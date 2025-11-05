거창 감악산 꽃별여행 참여단체, 수익금 기탁 잇따라

큰사진보기 ▲감악산 꽃별여행 참여단체, 수익금 기탁 잇따라 ⓒ 거창군청 관련사진보기

거창군은 지난 4일, 제5회 감악산 꽃별여행에 참여한 19개 단체가 먹을거리장터, 음식차량, 꽃별시장 운영을 통해 얻은 수익금 1630만 4000원을 아림1004운동과 거창군장학회에 기탁했다고 밝혔다.이번 기탁에는 남상면 어울림마을 부녀회(회장 김경희)와 신원면 청연마을 부녀회(회장 우훈자)가 각각 300만 원을 아림1004운동에 전달했으며, 푸드트럭 운영업체 고니푸드(대표 노태곤)와 머글랭(대표 유정은)도 각각 100만 원, 50만 원을 기탁했다.또 꽃별마켓에 참여한 거창군영농조합법인(대표 김태엽)은 100만 4천 원을 아림1004운동에 기탁했으며, △단지봉농장 △백초영농조합법인 △귀농귀촌엽합회 △꽃마시다 △누리샘터 등 17개 단체는 총 780만 원을 거창군장학회에 전달했다.구인모 거창군수는 "축제 기간에 정성껏 판매장을 운영해서 얻은 수익금을 어려운 이웃과 학생들을 위해 기탁해 주신 모든 분께 감사드린다"며, "소중한 성금은 복지와 교육의 사각지대를 해소하는 데 뜻깊게 사용하겠다"고 말했다.