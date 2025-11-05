파란 하늘 가르는 날개들, 캐나다 가을 풍경입니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲호수 위로 질서 정연하게 날아오르는 구스 무리. 선두를 따라 일정한 간격을 유지한 채 비행하는 모습이 인상적이다 ⓒ 김종섭 관련사진보기

"저기 봐요, 구스(캐나다거위)예요."

AD

"어쩜 저렇게 질서 있게 날 수 있을까."

큰사진보기 ▲비행을 마치고 호수공원 잔디밭 위로 고요히 내려앉은 구스들. 한 방향으로 움직이며 평화로운 질서를 이루고 있다 ⓒ 김종섭 관련사진보기

지난 3일 치과 치료를 마치고 근처 호수공원을 걸었다. 진료를 마친 뒤라 마음이 조금 가벼워졌고, 호수 주변을 걷는 발걸음도 여유로웠다. 산책로에는 가을 햇살이 옅게 비치고, 찬 공기가 볼을 스쳐 따뜻한 햇살이 그리운 오전의 시간이었다. 한참을 호수 주변을 걷고 있을 때, 하늘 위로 까마득히 무언가가 날아가고 있었다.아내가 손으로 하늘을 가리켰다.나는 순간 하늘을 나는 새가 까마귀 떼인 줄 알았다. 몸집이 워낙 커서 하늘을 나는 모습이 믿기지 않았다. 오리보다 훨씬 크고 묵직해 보였는데, 그 커다란 구스들이 질서 정연하게 대형을 이루며 날고 있었다.캐나다에서는 구스를 공원이나 호수에서 자주 볼 수 있다. 호수나 잔디밭 근처에서 어슬렁거리듯 걷다가, 어느 순간 하늘로 솟아 오르는 모습이 참 인상적이다. 하늘을 나는 구스 무리는 대략 쉰 마리쯤 되어 보였다. 한 마리도 흐트러짐 없이 선두를 따라 올라가더니, 호수공원 주변을 세 바퀴쯤 돌고는 잠시 후 공원 잔디밭 위로 일렬로 내려앉았다. 마치 서로 약속이라도 한 듯, 움직임이 딱 맞았다.그 장면을 바라보며 나는 새삼 놀랐다. 말도, 신호도 없는데 어떻게 이렇게 질서를 지킬 수 있을까. 한 마리가 대열에서 잠깐 벗어나도, 다시 무리 속으로 스르르 날아들며 자기 자리를 찾아갔다. 그 질서 정연한 비행이 어쩐지 사람 사는 세상과 닮아 보였다.살다 보면 우리도 이런저런 이유로 사람관계나 단체라는 무리에서 벗어날 때가 있다. 그러다 다시 제자리로 돌아오면, 누군가는 차가운 시선으로 바라보기도 하지만 또 누군가는 아무 일 없었다는 듯 따뜻하게 맞아준다. 이날 본 구스의 날갯짓이 꼭 그랬다.하늘을 날아오르고, 다시 잔디 위로 내려앉는 구스의 비행은 단순한 새들의 움직임이 아니라, 서로의 리듬을 맞추며 살아가는 생명의 조화로 느껴졌다. 이날 산책길은 평소보다 훨씬 많은 시간을 구스의 모습을 지켜보는 데 썼다. 아내와 나는 구스가 착지하는 모습을 끝까지 바라보다가 같은 마음으로 한마디를 했다.하늘을 나는 구스의 날갯짓은 리듬을 잃지 않았고, 서로의 자리를 존중하며 어우러졌다. 그 모습은 오래도록 마음에 남을 것이다.