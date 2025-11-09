IMF 시절 '통곡의 방'에서 울던 우리, 다시 떠올릴 줄이야

"노래를 들을 때 60% 이상 리스너가 가사를 꼼꼼히 봐요." 음악 플랫폼 관계자가 말했습니다. 사실 가사에는 비밀이 많습니다. 새 앨범의 콘셉트, 그룹의 지향점, 아티스트의 고민도 담겨 있어요. 그뿐인가요. 답답한 내 현실, 어느새 시작된 설렘, 내일로 갈 용기가 담긴 한마디가 묻어 있죠. 곁에 두고 싶은 한 곡에 담긴 여러 의미를 가사로 풀어 봅니다.

노래 - 혼자였다

가수 - 이적 (작곡 - 정재형 / 작사 - 이적 / 편곡 - 정재형)

앨범 - 서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기 OST Part 1

"눈 뜨고 둘러보니 난 이미 혼자였다... 넌 어떡하겠니 난 어쩌면 좋겠니" - 이적 '혼자였다' (서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기 OST)

"세상이 더는 필요로 하지 않는다면

다시 돌아갈 수 없다면

넌 어떨 것 같니

난 어떻게 하니."

고등학교 시절, 독서실 휴게실은 '통곡의 방'이라 불렸다. 테이블 하나에 간단한 먹을거리를 보관하는 냉장고, 의자 몇 개가 놓인 작은 그 방에서 누군가의 울음이 끊이지 않고 터져 나왔다. 여고생들이 목 놓아 우는 이유는 대부분 비슷했다. "우리 집 망했어", "우리 아빠 이제 어떻게 해", "당장 이사 가야 할지도 몰라"와 같은 말이 휴게실 문을 비집고 새어 나왔다.원인은 IMF였다. 2000년, 새천년이 시작됐지만 여고생들의 집에 찾아든 거라곤 '희망'보다 '해고'와 '부도', '파산'이 담긴 소식이었다. 경기도 1기 신도시에 살던 집집의 사정이야 대충 엇비슷했다. 대기업에서 일하다 해고된 아빠, 탄탄한 2차 하청업체를 운영했지만 자금줄이 막혀 파산한 아빠, 20년 가까이 일하던 은행에서 권고사직을 받고 매일 소주를 마시던 아빠의 딸들이 모여 울던 시기였다. 어느 집이든 사정이 비슷해 길게 말하지 않아도 된다는 게 위로가 된다는 걸 그때 알았다.20년도 더 된 '통곡의 방'과 엉엉 울던 우리들의 얼굴이 최근에 자주 떠오른다. 경제가 어렵다는 뒤숭숭한 소식에 대규모 희망퇴직을 진행 중인 대기업 뉴스를 들을 때면 더 그렇다. 주말에 챙겨보는 드라마 영향도 있다. 특히 마지막 장면에 빠지지 않고 등장하는 이 노래.열심히 살았다고 자부한 남자가 어느새 벼랑 끝에 몰린 심정에서 내뱉을 만한 '난 이미 혼자였다'라는 가사에 고작 사십 대 중반에 직장을 잃은 아빠가 떠올랐다. '넌 어떡하겠니, 난 어쩌면 좋겠니'는 통곡의 방에서 여고생들이 서로를 향해 주고받던 말이었다. 무거운 집안 분위기에 모든 게 조심스럽지만, 어른들의 일이라며 아무도 정확히 말하지 않아 그저 막막하고 무서워 서로를 향해 반복하던 그 말. 그 말이 멜로디에 얹어진 채 JTBC 토일드라마 <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기>(아래 '김 부장 이야기')의 마지막 장면에 흘러나왔다.노래 '혼자였다'는 드라마의 메인 테마이자 주인공인 김낙수(류승룡)의 테마곡이다. 25년간 청춘을 다해 사랑한 조직에서 내몰린 그의 탄식이 "세상이 더는 필요로 하지 않는다면, 다시 돌아갈 수 없다면, 넌 어떨 것 같니 난 어떻게 하니"의 가사에 담겨있다. 문장 마다 그 시절이 떠올라 마음이 턱턱 막히다가도 답답한 마음이 문장으로 구체화 되니 속이 좀 달래지는 이 곡은 '김 부장 이야기'의 음악감독 정재형이 작곡, 편곡을 가수 이적이 가사를 쓰고 불렀다.중년 남성이자 남편이자 아빠인 김낙수의 테마곡이라지만, 어쩐지 그의 아내이자 엄마(박하진·명세빈)와 어디 내 놔도 자랑스러운 아들을 연기해야 하는 김수겸(차강윤)의 마음도 대변하는 듯하다.세상이 '나'를 필요로 하지 않을 거 같다고 느끼는 시기는 세대를 가르지 않고 시기를 예고하지 않고 찾아오니까. '김부장 이야기' 속 김낙수의 아내이자 경력단절여성인 박하진이 '공인중개사' 수강신청을 번복하면서 망설이는 여러 마음 중에는 '과연 세상이 날 필요로 할까'라는 스스로를 향한 의구심도 있지 않을까.'대기업'을 향한 사랑과 조직에 대한 충성의 마음을 애국가처럼 읊던 아버지 김낙수의 뜻과 달리 스타트업에 합류를 고민하던 명문대생 아들 김수겸의 마음이라고 다를까. 뿌연 미래 속에서 첫 직장을 선택하며, 이 선택을 되돌릴 수 없다는 두려움과 답 없는 답을 찾기 위해 '난 어떻게 해야 하나' 망설이는 마음은 아버지 김낙수의 탄식과 다르면서도 같다.3분 18초 동안 '혼자였다'는 곡은 결국 그런 마음들을 차분히 드러낸다. 예상하지 못하게 벌어진 일 앞에서 내뱉는 나지막한 탄식(그리 오래 좋아온 것들, 먼지처럼 부서지고 - '혼자였다' 중에서) 같기도, 막막하지만 도망갈 곳 없는 현실 속 한숨(모두가 놀리듯이 날 둘러싸며 웃지만, 절대 헤어날 수가 없다면 - '혼자였다' 중에서) 같기도 하다. 하지만 슬퍼서 울부짖기보다 적당히 체념하고 발길을 돌린 채 또다시 걸어 나갈 거 같다.'김부장 이야기' 4화에서 김낙수 부장은 "나 아직 쓸모 있는 사람"이라고 애원한다. 두려움과 간절함, 배신감과 분노가 담겨 있는 포효였다. 그는 진즉에 자신이 좌천될 위기라는 걸 알아차리고 새로 영업을 뛰고 형처럼 따르던 상무를 집에 초대해 근사한 집밥을 대접했지만, 인사를 되돌리기엔 역부족이었다. 결국 김낙수는 그가 오랜 시간 지켜온 대기업 부장 자리를 내주고, 아산공장 안전관리팀장으로 좌천된다. 영업직을 천직으로 알고 살던 그에게 현장직이라는 새로운 과제가 주어졌다. 인사발령 공고 위로 이 노래가 흐른다.자신이 믿고 있던 세상이 무너진 걸 마주한 사람들, 선택의 여지 없이 통보만 들어야 했던 아빠들, 뒤돌아 눈물을 삼키며 애써 씩씩한 척 다독이는 엄마들, 그리고 뒤숭숭한 집안 분위기를 다 알고 있으면서도 철없는 고등학생 역할에 충실한 딸과 아들에게 이 곡 '혼자였다'를 가만히 들려주고 싶다.