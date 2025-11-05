보건복지부가 중립을 말할 때, 시장은 제도를 대신 설계한다

AD

큰사진보기 ▲정형준 건강권 실현을 위한 보건의료단체연합 정책위원장의 발표 내용출처: 김선민TV (https://www.youtube.com/watch?v=vDqKnLVMfg4) ⓒ 김선민 관련사진보기

큰사진보기 ▲호주 NEDC의 섭식장애 단계별 치료체계(Stepped System of Care)호주의 섭식장애 국가협력기구 NEDC(National Eating Disorders Collaboration)가 제시한 단계별 치료체계 도식이다. 예방, 조기발견, 초기대응, 치료, 회복지원의 전 과정에서 당사자, 가족, 지역사회가 함께 참여하도록 설계되어 있으며, 공공·민간 의료기관, 지역보건서비스, 학교, 복지·심리지원 등이 연계되어 하나의 연속적 치료·돌봄 시스템을 구성한다. ⓒ NEDC 관련사진보기

큰사진보기 ▲호주 권고안 요약호주는 정신건강을 개인 문제가 아닌 재정·보험 시스템의 설계 과제로 다루며, 정부·민간보험·노동복지 제도를 통합해 정신건강 재정 안전망을 구축하는 단계별 로드맵을 제시했다. 출처: https://www.actuaries.asn.au/the-mental-health-financial-safety-net-unifying-australia-s-fragmented-systems ⓒ Actuaries Institute 관련사진보기