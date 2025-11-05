[홍성] 김 지역특화발전지구 지정 추진, '새 정부 국정과제 발굴키로'

큰사진보기 ▲홍성군은 5일 ’2025년 군정 업무 추진 실적 및 2026년 주요 업무 계획 보고회’를 개최하고 내년도 사업에 대해 밝혔다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

충청남도 홍성군이 내년도에 김 지역특화발전지구 지정을 추진하기로 했다.홍성군은 5일 '2025년 군정 업무 추진 실적 및 2026년 주요 업무 계획 보고회'를 개최하고 내년도 사업에 대해 이같이 밝혔다.광천에서 가공되는 조미김은 서해안의 청정바다에서 나는 1등 원초만을 고집하는 전통을 고수하고, 여기에 최신의 기술을 더해 대한민국 최고의 명품 광천 김을 생산하고 있다.광천 김은 먹기 간편하고 맛도 좋을 뿐 아니라 각종 비타민과 미네랄이 풍부하게 함유되어 있으며, 고소한 감칠맛으로 전국에서 오래전부터 우리 식탁에서 사랑받아 온 먹거리다.이외에도 홍성군은 내년 주요 사업으로 ▲전통시장 디지털 전환 활성화 사업 ▲반려동물 원웰페어 조성사업 ▲ K락 디지털 스페이스 조성 사업 ▲스마트 팜 조성 ▲용봉산과 홍주읍성 원형 복원, 서부 해안권 개발사업 ▲RE100 실증 지원사업 ▲학교 복합 문화스포츠센터 조성 사업 등을 본격 추진한다.또한, 이번 보고회에서 새 정부 국정과제를 발굴해 정부의 정책 기조에 적극 대응하기로 했다.특히, 이날 홍성군은 올해 주요 성과로 1066억 원 규모의 첨단기업 투자유치에 성공하며 389명의 신규 일자리 창출을 꼽았다.또한, ▲국가산단 내 선도 기업 3개사와 투자 협약 ▲화재분야 재난 안전산업 진흥 시설 5개 기업 입주 ▲원-웰페어 밸리 구축 및 바이오 시험·인증센터 유치 ▲ KAIST 모빌리티 연구소 협력, 13개 기업 추가 유치 ▲충남 제2단계 제2기 균형발전 사업 6건이 선정 488억 원의 도비도 확보 등 주요 성과를 이뤘다.뿐만아니라 ▲서해선 KTX 연결 사업 기재부 예타 통과 ▲천수만 수산자원 보호구역 일부 해제 ▲365일 24시간 돌봄 서비스를 제공했다.또한, 육상양식 김 종자 연중 공급 및 대량 양성 기술 공모 사업과 의료기기 해외 진출 지원 사업과 군 단위 최초로 2029년 제110회 전국체육대회 주 개최지로 선정됐다.이외에도, 서해안 관광도로 개설과 야간 경관 특화사업을 통해 서부 해안을 체류형 관광지구로 육성했다.이런 가운데 이용록 군수는 지난달 13일 개최된 충청남도 주관 '기업유치 합동 투자협약 체결식'를 통해 투자를 약속한 기관과 기업에 대해 "내포도시첨단산업단지에 (재)한국화학융합시험연구원,위즐(주),건양대 산학협력단에서 436억을 2027년부터 3년간 투자할 계획"이라면서 "안정적 정착을 통해 지역과 함께 성장하기를 기원한다"는 소망을 밝혔다.이같은 성과와 내년 사업에 대해 홍성군 관계자는 "2026년은 변화와 혁신의 물결이 곳곳에 확산돼, 꿈꿔었던 미래들이 현실화되는 자긍과 긍지의 해로 만들겠다"고 말했다.