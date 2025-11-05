메뉴 건너뛰기

한솔제지 대전공장 협력업체 노동자 4m아래 추락…큰 부상 없어

사회

대전충청

25.11.05 16:45최종 업데이트 25.11.05 16:45

지난 7월 30일 오후 고용노동부와 경찰이 최근 사망사고가 발생한 대전 대덕구 한솔제지 본사와 신탄진공장, 대전공장에 대한 압수수색을 벌이고 있다.
지난 7월 30일 오후 고용노동부와 경찰이 최근 사망사고가 발생한 대전 대덕구 한솔제지 본사와 신탄진공장, 대전공장에 대한 압수수색을 벌이고 있다. ⓒ 연합뉴스

대전 대덕구에 위치한 한솔제지 대전공장에서 협력업체 소속 노동자가 4m 높이에서 추락하는 아찔한 사고가 발생했다. 다행히 큰 부상을 피하고 치료 중이다.

현장 노동자와 대전지방고용노동청 등에 따르면 5일 오전 10시 경 비계(건설 현장에서 높은 곳에서 안전하게 작업할 수 있도록 임시로 설치하는 가설 발판 및 구조물) 운반 작업 도중 A씨가 4m아래로 추락했다. A씨는 인근 병원에서 치료 중이다.

대전지방고용노동청 관계자는 "다행히 의사 소견이 단순 타박상 경상으로 판단했다"고 전했다.

한솔제지 신탄진공장에서는 지난 7월 파지 청소 작업 중 장시간 열려 있던 피트 덮개 개구부에 노동자가 추락해 숨지는 사고가 발행했다.

<오마이뉴스>가 대전고용노동청에 정보공개청구한 '2020년 1월~ 2025년 7월 한솔제지 생산공장(대전·신탄진·장항·천안) 산업재해조사표'를 분석한 결과, 한솔제지 생산공장 4곳에서는 지난 7월 사망사고를 포함해 모두 43건(신탄진공장 8건, 장항공장 3건, 천안공장 13건, 대전공장 19건)의 산재가 보고됐다. 이 중 상해로 30일 이상의 휴업이 필요하다고 판단된 사고만 20건(46.5%)이었다.

이 통계에는 협력업체 직원은 빠져 있어 협력업체 직원을 포함할 경우 산업재해 건수는 크게 늘어날 것으로 추정된다.

#한솔제지#산업재해

