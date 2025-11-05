민주당 청년당원들, 경남도 국감 관련해 따진 두 가지는?

큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당 청년위원회, 5일 경남도의회 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 행정안전위원회 경남도청 국정감사가 28일 오전 경남도청 도정회의실에서 열렸다.명태균 씨가 박완수 경남도지사 옆 발언대에서 질문에 답하고 있다. / ⓒ 경남도민일보 김구연 관련사진보기

국회 행정안전위원회가 10월 28일 벌였던 경남도 국정감사와 관련해, 더불어민주당 청년당원들이 국민의힘 소속 박완수 경남도지사에 대해 "3년만의 국감인데 생중계가 없었다"라며 "명태균(창원)씨 처남의 남명학사 채용 의혹 관련해 진실을 밝혀라"라고 요구했다.민주당 경남도당 청년위원회(위원장 진형익)는 5일 경남도의회 브리핑실에서 기자회견을 열어 이같이 밝혔다. 경남도는 "기술 문제 발생으로 생중계를 하지 않았다"라며 반박했고, 박완수 지사는 국감 때 "자체 감사를 했고, 특혜는 없었다"라고 밝히기도 했다.경남도 국감 때 생중계가 되지 않았던 것에 대해, 민주당 청년당원들은 "도민이 지켜보는 앞에서 도정의 성과와 문제를 점검해야 할 국정감사가 생중계 없는 깜깜이 감사가 되었다. 우리는 이에 대해 심각한 우려와 강한 유감을 표한다"라고 밝혔다.당시 국감은 경남도청과 경남도의회 내부 TV에서만 시청이 가능했고, 바깥에는 생중계(유튜브)가 되지 않아 외부에서는 볼 수 없었다. 이를 언급한 이들은 "외부에서는 실시간으로 어디에서도 볼 수 없었다. 그야말로 도민이 완전히 배제된 국정감사였다"라고 지적했다.경남도가 기술 문제를 밝힌 것에 대해, 이들은 "상식적으로 납득할 수 없는 말이다. 평소에는 잘 되던 시스템이 왜 하필 국정감사 시기에만 작동하지 않았는가? 경남도 스스로 해명의 모순에 빠진 것이다"라고 주장했다.이어 "이번 국감은 단순한 행정 점검이 아니라, 명태균 씨의 경남도정 개입과 처남 부정채용 의혹 등 전국이 주목한 사안을 다루는 자리였다. 그런 중요한 날을 앞두고 시스템을 점검하지 않았다면 그것은 박완수 지사의 무능이고, 점검했음에도 중계가 되지 않았다면 도민의 불신을 자초한 행정 실패다"라며 "결국 도민은 '보여주지 않으려 한 것 아니냐'는 의혹을 제기할 수밖에 없다"라고 덧붙였다.그러면서 이들은 "2022년 10월 경남도 국정감사 역시 생중계되지 않았다. 그렇다면 박완수 지사는 지난 3년간 도민이 도정을 지켜볼 수 있도록 무엇을, 어떻게 개선했는가?"라며 "국정감사는 국민이 행정을 감시하기 위한 제도적 권한이다. 그 과정을 도민이 지켜볼 수 있도록 조치를 취하지 못한 것은 민주주의의 근간을 훼손하고 도민의 권리를 박탈한 행위다"라고 밝혔다.이에 대해 경남도는 설명자료를 통해 "경남도 국정감사는 국회 국정감사 계획에 따라 실시되었고, 국감 생중계 여부는 국회에서 각 기관의 상황을 고려하여 결정하는 것으로 알고 있으며, 강원도와 대구시 등 타 지자체에서도 생방송은 되지 않았다"라고 설명했다.