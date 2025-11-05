국가인권위 대전사무소, '재난과 인권 영화상영회' 개최

AD

큰사진보기 ▲영화 '침몰 10년, 제로썸' 포스터. ⓒ 국가인권위원회대전인권사무소 관련사진보기

국가인권위원회 대전인권사무소(소장 송오영)는 KAIST 인권주간을 맞아 KAIST 학생·소수자인권위원회, 인권윤리센터와 공동으로 '재난과 인권 영화상영회'를 개최한다.이번 상영회는 11월 6일(목) 오후 7시, KAIST 학술문화관 2층 양승택 오디토리움에서 열린다.이번 행사는 대학생과 지역 시민들이 재난 상황에서의 인권 문제를 함께 고민하고, 피해자 권리보호의 중요성을 공감하기 위해 마련됐다. 상영작은 다큐멘터리 '침몰 10년, 제로썸(2024, 89분)'으로, 2024 전주국제영화제 공식 초청작이자 2025년 재개봉된 작품이다.영화는 세월호 침몰의 원인을 규명하기 위해 활동한 세월호 선체조사위원회, 사회적참사 특별조사위원회 관계자, 민간 잠수사, 유가족, 언론인의 증언과 조사보고서를 토대로 제작됐다. 상영 후에는 윤솔지 감독과 황용운 배급PD가 참석하는 관객과의 대화(GV)가 이어질 예정이다.관람은 별도의 신청 없이 무료로 가능하며, 현장에서는 '인권룰렛 퀴즈'와 함께 '인권웹툰 전시회'도 동시에 진행된다. 전시회는 대전인권사무소가 배재대학교 인권센터 및 아트앤웹툰학과와 협력해 인권위 결정례를 바탕으로 제작한 작품들로 구성된다.송오영 대전인권사무소장은 "재난과 참사는 단순한 사고가 아니라 다양한 인권 문제가 중첩되는 상황"이라며 "재난 피해자는 지원의 대상이 아니라 권리의 주체로서 존중받아야 한다"고 강조했다.그는 이어 "이번 상영회를 통해 재난·참사 피해자 권리보호의 중요성이 지역사회 전반으로 확산 되길 기대한다"고 덧붙였다.