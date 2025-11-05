안규백 "SCM서 전작권 전환 관련 상당한 진척 있었다"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 5일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

안규백 국방부 장관은 5일, 전시작전통제권(전작권) 전환과 관련해 한미 간에 의미 있는 진전이 있었다고 밝혔다.안 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에 출석해 '전날 SCM(한미안보협의회의)에서 전작권 환수 논의가 이뤄졌느냐'는 질문에 "상당한 진척이 있었다"고 말했다.안 장관은 "(피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관이) 전작권 전환과 관련해 한국군의 주도적 능력을 인정했고, 그에 대한 상당한 진척이 있었다고 말씀드린다"라고 설명했다.앞서 전날(4일) 안 장관과 피트 헤그세스 미국 전쟁부(국방부) 장관은 서울 용산 국방부에서 제57차 한미안보협의회의(SCM)을 개최한 바 있다.안 장관은 '전작권 전환과 관련해 의미 있는 진전의 내용이 무엇인가'라는 질문에는 "2022년도에 2단계 FOC(완전운용능력) 검증 평가를 마치지 않았나. 그러면 다음 해에 검증을 해야 되는데 지난 (윤석열) 정부에서 하지 않고 지금 계속 이어지지 않았나"라며 "2단계 검증 단계에 있어 상당한 진척을 이뤘다. 유의미를 넘는 상당한 진척이 있었다"고 밝혔다.다만 안 장관은 한국군 사령관이 지휘하는 미래 연합사령부(미래 연합사)의 완전운용능력(FOC) 검증 완료 시점과 전작권 전환 시기에 대해선 "아직 공식적으로 말씀드리기 어렵다"고 말했다.한미는 한국군 핵심 군사 능력 확보와 북한 핵·미사일 위협 대응능력 제고, 한국군 사령관이 지휘하는 미래 연합사에 대한 평가와 검증을 통해 전작권 전환 작업을 진행하고 있다.특히 미래 연합사에 대한 최소작전운용능력(IOC), 완전운용능력(FOC), 완전임무수행능력(FMC) 등 3단계는 과정마다 평가와 검증을 거치는데, 지난 2019년 IOC에 대한 평가·검증 이후 현재는 FOC 평가 후 검증을 진행하고 있다.FOC 검증까지 완료되면 한미는 전작권 전환 시기를 특정해 발표할 예정이다. 이번 SCM에서는 FOC 검증 시점과 전환 일정을 조율한 것으로 알려졌다.이번 SCM 종료 후 공동성명이 바로 공개되지 않은 배경에 대해서 안 장관은 "양국 정상 간 조인트 팩트시트(설명자료)가 협의 중이어서 그 이후 공동성명을 발표할 예정"이라고 설명했다. 안 장관에 따르면 SCM 공동성명은 한·미 관세 및 안보 협상 결과 팩트시트가 발표된 이후 공개될 예정이다.이날 안 장관은 원자력 동력을 사용하는 잠수함을 '원자력추진잠수함(원잠)'으로 명명하기로 했다고 밝혔다. 안 장관은 "핵잠수함(핵잠)이라는 명칭이 핵무기를 탑재한 것으로 오해될 수 있음을 감안해, 평화적 사용에 초점을 맞추기 위한 것"이라고 설명했다.그러면서 "원자력 잠수함은 원자력에 대한 '군사적 이용'이기 때문에 기존 한미 원자력협정의 평화적 이용과는 다른 차원"이라며 "또 다른 협정이 있어야 할 것으로 생각한다"고 말했다.그는 원자력잠수함 건조와 관련해 '미국 필리조선소에서 진행될 것인가'라는 질문에 대해 "해당 부분은 협상에서 아직 논의되지 않았다"고 밝혔다.안 장관은 한국이 원자력잠수함을 도입하는데 미국 의회 등의 동의 과정을 거쳐야 하는 어려움에도 불구하고 "도널드 트럼프 대통령의 확고한 추진 의지 덕분에 큰 틀에서 문제가 없을 것"이라고 전망했다.