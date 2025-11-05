콸콸 나오는 친환경 세제, 구청에서 찾았습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

수원시 영통구청을 자주 찾는다. 보다 정확히는 영통구청과 붙어있는 매여울 도서관을 찾는 것이긴 하다.두 곳은 주차장을 공유하므로 자연스럽게 영통구청을 자주 찾는 셈인데 지나다니는 길에 커다란 스테인리스 물통같이 생긴 것이 눈에 띄었다. 본지는 오래되었는데 크게 관심을 두지 않아 늘 지나쳤던 것이다.생뚱맞은 호기심이 생겨 가까이 다가갔다. 성인 상반신보다 더 큰 물통에 숫자들과 안내문이 붙어있고, 아래엔 수도꼭지 같은 것이 달려 있었다. 'EM 발효액'. 나는 무슨 비료인가 하면서 지나쳤다. 농촌도 아닌 도시 한복판에 무슨 액상 비료인가 하면서 말이다.잊고 있던 궁금함이 다시 떠올랐다. 동시에 그 궁금증을 해소한 건 모임에서 나온 EM 발효액 관련 이야기 덕이었다. 알고 보니 그 'EM'은 여러 종균으로 만든 염기성 미생물 발효액으로 각종 유기물과 미생물 성장을 촉진하는 활성 효소들이 들어 있는 친환경 발효 세제라는 것이다.물에 희석해 화장실 청소에도 쓰고, 원액을 뿌려 하수구 악취도 방지한다고 한다. 또한 설거지 세제에 섞어 쓰면 아주 유용하다니 귀가 솔깃했다. 심지어 희석액을 화분에 뿌려도 좋다고 하니 이쯤 되면 환경오염 걱정을 더는 만능이 아닌가 싶었다. 게다가 2리터에 100원이라니.궁금한 것은 일단 하고 본다. 내가 환경에 유난히 신경 쓰는 주부는 되지 못하지만 요즘 들어 기후 위기며, 환경오염에 관한 관심을 좀 더 많이 갖게 된 터라 되도록 일회용품을 덜 쓰고, 건강에도 좋은 습관을 지니려고 하던 참이었다.용기는 각자 준비해야 하고, 한 번에 2리터를 받는다고 했다. 나는 지난 4일 아예 3리터 캠핑용 물주머니를 들고 나섰다. 늘 지나치기만 했던 그 스테인리스 용기 앞에 서니 '공급 중'이라는 표시등이 켜져 있었다. EM 용액은 미생물을 발효시킨 것이라서 발효가 되어야 공급한다. 통이 다 비워지면 다시 발효하는 시간이 필요하니 그때엔 용액을 받을 수 없는 모양이다.표시등엔 잔여량도 나와 있어서 알아보기 쉬웠다. 그런데 안내문에 쓰여있는 대로 동전을 넣으려고 보니 정작 얼마라는 표시는 없다. 미리 검색한 대로 100원이겠거니 하고 넣으니, 소리가 들리고, 용액 토출구에 용기를 대고 기다리니 저절로 용액이 나왔다.2리터를 받아서 집으로 돌아와 설거지 세제에 1대1로 섞어 넣었다. 따로 욕실에 뿌려서 쓰기 위해 스프레이 용기에 희석해서 넣어두었다. 냄새는 생각보다 나쁘지 않다.환경을 보호하는 일은 우리도 일상에서 얼마든지 할 수 있다. 산책하며 쓰레기를 하나 줍고, 일회용기 대신 텀블러를 가지고 다니고, 화학 섬유유연제 대신 식초 등을 이용한다. '나 하나 그런다고 뭐가 달라지겠어? 저쪽에선 폐수를 콸콸 쏟아내는데' 하는 사람들도 있다. 하지만 한 걸음을 내딛어야 만보도 걸을 수 있다. 환경을 지키는 일도 이처럼 작은 일에부터 시작하는 것이 우선 아닐까.