이뤄진 여러 건의 대량 학살을 확인했다고 보도했다. 보도에 의하면 RSF 병사들은 엘파셰르 대학에서 바로 앞에 있는 남자의 등을 쏴 살해했고, 10여 구의 시신이 있는 피가 흥건한 복도에 엎드려 손을 들고 있던 남자도 살해했다. 또한 RSF 병사들이 불타는 차들 옆 수십 구의 시신과 함께 있는 영상도 있었다. <가디안>은 전문가들의 견해를 인용해 RSF 병사들이 자신들의 힘을 보여주고 반대 세력을 위협하기 위해 의도적으로 영상들을 올렸다고 보도했다.국제사회는 RSF의 학살에 경악했고 한 목소리로 이를 비난했다. 국제사회의 비난이 일자 RSF 대변인은 병원에서 400명 이상을 살해하고 비아랍계 주민들을 살해했다는 것을 모두 부인했다. 그러자 영국에 기반을 둔 수단의사네트워크(Sudan Doctors Network)의 대변인인 모하마드 파이살은 BBC에 사회관계망 영상을 통해 엘파셰르 병원에 대한 끔찍한 공격을 확인했다고 말했다. 그러면서 "RSF 군인들이 외래 환자 구역과 입원 환자들의 병실에서 주민들을 살해했다"라고 밝혔다.잇단 증거 제시와 국제 사회의 비난이 높아지자 RSF 사령관이자 반군 수장인 모하메드 함단 다갈로는 일부 병사들이 살해를 저질렀다는 점을 인정하며 위원회를 통해 조사가 이뤄질 것이라고 말했다. 그러나 BBC는 2023년에도 RSF가 저지른 학살에 대해 비슷한 약속이 있었지만 결국 조사는 이뤄지지 않았다고 보도했다.HRI의 위성 사진 분석에 따르면 이제 RSF는 매장지를 파헤치며 학살의 증거를 없애려는 시도를 하고 있다. 이런 RSF의 증거 인멸 시도에 대해 레이몬드 국장은 "RSF가 정말 조사를 하길 원한다면 엘파셰르에서 철수하고 유엔과 인도주의 업무 인력이 그곳에 들어갈 수 있게 해야 한다. 그들이 집집마다 누가 살아 있는지 확인해야 한다"라고 말했다. 그러면서 "RSF가 자체 조사를 하게 둘 수는 없다"라고 말했다.레이몬드 국장은 유엔이 밝힌 숫자와 엘파셰르 현장 이미지들로 봤을 때 "지난 2년 동안 가자지구에서 사망한 사람들보다 많은 사람이 지난 10일 동안 (엘파셰르에서) 죽었을 수도 있다"고 말했다. 그는 "우리는 그렇게 얘기하고 있다. 과장된 게 아니다"라고 강조했다. 가자지구에서는 지난 2년 동안 6만 8천 명 이상이 사망했다.학살이 발생한 건 명백하지만 아직 얼마나 많은 숫자가 살해됐는지는 알 수 없다. 유엔인권고등판무관실(UNOHCHR)은 RSF의 엘파셰르 점령 후 도시를 빠져나와 생존한 사람들로부터 끔찍한 상황에 대한 많은 증언을 수집했다고 밝혔다. 또한 충격적인 영상과 다른 이미지 자료들도 받았다고 밝혔다. 그러면서 RSF의 점령과 주민의 탈출 상황에서 적어도 수백 명이 살해됐을 것으로 추측했다.RSF의 학살에 대한 유엔이나 인권단체의 조사는 불가피할 것으로 보인다. 이와 관련해 가장 큰 도전은 현장 조사가 가능할 것이냐인데 현재로서는 엘파셰르를 점령하고 있는 RSF가 외부 조사를 허용하지 않을 가능성이 크다. RSF가 증거 인멸을 시도하고 있는 게 사실이라면 이는 외부 조사에 대비하기 위한 것으로 볼 수도 있다. 그러나 다른 한편 이는 자체 조사를 정당화하려는 시도로도 볼 수 있다.유엔이나 인권단체들이 현장 접근을 하지 못해도 현장을 목격하고 엘파셰르를 탈출한 주민들의 증언을 통해 그리고 위성 사진이나 다양한 데이터 수집을 통해 대강의 학살 숫자를 집계할 수는 있다. 하지만 가장 큰 문제는 학살자를 처벌할 수 있느냐다. 학살의 책임은 우선적으로 RSF 사령관에게 물어야 하지만 스스로 직접적인 책임을 부인할 가능성이 크고 내전이 계속되는 상황에서는 책임을 묻는 것 자체가 어렵다. 그래도 가능한 수준까지 신속하게 학살을 밝혀야 또 다른 학살을 막을 수 있다.RSF의 점령으로 엘파셰르의 상황은 최악으로 치닫게 됐다. 주민들은 생명의 위험은 물론 극한의 굶주림도 견뎌야 하는 상황이다. 지난 18개월 동안 RSF는 엘파셰르를 봉쇄하면서 모든 구호품의 반입을 막았고 그 결과 엘파셰르 주민들은 기근에 처하게 됐다. 유엔난민보호기구(UNHCR)는 엘파셰르에 여전히 수천 명이 갇혀 있다며 RSF의 통제로 식량, 식수, 의약품 등 어떤 구호품도 들어가지 못하고 있다고 밝혔다. 그동안 지옥 같은 상황을 견뎌온 주민들은 이제 더 어두운 지옥을 마주하고 있다.