그러면서 경남도는 "국회 요청에 따라 국정감사 생중계를 준비하였으나 기술 문제(버퍼링 등) 발생으로 생중계를 실시하기 어려운 상황이었다"라며 "감사 다음날 국감 동영상 자료를 국회로 제출하였고, 국회 홈페이지 영상회의록을 통해 10월 30일부터 국민 누구나 확인할 수 있는 상황"이라고 밝혔다.경남도는 "국회의 경남도 국감 때인 2018년, 2022년에도 생중계를 하지 않았다"라며 "향후 장비 등을 보완해 나갈 계획"이라고 밝혔다.또 민주당 청년당원들은 명태균씨 처남의 남명학사 채용 관련해 지적했다. 남명학사는 경남도 산하기관으로, 대학생 기숙사다.이들은 "박완수 지사의 핵심 측근인 비서관이 명태균씨와 그의 처남 채용과 관련해 주고받은 대화 내용이 언론을 통해 공개되었다"라며 "처남의 경력증명서와 자격증 정보가 전달되었으며 '신원조회만 남았다', '주변 누구도 몰랐으면 좋겠다'는 등 부적절한 개입을 암시하는 대화가 존재하는 것이다"라고 설명했다.이들은 "도지사의 핵심 측근이 직접 대화에 참여한 정황이 확인된 이상, 이는 단순한 청탁 시도가 아니라 권력형 채용비리 의혹으로 확장된 것이라 볼 수 있다"라며 "그럼에도 박완수 지사는 경남도 자체 감사를 통해 인사 규정 위반은 없었다고 해명했다. 그러나 이번 사안은 도지사 본인과 핵심 측근이 연루될 수 있는 사안이다. 그런데 경남도가 스스로 감사를 진행했다는 것은 이해충돌이자, 객관성과 공정성을 담보할 수 없는 구조적 한계를 안고 있다. 스스로를 감사하는 감사는 면피용 감사일 뿐, 도민이 납득할 수 있는 실체적 진실에 도달할 수 있는 감사가 아니다"라고 주장했다.국감에서 명태균씨와의 관계를 묻는 질의에 박완수 지사는 "명태균씨 결혼식에 참석한 것은 명태균보다 장인·장모를 잘 알아서였다"고 답했다. 민주당 청년당원들은 "경남도 산하기관 남명학사의 부정채용 의혹 당사자는 명태균씨의 처남, 즉 그 장인·장모의 아들이다"라며 "박완수 지사가 결혼식에 갈 정도로 잘 아는 가족의 아들이 도 산하기관 부정채용 의혹의 당사자라면, 그 관계에 대해 합리적 의심을 가질 수밖에 없다. 정말 아무런 부탁도, 언질도 받지 않았다고 말할 수 있는가?"라고 밝혔다.이어 "'장인·장모를 잘 안다'는 발언은 단순한 해명이 아니라, 인연과 청탁의 연결고리를 드러낸 결정적 단서로 읽힌다. 만약 이 인연이 채용 과정에 영향을 미쳤다면 그것은 명백한 권력형 채용비리이자 직권남용의 문제가 될 것이다"라며 "채용비리와 인맥 인사는 청년에게 이 사회의 벽이 얼마나 높고 불공정한지를 뼈저리게 실감케 한다. 그 불공정이야말로 청년의 꿈을 꺾고, 사회의 신뢰를 무너뜨리는 독이다"라고 덧붙였다.박완수 지사에 대해 민주당 청년당원들은 "생중계가 되지 않았던 국감에 대해 도민 앞에 사과하고, 재발 방지를 위한 구체적인 대책을 마련하라", "명태균씨와 그 장인·장모 등 가족으로부터 어떠한 부탁이나 청탁을 받은 사실이 없는지 도민 앞에 명확히 답하라"라고 촉구했다.국감 때 양부남 민주당 의원은 "박 지사 측근이 명태균씨의 처남을 경남도 산하기관인 남명학사에 맞춤형 채용했다"라 지적했고, 이에 박완수 지사는 "남명학사는 도 직속이 아닌 재단법인 소속 기관으로, 외부 전문기관에 용역을 맡겨 공정하게 채용 절차를 진행했다"라며 "이미 해당 기관이 자체 감사를 실시했고, 위법이나 특혜 사실은 확인되지 않았다"고 밝히기도 했다.