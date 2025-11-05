구윤철 "정부 자산 전체 조사중... 헐값매각방지 지침 마련할 것"

최근 '정부 자산 매각을 전면 중단하라'는 이재명 대통령의 지시에 대해, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 "전체적으로 조사 중"이라고 밝혔다. 이어 "헐값 매각을 방지하는 가이드라인도 제시하고 제도 개선까지 보완하도록 할 것"이라고 말했다(관련기사 : 대통령의 갑작스런 공공자산 매각 금지 왜? 혼돈에 빠진 기재부
구 부총리는 5일 오전 한국방송(KBS1) 라디오 '전격시사 라이브'에 출연해 "국가자산은 국민이 낸 소중한 세금으로 이루어진 것인데 언론이나 국정감사에서 싼값에 매각한다는 우려가 크다"면서 "대통령께서 '이대로 내버려 둬서는 안 되겠다' 해서 일단은 (자산 매각을) 중단하고 분석해보라고 한 것"이라고 설명했다.
그는 이어 "매각하는 사유가 진짜 불가피한 경우인지 또는 가격이 너무 싼 건 없는지 전체적으로 조사하고 있다"며 "어떤 문제가 있는 경우에는 보완 작업을 하면서 제도 개선도 하려고 한다"고 덧붙였다.
또 현재 진행중인 한미 관세협상 세부협의에 대해 구 부총리는 "경제 분야 팩트시트(설명자료)는 거의 마무리가 됐고, 안보 분야 시트만 마무리되면 같이 사인하게 될 것 같다"고 말했다. 구체적인 합의 시점에 대해선 "빠른 시일 내에 하려고 노력하고 있으며, 지금 안보 분야가 논의 중이기 때문에 뭐라고 말씀드리기는 어렵다"고 했다.
이와 함께 한미간 관세 합의 내용 등이 담긴 특별법은 더불어민주당 쪽 의원 입법을 통해 추진 중이라고 했다. 구 부총리는 "특별법은 국회에 제출한 날로부터 자동차 관세인하 효과를 받을수 있기 때문에 의원 입법으로 하려고 한다"면서 "법안을 빨리 제출하면 (그만큼 빨리) 관세가 15%로 낮아지기 때문에 큰 불확실성이 해소된다"고 강조했다.
대미 투자로 인한 국내산업 공동화 등의 우려에 대해 그는 "앞으로 정책을 더 촘촘하게 만들어 나가고, (한국은) 연구개발(R&D) 기지 라든지 더 높은 부가가치가 날 수 있는 산업으로 전환이 가능하다"고 했다. 이어 "조선소를 미국에 만들더라도 인공지능(AI) 선박을 만들어내는 연구개발센터를 한국에 두는 방식으로 더 고도화된 전략을 마련하겠다"고 전했다.
한편 대통령실은 지난달 29일 한미 정상회담에서 합의한 관세협상을 포함해 핵추진 잠수함 건조 등 안보 분야까지 담은 한미 팩트시트를 이번 주에 발표할 것으로 알려졌다. 한국은 매년 200억 달러를 상한으로 10년 동안 2000억 달러와 조선업 분야에 1500억 달러 등 모두 3500억 달러를 투자한다. 대신 미국은 한국의 자동차 수출 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 합의했었다.