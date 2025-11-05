'충남지사 탈환' 의지 내비친 이정문 "공정 경선이 관건"

큰사진보기 ▲지난 1일 이정문 더불어민주당 충남도당위원장이 수락연설을 하고 있다. ⓒ 이재환 -더불어민주당 충남도당 제공 관련사진보기

더불어민주당 충남도당위원장으로 선출된 이정문 국회의원이 내년 지방선거에서 "충남에서 파란을 일으켜 보겠다"고 포부를 밝혔다. 최근 퇴진 압박이 거센 김형석 독립기념관장 문제에 대해서도 "독립기념관에 대한 국가보훈부의 특정감사가 마무리되고 있다"며 "독립기념관 이사회에서 김 관장의 해임을 요구할 것으로 본다"고 전망했다.앞서 지난 11월 1일 더불어민주당 충남도당은 단국대학교 천안캠퍼스 학생회관에서 임시당원대회를 열고 충남도당위원장에 단독 입후보한 이정문 국회의원을 도당위원장으로 선출했다. 찬반 투표로 이루어진 이날 투표에서 이 위원장은 당원 90.61%의 지지를 얻었다.이 의원은 지난 3일 <오마이뉴스>와 한 서면 인터뷰에서 "내년 충남도지사 선거 승리의 열쇠는 공정한 경선에 있다"면서 '충남도지사 탈환'이 중요하다고 강조했다.아래는 이정문 의원과 서면으로 진행한 인터뷰 내용이다."부족한 저를 믿고 도당위원장으로 선택해 주신 도민 여러분께 진심으로 감사드린다. 저의 당선은 이재명 국민주권정부의 성공을 바라는 충남의 염원이며, 민주주의를 지키고자 하는 당원 동지들의 의지가 반영되었다고 생각한다.""어깨가 무겁다. 모든 역량을 쏟아 부을 것이다. 충남도지사 탈환은 물론, 기초단체장과 도의원, 시·군의원까지 압도적인 승리를 이루어 충남 전역에 다시 파란 물결을 일으키는 것이 목표다.""내년도 지방선거의 최대 목표는 충남도지사 탈환과 시장, 군수 자치단체장을 많이 되찾아오는 것이다. 그러기 위해서는 무엇보다 경쟁력 있고, 훌륭한 후보가 공천되는 것이 중요한데, 공정한 경선이 필수적이다. 공정하고 투명한 경선 준비에 만전을 기하고 있다. 민주적인 절차를 통해 가장 강한 후보를 세울 것이다.다만 충남도지사의 경우 공천은 충남도당이 아닌 중앙당에서 하게 된다. 중앙당에서 충남도지사 후보를 확정하면 도지사 후보자와 함께 시장 후보, 군수 후보가 시너지 효과를 낼 수 있는 공약 개발, 공동 선거 운동 등을 진행할 것이다.""김형석 관장의 독립기념관 사유화 행위, 광복절 기념사 논란 등으로 광복 80주년인 올해 천안의 상징과도 같은 독립기념관이 큰 어려움을 겪고 있다. 국가보훈부의 특정감사도 마무리 단계에 접어들었다. 감사 결과를 바탕으로 독립기념관 이사회를 개최해 김 관장의 해임을 요구할 것으로 본다. 김 관장의 퇴진으로 독립기념관이 조속히 국민과 천안시민의 품으로 돌아오길 바란다.""다시 한 번 부족한 저에게 믿음을 보내주신 도민 여러분께 깊이 감사드린다. 언제나 그래왔듯 선당후사의 마음으로 당과 충남을 위해 헌신하는 도당위원장이 되겠다. 이재명 국민주권정부의 성공적인 국정 운영을 충남도당이 앞장서서 뒷받침할 것이다."