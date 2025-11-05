메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
'영등포서장 고발' 이진숙 "이재명, 대한민국 동물농장으로 만들어"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.11.05 14:50최종 업데이트 25.11.05 14:51

'영등포서장 고발' 이진숙 "이재명, 대한민국 동물농장으로 만들어"

[현장] "조원철 법제처장은 평등, 이진숙은 덜 평등한 동물" 주장하며 서울남부지검에 고발장 제출

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 체포됐다가 석방된 이진숙 전 방송통신위원장이 5일 오후 서울 양천구 서울남부지검에서 영등포경찰서장 등에 대한 고발장을 접수한 뒤 지검을 나서며 인터뷰를 하고 있다.
이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 체포됐다가 석방된 이진숙 전 방송통신위원장이 5일 오후 서울 양천구 서울남부지검에서 영등포경찰서장 등에 대한 고발장을 접수한 뒤 지검을 나서며 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이정민

공직선거법 위반 혐의로 체포됐다가 풀려난 이진숙 전 방송통신위원장이 자신을 수사한 영등포경찰서장 등을 고발하며 "이재명이 대한민국을 동물농장으로 만들었다"고 주장했다.

이 전 위원장은 5일 오후 1시 10분께 서울 양천구 서울남부지검 앞에 모습을 드러냈다. 이 전 위원장 곁엔 고발장을 손에 든 변호인 임무영 변호사도 함께였다.

이 자리에서 이 전 위원장은 취재진을 향해 "법 대로만 해달라는 게 상식인데 이재명 대통령 주권 국가에서는 그조차 과중한 요구가 됐다"고 주장했다. 그러면서 "이재명이 대한민국을 동물농장으로 만들었다"며 "이재명에 대해 찬사를 보내면 더 평등한 동물에 속하고, 이재명의 정책을 비판하면 덜 평등한 동물이 된다"고 말했다.

AD
이어 "(경찰은) 저를 여러 차례 불러서 소환했는데 무려 6차례 소환 중에 상당수는 엉터리였다"며 "같은 혐의라면 조원철 법제처장도 공무원이면서 유튜브에 나갔는데 얼른 경찰이 소환해서 불출석하면 체포해야 하는 것 아니냐"고 했다.

이 전 위원장은 오후 1시 15분께 고발장을 제출하고 나오면서도 "3차에 걸친 조사가 전혀 필요 없는 조사였다"며 "작년 9월경 유튜브에 출연해서 발언했던 건 탄핵의 부당성에 대한 자기 방어성 발언이었다"고 주장했다. 그러면서 "이게 법으로 걸린다면 조원철 법제처장도 선거법 위반으로 걸어야 한다"며 "똑같은 법이 이재명의 잘못된 정책을 비판하는 이진숙에게만 차별적으로 적용되고 있다. 조원철은 더 평등한 동물이고, 이진숙은 덜 평등한 동물이다"라고 말했다.

한편 극우성향 단체는 이 전 위원장이 고발장을 제출하기 전부터 서울남부지검 정문 앞에서 집회를 열고 그를 응원하기도 했다. 집회 참가자 곳곳에 '윤어게인' 슬로건을 든 시민들이 다수 자리하기도 했다. 이들은 '이진숙 힘내라!', '정치경찰 처벌하라' 등의 피켓을 들고 연신 이 전 위원장의 이름을 외쳐댔다.

이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 체포됐다가 석방된 이진숙 전 방송통신위원장이 5일 오후 서울 양천구 서울남부지검에서 영등포경찰서장 등에 대한 고발장을 접수하기에 앞서 입장을 발표하고 있다.
이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 체포됐다가 석방된 이진숙 전 방송통신위원장이 5일 오후 서울 양천구 서울남부지검에서 영등포경찰서장 등에 대한 고발장을 접수하기에 앞서 입장을 발표하고 있다. ⓒ 이정민

"직권남용·불법체포" 주장에... 서울경찰청 "그건 그분의 생각, 법과 원칙따라 진행"

이 전 위원장은 이날 영등포경찰서장과 전 영등포경찰서 수사2과장 등을 직권남용 혐의로 서울남부지검에 고발했다. 고발장에 따르면 이 전 위원장 측은 "경찰은 이 전 위원장을 체포한 후 석방될 때까지 2회에 걸쳐 충분히 조사했고 추가 조사할 필요성이 인정되지 않았음에도 지난(달) 27일 출석하게 했다"며 "공무원이 직권을 남용해 의무 없는 일을 하게 했으므로 피고발인들을 직권남용죄로 처벌해달라"고 주장했다.

고발장 제출에 동석한 임 변호사는 취재진에 "(고발장에 불법 체포 혐의는 담기지 않았지만) 불법 체포라고 생각한다"며 "불법 체포 감금이 되려면 검사와 판사가 경찰과 공모했거나 경찰이 검사, 판사를 속이거나 둘 중 하나인데 이 구조를 알 수 없어서 수사 기록을 보고 나서 나중에 판단할 것"이라고 말했다.

앞서 영등포경찰서는 이 전 위원장이 6차례 걸친 출석요구에 응하지 않자 지난달 2일 이 전 위원장을 자택에서 체포했다. 경찰은 이 전 위원장이 국회에서 탄핵소추돼 직무 정지 상태였던 작년 9월 유튜브에 출연해 "민주당이나 좌파 집단은 우리가 상상할 수 있는 모든 것을 하는 집단" 등 발언을 한 것을 공직선거법·국가공무원법 위반으로 보고 수사 중이다. 이 전 위원장은 체포된 지 이틀 만에 법원의 석방 명령에 따라 풀려났으며 같은 달 27일 경찰의 3차 조사를 받았다.

이 전 위원장 측은 석방된 후로 지속적으로 경찰 체포·수사의 부당함을 주장해왔다. 지난 2일에는 피의자신문조서 내용을 공개하며 "조서 내용이 매우 빈약하고 같은 질문이 반복됐다"고 말하기도 했다. 서울경찰청은 지난 3일 이 전 위원장의 직권남용 주장에 대해 "그건 그분의 생각"이라며 저희 쪽에서 특별히 말씀드릴 건 없다. 이 전 위원장에 대한 수사는 법과 원칙에 따라 진행할 계획이다"라고 밝혔다.

국가공무원법 및 공직선거법 위반 등의 혐의로 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 2일 서울 영등포경찰서로 압송되며 취재진에 발언하고 있다.
국가공무원법 및 공직선거법 위반 등의 혐의로 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 2일 서울 영등포경찰서로 압송되며 취재진에 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스

#이진숙#이재명

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글2
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

정초하 (summergrass) 내방

이 기자의 최신기사조지아주 구금엔 분노, 이주노동자 단속은 용인? "뚜안 사망은 정부 책임"
사진
이정민 (gayon) 내방

.

이 기자의 최신기사[오마이포토] 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발

독자의견2

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초