간병 7년차, 긴 병원 생활 버티는 법 공유합니다

뇌졸중으로 와상환자가 된 아빠를 7년 차 가족간병 하는 미혼딸입니다. 오랜 기간 병원을 돌아다니며 간병을 하고 사는 이야기를 씁니다.

큰사진보기 ▲귀여운 세트수세미동생이 뜬 수세미세트. 왼쪽은 일반, 오른쪽은 주사기용 이다. 주사기용 수세미의 기둥은 다 쓴 칫솔이다. ⓒ 김은영 관련사진보기

"어머! 너무 예뻐요! 파는 가방 같은데요 정말?"

"에이, 아니야~ 이건 아주 기본이야! 내가 제일 못 떠!"

"아니 하루 종일 환자 돌보느라 손가락도 안 좋은데 적당히 뜨세요."

큰사진보기 ▲귀여운 수세미2수세미뜨는 기술이 점점 업그레이드 되는 중 ⓒ 김은영 관련사진보기

"드르렁 드르렁..."

"어유~ 저 언니 또 잔다 또 자. 언니 편하게 그냥 누워서 자! 가방은 내일 뜨고!"

"깔깔깔"

큰사진보기 ▲조용한 병실잠이 든 보호자, 남은 할 일을 하는 보호자. 다들 각자의 시간을 갖는 밤시간 ⓒ 김은영 관련사진보기

아마 아빠의 급성기(집중 치료가 필요한 시기)가 2년이 지날 무렵부터였던 것 같다. 병실에서 보호자들과 간병 여사님들의 각종 취미 생활들을 눈여겨보게 된 게.병원 생활이 길어지다 보면 환자 상태가 점차 안정적으로 되면서 보호자 입장에서는 잉여 시간들이 점점 생긴다. 그 시간들을 어떻게 보내는지가 오늘 내가 쓸 이야기다. 낮잠을 자는 것도, 뉴스를 보는 것도, 트로트 경연 대회를 보는 것도 이젠 모두 지겨워지는 시점이기 때문이다. 자 그럼, 지금까지 본 보호자(간병인)들이 남는 시간에 무얼 하고 보내는지 이야기해 보겠다.처음엔 수세미였다. 일반적인 수세미가 아니다. 환자에게 콧줄이나 뱃줄을 통해 경관식(튜브를 통해 영양을 공급하는 방식)이나 약을 '주사기'를 통해 넣어 드리는데, 이 주사기는 1회용이 아니기 때문에 설거지를 해야 한다. 그때 사용하는 '주사기용 수세미'다.손재주가 있는 내 동생은 여사님들이 이 수세미를 뜨는 걸 슬쩍 한번 보고는 주사기용과 일반용 수세미를 세트로 색을 맞춰 떴다. "젊어서 그런지 예쁘게도 뜬다"는 칭찬에 한껏 재미를 붙였다. 블로그들을 보면서 여러 모양의 각종 수세미를 뜨는 것에 한참 재미를 붙이더니 어느 날엔 엄지손가락에 파스까지 붙이고 있었다.그다음은 휴대폰 게임. 모두가 다 아는 동물 모양 맞추기부터, 퀴즈 정답 맞히기, 병원 한 바퀴를 돌면서 걸음수 만큼 돈이 쌓이는 앱부터 토스 앱으로 10원 벌기 이벤트 참여까지. 다들 휴대폰으로 할 수 있는 것들을 열정적으로 하셨다. 방법을 모르면 서로가 알려주면서 토스 앱으로 10원 모으기에 열중하던 때였다. 또 1인실이 아닌 이상 병실에는 기본 4명 이상의 보호자(간병인)가 있으니 서로 서로 공유하면서 퀴즈의 답을 알려줬다. 운동 겸, 용돈벌이 겸 커피 값 버는 재미로 하루를 채우는 것이다.그리고 가장 최근엔 또 유행이 바뀌었더라. 병원에서 주사기 수세미는 너무 흔해 이제는 한 단계 업그레이드가 되어 코바늘을 이용해 '손가방'을 뜨고 계셨다. 휴대폰으로 주문할 줄 아는 사람이 대표로 가방의 실과 각종 부자재들을 한꺼번에 주문하고, 가방 도안을 잘 읽을 수 있는 눈이 좋은 사람이 대표로 도안을 다운로드해 카카오톡으로 전송을 해주고, 제일 손재주가 좋은 사람이 뜨개 방법을 알려준다. 각자 역할을 분담하여 일사불란하게 서로에게 도움을 주고는 각자의 자리로 흩어진다.생각해 놓은 가방에 어울릴 색의 실을 고른 뒤, 각자 남는 시간에 가방 바닥 부자재에 코를 감아 가방을 뜨기 시작한다. 그렇게 첫 코를 뜨고 2, 3일이면 눈앞에 당장 판매해도 될 법한 아기자기하고 알록달록한 색의 귀여운 가방이 완성이 된다. 물론 코를 잘못 빼 먹는 건 기본이고, 다시 뜨는 일도 많다. 하지만 그 정도는 티도 안 나는 실수다.가방을 보며 감탄하는 내 앞에서 입꼬리가 한껏 올라가 있는 그녀들이 귀여울 따름이다. 다 같이 서로의 가방을 품평하며 각자 만든 가방들을 고이고이 비닐에 싸서 서랍장에 넣어 놓는다. 손가락이 아픈데도 주무르면서 뜨고, 눈이 잘 안 보이는데도 돋보기를 끼고 가방을 뜬다.이야기를 해도 다들 들은 체도 하지 않는다. 게임에 빠진 아들을 말리는 부모가 이런 기분일까? 그래도 좋아 보인다, 정말로.그동안 '환자 가족', '보호자', '간병인'이라는 이름 아래 매일 똑같은 하루를 힘겨워하고 또 지겨워하던 사람들의 눈이 오랜만에 반짝인다. 본인들이 가방 실의 색을 고르고 도안을 보고 직접 뜬 가방을 여동생, 딸, 며느리에게 줄 생각에 다들 들떠있었다. 스스로에 대한 대견함인지 뿌듯함인지 그 생소하고 벅찬 감정에 손가락이 아픈 줄도 모르고 즐겁게 뜨고 계시는 거다.아니 어떻게 이틀 만에 가방 하나를 뚝딱 만드냐고 물으니 실을 잡고 코를 뜨고 있으면 2~3시간이 순식간에 지나간다고, 그럴 때면 아무 생각 하지 않아도 되니 그게 좋다고 한다. 그래, 정답이다. 현실을 잊을 수 있는 방법인 것이다.오후 9시. 병실 불이 꺼져도 각자 침대 밑 독서등이 슬며시 켜진다. 다들 보호자 침대 이불 위에서 뜨개를 뜨고 있는 것이다. 아니나 다를까, 30분이 흘렀을까?병실이 한바탕 웃음 바다가 되었다. 환자 목욕도 시키셔서 피곤하실 텐데 그놈의 가방이 뭐라고 또 뜨개 실을 잡고 앉아서 졸다가 코를 고신 거다.까맣고 조용한 병실. 아마 그 아주머니는 꿈속에서도 뜨개질을 하실 것 같다. 꿈속에서 예전 가족들 옷을 뜨던 그 시절을 떠올리시는 건 아닐까? 그땐 모두가 젊고, 가족 누구도 아프지도 않았을 때니까 말이다. 이렇게 각자의 고단한 하루를 웃음으로 마무리하며 병원에서의 하루를 또 보낸다.