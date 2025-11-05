"성추행범 송활섭 대전시의원 사퇴하라"... 민주당 릴레이 시위

큰사진보기 ▲민주당 대전시당 시구의원들이 5일 대전시의회 앞에서 성추행 혐의 송활섭 대전시의원 사퇴를 촉구하는 릴레이 시위에 돌입했다. 사진은김민숙(비례) 대전시의원과 신혜영(서구 마선거구) 서구의원. ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

더불어민주당 대전광역시당이 성추행 혐의로 재판을 받고 있는 송활섭(무소속·대덕구2) 대전시의원의 즉각 사퇴를 촉구하며 릴레이 시위에 나섰다.민주당 김민숙(비례) 대전시의원과 신혜영(서구 마선거구) 대전시당 여성위원장은 5일 오전 대전시의회 앞에서 피켓을 들고 시위를 벌였다. 이들이 든 피켓에는 "성범죄자 송활섭은 즉각 사퇴하라", "대전시의회는 성범죄자 송활섭을 제명하라"는 문구가 적혀 있었다.민주당 대전시당은 이날부터 시작된 제291회 정례회 기간 동안 송 의원에 대한 제명안이 두 차례 부결된 책임이 국민의힘에 있다고 비판하며, 약 2주간 릴레이 시위를 이어간다는 계획이다.민주당 대전시당은 이날 발표한 성명서를 통해 "성추행 범죄자가 버젓이 활보하는 의회는 더 이상 시민의 의회가 아니다"라며 송 의원의 즉각 사퇴를 촉구했다.성명서에서 민주당은 "송활섭 의원은 성추행으로 실형을 선고받고도 시민에게 사과 한마디 없었고, 청가서를 내고 의정활동을 중단한 뒤에도 지역 축제장과 정치 집회에 활발히 얼굴을 내밀었다"고 지적했다.이어 "국민의힘을 탈당했음에도 야당탄압 규탄대회에 참석하는 등 정치적 복귀를 시도하고 있다"며 "이는 참회가 아닌 철면피한 행보"라고 비판했다.민주당은 또 "의정활동을 하지 않으면서도 세비 564만 원을 챙긴 것은 시민의 세금으로 범죄자가 생계를 유지하는 기형적 현실"이라며 "대전시의회는 시민 신뢰를 저버리고 '방탄 의회'라는 오명을 자초했다"고 주장했다.마지막으로 "송 의원은 즉각 사퇴하고, 시민의 준엄한 심판을 피하지 말라. 이 사태를 방조한 대전시의회 역시 책임에서 자유로울 수 없다"고 밝혔다.한편, 국민의힘 소속이던 송 의원은 지난해 대덕구 지역 국회의원 선거캠프에서 일하던 30대 여성 직원을 반복적으로 강제추행한 혐의로 불구속 기소됐다. 사건이 알려지자 국민의힘을 탈당하고 현재는 무소속이다.검찰의 공소내용에 따르면 송 의원은 선거 캠프 사무실 건물 엘리베이터 앞과 식사 자리로 이동 중 피해자의 신체를 부적절하게 접촉하고 손을 잡는 등 수차례 강제추행한 혐의를 받고 있다.법원은 지난 7월 열린 1심 재판에서 송 의원의 혐의를 유죄로 인정하고 징역 6개월에 집행유예 1년, 성폭력 예방 강의 40시간 수강을 명령했다. 송 의원은 "가볍게 손을 올린 것일 뿐", "기억이 나지 않는다"며 혐의를 부인했으나 받아들여지지 않았다.민주당 대전시당은 "성범죄자가 활보하는 의회를 더 이상 시민의 의회라 부를 수 없다"며 송 의원의 사퇴와 대전시의회의 결단을 재차 촉구했다.