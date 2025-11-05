고민정, '학교 앞 혐오시위 금지법' 대표 발의..."학생 정서 보호해야"

큰사진보기 ▲지난 9월 17일 오후, 서울 대림역 인근에서 벌어지고 있는 혐중집회를 이 지역 초등학교 학생들이 바라보고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

학교 앞 혐중(중국혐오) 시위가 논란이 된 가운데, 국회 교육위 고민정 더불어민주당 의원(여당 간사)이 "'학교 앞 혐오 시위 금지법'(교육환경 보호에 관한 법률 일부개정법률안)을 대표 발의했다"라고 5일 밝혔다. 국회 교육위 민주당과 조국혁신당 의원 24명도 이 법안 발의자에 이름을 올렸다.혐오 시위 금지법은 학생의 보건·위생, 안전, 학습과 교육환경 보호를 위해 교육감이 지정하는 교육환경보호구역(학교 경계로부터 직선거리 200m의 범위 내 지역) 안에서 ▲ 출신 국가 ▲ 출신 지역 ▲출신 민족 ▲인종 ▲피부색을 이유로 특정인 또는 특정 집단을 혐오·차별하는 내용의 옥외집회와 시위 개최를 금지하는 내용을 담고 있다.현행법은 교육환경보호구역에서 대기오염물질 배출 시설, 폐수종말처리시설, 담배자판기, 게임장, 유흥주점, 카지노 등의 영업을 하거나 해당 시설을 설치하지 못 하도록 해 왔다. 개정안은 이에 더해 학교 앞 혐오 집회를 금지하는 내용을 추가한 것이다.고민정 의원은 개정안 발의 이유에서 "최근 극우 시위대, 중국 혐오 시위대 등이 유치원, 초·중·고등학교 인근에서 소음, 욕설, 폭언을 동반한 시위를 반복적으로 벌여 학생들의 학습권을 침해하고 건강한 정서 함양을 가로막는다는 지적이 있다"라면서 "이에 교육환경보호구역 내 금지행위 사유에 출신 국가, 출신 지역, 출신 민족, 인종, 피부색을 이유로 한 혐오 행위를 추가함으로써 공존, 협력과 평등의 가치에 기반한 공교육이 이루어질 수 있도록 하려는 것"이라고 설명했다.서울시교육청과 인천시교육청은 이 법안 검토의견서에서 "발의에 동의한다"라고 밝혔다.서울시교육청은 "학생의 보편적 학습권을 보호하고, 미래 세대가 민주 시민으로서 존중·협력·평등의 가치를 함양하는 교육환경을 조성하는데 기여할 것으로 판단된다"라고 했다. 인천시교육청도 "학생의 학습권 보호와 교육환경의 평온한 조성을 위한 의미 있는 입법 취지를 담고 있으며, 다문화와 포용 가치 확산에도 긍정적으로 기여할 것으로 판단된다"라는 의견을 냈다.