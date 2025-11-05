특검 "김건희 사넬백 자백 왜 지금?...'문자 수백통' 남성, 도이치 피의자"

김건희 특검팀(민중기 특검)이 구속된 김건희씨의 보석 신청 기각을 요청하는 의견서를 법원에 제출한다고 밝혔다. 특검팀은 김씨 측이 보석 심문을 앞두고 '샤넬백 수수'를 처음으로 자백한 것을 두고는 "(김건희의) 모순되고 거짓된 태도에 바탕해 혐의를 입증할 것"이라고 말했다.
김건희 특검팀의 박상진 특검보는 5일 오후 정례브리핑에서 "(김건희의) 보석에 대해 기각해 달라는 의견서를 오늘 내로 법원에 제출할 예정이다"라고 밝혔다. 특검팀에 의해 구속기소된 김건희는 지난 3일 어지럼증 등 '건강상 이유'를 들어 법원에 보석을 신청한 바 있다.
김건희 특검팀은 전날(4일) 정례브리핑에서도 "공판에 주요 증인을 부르고 있는 상황에서 증인에 대한 여러 가지 접촉 등 (김건희 측의) 증거 인멸의 우려가 충분히 있다고 보고 있다"라며 "구속 사유가 아직 해소되지 않았다"라고 밝힌 바 있다.
박 특검보는 김건희의 '샤넬백 수수' 자백을 두고 "특별한 입장은 없다"라면서도 "이제라도 일부지만 자백한다는 것에 대해 다행"이라고 말했다. 그러면서 "전성배씨가 3회의 금품을 건넨 사실을 (본인의) 공판이 시작할 때 자백했는데도 이제 와서 인정하게 된 경위가 궁금하다"라고 밝혔다.
이어 "그동안 특검 수사나 본인의 공판, 증인 신문 과정에서 보인 게 거짓이라는 소리인데, (김건희의) 모순되고 거짓된 태도에 바탕을 두고 앞으로 남은 공판에서도 혐의사실 입증을 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.
또한 "(샤넬백의) 사용감에 관해서는 (김건희 측이) 교환한 물건도 사용하지 않았다는 건지는 알지 못하지만 문외한인 제가 보기에도 (샤넬백·구두) 교환품에 사용감이 있었다"라고 밝혔다.
특검팀은 김씨를 건진법사 전성배씨를 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 3차례에 걸쳐 샤넬백·그라프 목걸이를 건네받은 혐의로 구속기소했다. 그간 수사·재판 단계에서 금품 수수를 인정하지 않던 김씨는 오늘 오전 자신의 재판 전에 돌연 변호인단 입장문을 통해 "전씨로부터 '두 차례 가방 선물'을 받은 사실을 인정한다"라고 밝혔다.
단 김씨 측은 샤넬 가방 수수 과정에서 청탁은 없었으며, 3번째 선물인 그라프 목걸이는 받지 않았다고 주장했다. 또한 "선물들을 사용한 바 없이 전씨에게 모두 반환했다"라고도 밝혔다(관련기사 : 김건희, 샤넬백 두 차례 받았다 뒤늦게 인정...그라프 목걸이 수수는 부인
https://omn.kr/2fxo0).
김건희와 '문자 수백 통' 남성, "도이치모터스 피의자로 수사 중"
박 특검보는 김씨와 '밀접한 관계'로 보도된 이아무개씨와 관련해 "도이치모터스 주가조작 사건 피의자로 현재 수사 중이다"라고 밝혔다. 앞서 지난 4일 언론 보도를 통해 이씨가 2013~2016년 무렵 김씨와 수백 건의 문자 메시지를 주고받았으며, 도이치모터스 주가조작 연루 의혹으로 검찰 조사를 받았던 사실이 드러난 바 있다. 이씨는 김씨와 전씨를 처음 연결한 인물이기도 하다.
박 특검보는 "(이씨는) 도이치모터스 주가조작 관련해서 의미 있는 피의자"라며 "입증을 위한 사실관계를 확인하고 있다"고 밝혔다. 또한 "이씨에 대한 구체적인 소환 일정의 경우 잡혀있는지 알지 못한다"고 말했다.
또한 박 특검보는 김건희의 모친·오빠에 대해서는 "최은순씨와 김진우씨는 조사가 다 완료되지 않아 11일 오전 10시에 재소환할 예정"이라고 밝혔다. 특검팀에 따르면 양평공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 피의자 신분으로 소환된 두 사람은 전날(4일) 특검 조사에서 대부분의 혐의를 부인했다.