퓨처스리그 '울산프로야구단' 창단한다... 울산시-KBO 협약

큰사진보기 ▲울산시는 11월 5일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 열린 한국야구위원회(KBO) 퓨처스리그 울산프 체결식에서 김두겸 울산시장, 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재, 김철욱 울산시체육회장이 협약서를 들어 보이고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

"프로야구 1200만 관중 시대를 맞아 울산도 이제 프로야구의 새로운 역사를 쓸 준비를 마쳤다. 우수한 선수를 영입해 리그 최상위권 진입을 목표로 시민이 자부심을 느낄 수 있는 구단을 만들겠다."

김두겸 울산광역시장이 5일 시청 본관 2층 대회의실에서 한국야구위원회(KBO)·울산시체육회와 함께 가진 '한국야구위원회(KBO) 퓨처스리그(프로야구 2군) 울산프로야구단(가칭) 창단을 위한 업무협약'을 체결하며 이같이 말했다.이에 허구연 한국야구위원위원회(KBO) 총재는 "울산은 산업도시를 넘어 스포츠 중심 도시로 성장할 잠재력이 충분한 곳이다"라며 "이번 협약을 통해 울산프로야구단이 퓨처스리그를 넘어 한국 프로야구의 미래를 이끌어가는 모범 구단이 되기를 기대한다"라고 말했다.야구 불모지로 불리던 울산광역시에 KBO 퓨처스리그 울산프로야구단이 창단하고 2026년도 정규 시즌부터 참가한다.이날 열린 협약에서 울산시는 프로야구단 창단과 지속적·안정적 운영을 위해 행정적·재정적으로 적극 지원하기로 했다.KBO는 울산프로야구단의 안정적인 창단과 최고의 퓨처스리그 구단으로 성장·발전 할 수 있도록 단장과 코칭스태프 구성, 선수선발 등 구단 창단 및 운영을 지원한다.또한 울산광역시체육회는 야구단의 운영을 지원하며, 야구단 운영 정착 시 주식회사형식으로 법인을 설립하여 운영한다.특히 울산시와 KBO는 프로야구 1군팀 추가 창단 시 울산지역 연고팀 창단을 위래 상호 노력하기로 했다.이 외에도 현재 운영중인 울산-KBO 폴(Fall)리그 국제야구대회를 세계적인 명문 교육리그로 발전시키고, 문수야구장 관람장 증설 및 유스호스텔 건립이 최고의 프로야구장 시설과 환경이 조성될 수 있도록 협력을 증진하기로 했다.울산시 관계자는 "이번 협약은 프로야구 1200만 명 관중 시대를 맞아 울산을 프로야구 거점도시로 육성하고, 시민의 여가선용과 지역경제 활성화를 도모하기 위한 것"이라며 "이번 협약을 계기로 2026년 한국야구위원회(KBO) 퓨처스리그 정규시즌 참가를 목표로 창단 절차를 신속히 추진할 계획"이라고 밝혔다.한편 이날 협약식에는 김두겸 울산시장, 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재, 김철욱 울산시체육회장을 비롯해 중앙 및 지방 언론기자 20여 명이 참석해 울산의 새로운 도전에 높은 관심을 보였다.울산시와 KBO는 지난해 초부터 문수야구장 관람석 증설 및 유스호스텔 건립사업, '울산–한국야구위원회 가을대전(KBO Fall리그) 국제야구대회' 개최 등을 함께 추진하며, 프로야구 2군 창단을 위한 기반을 꾸준히 다져왔다.이번 협약은 이러한 공동 준비의 결실로, 울산이 본격적으로 프로야구단 창단의 실행 단계에 돌입했음을 의미한다.2026년 KBO 퓨처스리그에는 12개 팀이 참가하며, 내년 3월 20일 개막전이 개최된다. 울산 문수야구장에서 총 58경기가 진행될 예정이다.