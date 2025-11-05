메뉴 건너뛰기

외교부, 중국 내 카카오톡 접속 확인... "지역별 차이 존재"

25.11.05 16:51최종 업데이트 25.11.05 17:01

"특정 서비스 가능 여부, 현지 기술적·정책적 요인에 따라 달라져"... '중국 정책 변화' 확대 해석 경계

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 경주 소노캄에서 열린 국빈만찬에서 악수하고 있다. 2025.11.1
이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 경주 소노캄에서 열린 국빈만찬에서 악수하고 있다. 2025.11.1 ⓒ 연합뉴스

외교부가 중국 일부 지역에서 카카오톡 서비스 접속 사실을 인정하면서도, 중국 정부의 인터넷 서비스 관련 정책 변화 가능성엔 선을 그었다.

시진핑 중국 국가주석 국빈 방문 뒤 베이징, 상하이 등 중국 일부 도시에서 가상사설통신망(VPN) 우회 없이도 카카오톡 서비스 이용이 가능해지면서 최근 한중 화해 무드가 반영된 게 아니냐는 해석을 낳았다(관련기사: 시진핑 방한 뒤 중국 내 카톡 허용? 카카오 "특이사항 없어" https://omn.kr/2fxo4).

외교부는 5일 오후 <오마이뉴스>에 보낸 '한중 정상회담 후 중국 내 카카오톡 서비스 재개 관련' 답변에서 "현재 중국 지역 공관 및 우리 기업 등을 통해 확인해 본 바로는 중국 내 서비스별·지역별 접속 상황에는 차이가 존재함"이라며, "중국 내 특정 인터넷 서비스의 이용 가능 여부는 현지의 기술적·정책적 요인에 따라 달라질 수 있다는 판단"이라고 밝혔다.

현재 상하이, 베이징 등에서 VPN 없이도 카카오톡으로 메시지나 사진 전송이 가능해졌다는 현지 교민 증언을 뒷받침하면서도, 중국 정부의 정책적 허용 가능성에 대한 판단은 유보한 것이다. 실제 숏폼 등 일부 카카오톡 서비스 이용은 여전히 제한되고 있고, 네이버, 인스타그램, 페이스북 등 다른 소셜미디어 서비스 이용도 여전히 차단된 상태다.

실제 이번 한중정상회담 이전에도 중국 내 일부 도시에서 카카오톡 서비스가 일시적으로 가능해졌다가 다시 차단되는 현상이 있었던 것으로 알려져, 이번 카카오톡 접속이 얼마나 지속될지는 불투명하다. 카카오도 이날 <오마이뉴스>에 "내부 지표상 특이사항은 없다"라고 밝혔다.

다만 외교부는 이날 "한중 정상회담(11월 1일) 시 합의한 바와 같이 다양한 분야에서 교류 협력을 통해 양국 국민 간 상호 이해를 제고하고 우호 정서를 증진할 수 있기를 기대함"이라며 양국 교류 확대에 기대감을 나타냈다.

