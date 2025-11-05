"충청이 대한민국의 중심" 국민의힘, 충청권 4개 시·도와 예산정책협의회

큰사진보기 ▲국민의힘은 5일 대전시청에서 충청권 4개 시도와 지역민생 예산정책협의회를 개최했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시와 세종시, 충청남도, 충청북도 등 충청권 4개 광역시·도가 국민의힘 중앙당과 함께 지역 현안 해결과 내년도 국비 확보를 위해 머리를 맞댔다.국민의힘은 5일 대전시청 대회의실에서 '충청권 지역민생 예산정책협의회'를 개최했다. 이 자리에서 장 대표는 충청권이 경제과학수도로 도약할 수 있도록 당이 적극 뒷받침하겠다고 말했다.이날 예산정책협의회에는 국민의힘 장동혁 당대표, 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 박형수 예결위 간사 등 당 지도부와 이은권 대전시당위원장을 비롯한 4개 시·도당 위원장이 참석했으며, 이장우 대전시장, 최민호 세종시장, 김영환 충북도지사와 전형식 충남도 정무부지사가 자리했다.예산정책협의회는 지역의 당면 현안 과제를 공유하고, 국회 예산심사를 앞두고 시·도별 국비 확보 방안에 대해 당 지도부와 긴밀한 협력을 이끌어 내기 위해 마련됐다.이 자리에서 장동혁 대표는 "충청권은 대한민국의 '허리'이고, '중심'이다. 과학·행정·산업·바이오·교통의 중심이 바로 이곳"이라고 강조했다.그는 대전은 '과학의 중심'이라고 규정한 뒤 "나노·반도체 국가산단이 차질 없이 조성되고, 대전과 충남이 손잡고 경제과학수도로 도약할 수 있도록 당이 적극 뒷받침 하겠다"고 약속했다.또한 세종은 '행정의 중심'이라고 말하고 "필수적인 인프라들을 확충해서 진정한 행정수도를 완성하겠다. 정치와 이념이 아닌 안전과 삶의 질이 기준인 시민의 눈높이로 세종보 문제가 해결되도록 지원하겠다"고 말했다.아울러 충남은 '에너지 전환과 균형발전의 중심'이라면서 "석탄화력발전소 조기 폐지로, 침체되는 지역에 새로운 친환경 산업과 일자리가 넘치도록 만들고, 대전과 함께 국가균형발전의 거점이 되도록 당이 챙기겠다"고 다짐했다.이어 그는 충북은 '미래 바이오의 중심'이라고 강조하고 "오송 K-바이오 스퀘어와 AI 바이오 영재학교를 중심으로 첨단 의료·바이오 산업의 허브로 확실하게 도약하도록 우리당이 함께하겠다"며 "이를 위해서는 무엇보다도 교통 인프라가 잘 뒷받침되어야 한다. 충청권 광역급행철도(CTX)와 청주국제공항으로 국가 균형발전의 길을 내고, 충청이 대한민국의 '진정한 중심'으로 자리 잡을 수 있도록 모든 역량을 다하겠다"고 덧붙였다.장 대표는 끝으로 "충청의 민심은 늘 대한민국의 미래를 밝혀 왔다. 충청이 새로운 도약을 이뤄낼 수 있도록, 그 민심을 잘 경청하고, 잘 받들겠다"고 덧붙였다.이에 대해 이장우 대전시장은 "영호남 중심의 정치 구도 속에서 충청 출신 장동혁 당대표의 선출은 상당히 큰 의미"라며 "이런 측면에서 내년도 예산은 영호남과 충청의 삼각 균형이 맞춰져야 한다. 특히 여러 현안이 있지만 대전의 경우 대전교도소 이전과 혁신도시 공공기관 이전이 최우선으로 배려돼야 한다"라고 힘주어 말했다.그러면서 소비쿠폰 중앙정부 예산 지원과 공공어린이재활병원 운영이 국가의 책임 영역임을 강조하면서 사업비 반영을 요청했다. 또한 K-콘텐츠 성장에 발맞춰 추진 중인 웹툰 IP 첨단 클러스터 조성사업 등 주요 국비사업이 반드시 반영될 수 있도록 당 지도부의 적극적인 역할을 요청했다.한편, 이날 예산정책협의회에서 대전시와 세종시, 충청북도, 충청남도는 국민의힘 중앙당의 지원을 요청하는 주요 현안을 회의 의제로 제시했다.대전시는 대전·충남 행정통합과 대전 혁신도시 내 공공기관 이전, 대전교도소 이전을 주요 현안으로 제시했다. 또한 공공어린이재활병원 운영 지원과 웹툰 IP 첨단 클러스터 조성사업을 국비 지원이 필요한 핵심 사업으로 건의했다.세종시는 세종지방법원 설치, 한솔동 고분군의 국가사적 지정 및 역사관광 자원화, 정부예산안 주요사업의 원안 통과를 주요 국비사업으로 요청했다. 이와 함께 행정수도 완성 추진과 세종시 보통교부세 제도 개선을 중점 현안으로 들었다.충북은 청주국제공항 민간전용 활주로 건설과 청주공항 중심의 교통망 확충을 통한 행정수도 완성을 핵심 과제로 삼았다. 특히 청주공항~김천 철도, 청주공항~신탄진 광역철도, 중부권 광역급행철도, 행복도시~청주공항 고속화도로 등 4대 교통 인프라 사업을 추진할 필요성을 강조했다. 또한 충주댐 수열에너지 특화단지 조성, 제천(청풍호) 내륙 국가어항 지정을 국비사업으로 건의하고, AI바이오(노화) 거점 조성 및 K-바이오스퀘어 예비타당성 면제를 현안으로 제시했다.충남은 충남대학교 내포캠퍼스 설립, 충남혁신도시 과학영재학교 설립, 국립 치의학연구원 천안 설립을 주요 국비사업으로 제시했다. 아울러 '대전충남특별시 및 경제과학수도 조성'을 위한 특별법 제정과 석탄화력발전소 폐지 지역 지원 특별법 제정을 현안으로 제시했다.