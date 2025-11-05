강기정 "국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 광주 설립" 정부 제안

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장이 5일 서울 신라호텔에서 열린 '2025 서울미래컨퍼런스'에 참석해 기조연설을 하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

강기정 광주광역시장이 '국가 NPU(AI반도체) 전용 컴퓨팅센터 광주 설립'을 정부에 공식 제안했다.강 시장은 5일 서울 신라호텔에서 열린 '2025 서울미래컨퍼런스'에 참석해 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관을 만나 '국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 광주 설립'을 제안했다.NPU(신경망처리장치)는 인공지능(AI) 기능을 더 빠르고 효율적으로 쓸 수 있게 해주는 AI 연산 전문 칩이다.GPU는 AI 모델 개발에 필요한 대규모 학습, 고성능 연산에 효과적이지만, NPU는 GPU로 개발한 AI 서비스(추론)에 적합하고 전력 효율이 높다.광주시는 앞으로 NPU 산업 시장이 확대될 것으로 전망하고 있다.강 시장은 이날 기조연설을 통해 "국산 AI반도체, NPU 산업 생태계 조성과 대한민국 AI 3강 도약을 위해서는 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 설립이 필요하다"고 강조했다.이어 "광주시는 그동안 국가AI데이터센터를 중심으로 국산 AI반도체 산업 생태계를 조성해 왔다"며 "국가 NPU(AI반도체) 전용 컴퓨팅센터 설립으로 국산 AI반도체 시장에서 광주가 리더보드 역할을 맡겠다"고 밝혔다.또 "기업이 국산 AI반도체 양산 체계를 완성할 수 있도록 기업 지원을 강화하고, 대학과 연구기관들이 AI반도체 전문인력을 빠르게 양성할 수 있는 체계도 함께 구축해야 한다"고 주장했다.강 시장은 이날 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 광주 설립과 함께 'AI 실증도시 광주 전략'으로 ▲국가AI연구소 광주 설립 ▲AI+모빌리티 신도시 조성 ▲메가샌드박스형 국가AI집적단지 지정 필요성을 역설했다.강 시장은 "광주가 꿈꾸던 국가AI컴퓨팅센터 유치를 이루지 못했지만, 대한민국 AI 3강 도약을 위해 광주에 주어진 역할을 이재명 정부와 함께 AI 실증도시 구현을 통해 반드시 완수하겠다"고 밝혔다.