안경자 대전시의원, 와상장애인 이동지원 촉구

국민의힘 안경자(비례대표) 대전시의원.

대전시의회 안경자 의원(국민의힘·비례대표)은 5일 열린 제291회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 "대전이 경제 중심도시를 넘어, 와상장애인도 함께 살아갈 수 있는 따뜻한 도시가 되어야 한다"며 행정의 책임 있는 실행을 촉구했다.안 의원은 대전시가 이미 '교통약자의 이동편의 증진 조례'를 통해 제도적 근거를 마련했음에도 불구하고, 실제로는 와상장애인을 위한 이동지원 체계가 전혀 작동하지 않고 있다고 지적했다.현재 대전교통약자이동지원센터는 휠체어 이용자를 위한 리프트 차량만 운행하고 있어, 누운 상태로 이동해야 하는 중증 와상장애인은 병원 진료나 재활치료 시 민간 구급차에 의존할 수밖에 없는 실정이다. 하지만 이 비용이 1회 수만 원에 달해 많은 장애인이 이동 자체를 포기하고 있다고 안 의원은 밝혔다.그는 "이동의 어려움은 단순한 불편이 아니라 사회적 고립과 건강권 침해로 이어진다"며, 대전이 수도권은 물론 인근 충청권과 비교해도 대응이 현저히 뒤처져 있다고 비판했다.안 의원은 울산, 인천, 충남 등의 사례를 언급하며 구체적인 개선책을 제안했다. 울산시는 민간 구급차 연계 서비스로 월 4회 병원이동을 지원하고, 충남은 119 구급대를 활용한 무료 이송서비스를 운영 중이다. 반면 대전은 와상장애인 전용 차량이나 제도가 전무하다고 지적했다.이에 그는 ▲와상장애인 이동지원 사업의 구체적 실행계획 수립 ▲2026년도 본예산에 시범사업 예산 반영 ▲민간 구급차 연계 및 바우처 지원 등 과도기적 지원체계 마련을 대전시에 제안했다.안 의원은 "대전이 일류경제도시로 나아가고자 한다면, 성장과 경쟁을 넘어 누구도 이동 때문에 소외되지 않는 포용도시로 나아가야 한다"며 "병원에 가는 길뿐 아니라 평범한 외출도 부담 없이 가능한 대전을 만들기 위해 행정의 결단이 필요하다"고 강조했다.끝으로 그는 "이제는 '누워서 갈 수 있는 교통수단 하나 없는 도시'라는 오명을 벗을 때"라며, 이장우 시장의 적극적인 정책 추진을 거듭 요청했다.