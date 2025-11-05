외교부, 중국 내 카카오톡 접속 확인... "지역별 차이 존재"

외교부가 중국 일부 지역에서 카카오톡 서비스 접속 사실을 인정하면서도, 중국 정부의 인터넷 서비스 관련 정책 변화 가능성엔 선을 그었다.
시진핑 중국 국가주석 국빈 방문 뒤 베이징, 상하이 등 중국 일부 도시에서 가상사설통신망(VPN) 우회 없이도 카카오톡 서비스 이용이 가능해지면서 최근 한중 화해 무드가 반영된 게 아니냐는 해석을 낳았다(관련기사: 시진핑 방한 뒤 중국 내 카톡 허용? 카카오 "특이사항 없어" https://omn.kr/2fxo4
).
외교부는 5일 오후 <오마이뉴스>에 보낸 '한중 정상회담 후 중국 내 카카오톡 서비스 재개 관련' 답변에서 "현재 중국 지역 공관 및 우리 기업 등을 통해 확인해 본 바로는 중국 내 서비스별·지역별 접속 상황에는 차이가 존재함"이라며, "중국 내 특정 인터넷 서비스의 이용 가능 여부는 현지의 기술적·정책적 요인에 따라 달라질 수 있다는 판단"이라고 밝혔다.
현재 상하이, 베이징 등에서 VPN 없이도 카카오톡으로 메시지나 사진 전송이 가능해졌다는 현지 교민 증언을 뒷받침하면서도, 중국 정부의 정책적 허용 가능성에 대한 판단은 유보한 것이다. 실제 숏폼 등 일부 카카오톡 서비스 이용은 여전히 제한되고 있고, 네이버, 인스타그램, 페이스북 등 다른 소셜미디어 서비스 이용도 여전히 차단된 상태다.
실제 이번 한중정상회담 이전에도 중국 내 일부 도시에서 카카오톡 서비스가 일시적으로 가능해졌다가 다시 차단되는 현상이 있었던 것으로 알려져, 이번 카카오톡 접속이 얼마나 지속될지는 불투명하다. 카카오도 이날 <오마이뉴스>에 "내부 지표상 특이사항은 없다"라고 밝혔다.
다만 외교부는 이날 "한중 정상회담(11월 1일) 시 합의한 바와 같이 다양한 분야에서 교류 협력을 통해 양국 국민 간 상호 이해를 제고하고 우호 정서를 증진할 수 있기를 기대함"이라며 양국 교류 확대에 기대감을 나타냈다.