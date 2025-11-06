누군가의 '첫 기사 채택' 소식, 왜 웃음이 났냐면요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
내가 사는 곳은 아파트 3층, 베란다 앞에는 소나무가 두 그루 있고 그 옆에는 단풍나무들이 옹기종기 모여있다. 가을빛이 고와 베란다 창으로 공원을 한참 내려다보고 있을 때였다. 문자 알림이 와서 확인했더니 A의 어머니셨다.
"선생님이 알려주셔서 저도 <오마이뉴스>에 글 내봤어요. 좋은 정보 감사해요. (중략) 선생님 덕분이에요."
하시며 지난 4일 채택된 기사를 함께 보내왔다. 뜻밖의 소식에 놀랍기도 하고, 반가워서 선뜻 답장을 못한 채 한참 혼자 웃고 있었다. 누군가에게 글을 쓰게 용기를 건네는 일, 그리고 그 결과가 '채택'이라는 기쁨으로 돌아온 일, 날씨만큼 예쁘고 활기찬 소식이었다.
나는 방과 후 독서 논술 강사로 일하고 있다. 아이들과 함께 책을 읽고 생각을 나누고 글을 쓰며 논술 교재를 풀기도 한다. '수업'이라고 부르기에는 조금 자유롭고 ' 놀이'라고 하기에는 그래도 꽤 진지한 시간이다. 아이들이 쓴 글을 읽을 때면 자신을 표현하려고 하는 마음들이 꽤 솔직하게 담겨있다. "나는 오늘 선생님에게 칭찬을 받아서 기분이 좋았다" " 친구 때문에 조금 힘들었다" "사랑이란 무엇일까?" " 인생이란 무엇인가" 같은 문장들을 만날 때면 아이들의 세계에 초대 받은 기분이 든다.
"한번 보내보세요"가 이렇게 이어질 줄 몰랐다
수업을 마치고 나면 가끔 학부모님들께 문자로 인사를 보내기도 하고 수업 관련 알림을 전하기도 한다. 지난번엔 처음으로 엑스포 아르바이트 체험기를 단체 대화방에 공유했다. 공유하기 전까지는 '이 글을 공개해도 될까?' 많이 망설였지만 아르바이트를 하며 아이들과 학부모님들을 만났던 터라 마음도 전할 겸 공유했던 것이다. 글은 내 마음의 일부를 드러내는 일이라, 공개하기까지 늘 고민이 따른다. 그래도 용기 내어 올렸는데 몇몇 학부모님은 "잘 읽었어요"라고 답을 주기도 하셨다(관련 기사 : "사람 많지 않을 거예요" 추석 연휴에 택한 알바, 예상이 빗나갔다
).
<오마이뉴스>에 기사를 보낸 어머님과는 지난번 아이 교재와 학습에 대한 이야기를 하다 글이라는 공통분모로 확장되어 더 많은 이야기를 나누게 되었다. 대부분은 짧게 끝나지만 그날은 이야기가 길어졌다. 어머님은 글에 관심이 많았다. 평소 글쓰기를 좋아한다고 했다. 이런저런 얘기 끝에 " 글쓰기를 좋아하면 <오마이뉴스> 사는 이야기에 한번 보내보세요"라고 했다. 그랬더니 "<오마이뉴스>요? 아, 선생님이 지난번 쓰셨던 그 글요?"라고 하셨다. 그때까지만 해도 그 대화가 이렇게 이어질 줄은 몰랐다. 글쓰기가 쉬운 일도 아니고 기사로 채택되기도 더더욱 쉬운 일이 아니기에.
더구나 어머님이 실제로 글을 송고하리라고는 전혀 예상하지 못했다. 그것도 이렇게 빠른 시일 내에. 문자를 받고 잠시 어머님의 입장이 되어봤다. 글을 쓰기 전, 얼마나 망설였을까. '내 글이 부족하면 어쩌지?' '누가 읽어줄까?'하면서. 나 또한 처음 <오마이뉴스>에 원고를 보낼 때 똑같은 두려움을 안고 있었다. 물론 지금도 그렇다. 그런데 막상 용기를 내어 한 문장씩 쓰다 보면, 어느새 두려움 보다는 '내가 살아온 시간'을 조금씩 드러내며 자신감을 갖게 된다.
누군가의 첫 글은 단지 한 편의 글이 아니라, 자신을 표현할 수 있는 새로운 '문'이 된다는 것을 깨달았다. 어머님과 채택 후기를 나누면서 글은 '공유' 되어야 살아난다는 것도 알았다. 그래서 나는 이제 '누가 읽어줄까'를 생각하기보다 '내가 쓰고 싶은가'를 먼저 생각하기로 했다. 그 마음으로 쓰는 글이라면, 설령 읽는 사람이 한 명 뿐이라도 괜찮다. 그 한 사람에게 닿는다면, 글은 이미 제 역할을 다한 것이니까. 가끔 사람들은 묻는다. "글을 쓰면 뭐가 좋아요?"라고. 나는 이렇게 답한다.
"글을 쓰면 내 마음을 내가 들어줘요. 마음을 움직이는 순간들이 있다면 글로 써보세요."
누구에게 털어놓지 못한 이야기라도 글로 적으면 조금은 다르게 들린다. 어제의 나를 다독여주기도 하고, 오늘의 나를 응원하기도 한다. 그 과정을 통해 사람들은 자기 자신과 조금 더 가까워지는 건지도 모르겠다. 그리고 타인과도.
나는 A의 어머님이 아닌 어머님의 이름을 불러 드렸다. " ○○○기자님, 시민기자가 된 것을 축하드립니다. 꾸준히 글 올려주세요"라고 답을 했다. 두 번째, 세 번째 글이 이어질 수 있도록 응원의 글을 보낸다. 나 역시 이런 소식에 조용히 새 글을 쓴다. 누군가에게 또 다른 용기를 건네는 마음으로. 글은 그렇게 이어진다. 아이에게서 부모로, 부모에게서 선생님으로, 그리고 다시 세상으로. 그것이 내가 <오마이뉴스> 시민기자로서, 그리고 한 명의 글 쓰는 강사로 행복한 순간이다.