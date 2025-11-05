광양시, 캐나다 '랭리타운십'과 우호 도시 협약…북미에선 첫 번째

큰사진보기 ▲정인화 전남 광양시장이 에릭 우드워드 캐나다 벤쿠버 랭리타운십 시장과 지난 4일 국제 우호 도시 협약을 맺은 뒤 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 광양시 관련사진보기

전남 광양시가 북미지역에서는 처음으로 국제 우호 도시 협약을 체결했다.지난 1일부터 6일까지 캐나다 메트로 밴쿠버 랭리타운십을 방문하고 있는 광양시 대표단은 4일(현지 시각) 랭리이벤트센터에서 랭리타운십과 국제 우호 도시 협약을 공식 체결했다고 5일 밝혔다.이날 체결식에는 정인화 광양시장, 최대원 광양시의장, 에릭 우드워드 랭리타운십 시장, 랭리타운십 시의회 의원 및 주요 부서·기관 관계자와 광양시 대표단 등 30여 명이 참석했다.협약체결에 앞서 양 도시는 캐나다 최초로 한국전쟁 참전용사를 기리기 위해 설치된 '가평석(Gapyeong Stone)' 앞에서 헌화 및 참배를 진행하며 양국의 우의를 다졌다.이번 협약을 통해 두 도시는 상호이해와 우정을 증진하고 교육·문화·경제 등 다양한 분야의 교류를 확대하기로 했다. 특히 문화·예술, 스포츠 교류와 청소년 교류 프로그램 추진, 공동 발전 사업 발굴 등 실질적 협력 사업을 추진할 계획이다.정인화 광양시장은 "이번 협약은 광양시가 북미지역으로 교류 영역을 확장하는 첫 출발점이라는 점에서 특별한 의미가 있다"며 "경제와 산업뿐만 아니라 문화·예술·관광 등 다양한 분야에서 실질적 교류를 확대해 가겠다"고 말했다.랭리타운십은 2024년 기준 인구 약 15만 명으로, 메트로 밴쿠버 21개 도시 중 다섯 번째로 큰 도시다. 제조, 물류, 농업, 교육산업 등이 고르게 발달해 있으며, 최근에는 교육·스포츠·문화 인프라 확충을 통해 지역의 성장 잠재력을 높여가고 있다.