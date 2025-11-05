"전태일 열사 산화일 11월 13일, 국가기념일 지정하자"

큰사진보기 ▲기자회견국회 의사당 앞 계단에서 4일 오전 열린 '11월13일 전태일시민행동(전태일시민행동)' 발대식 기자회견 모습이다. ⓒ 안진걸 관련사진보기

AD

전태열 열사가 영면한 1970년 11월 13일을, 국가기념일로 지정해야 한다는 목소리가 국회에 울려 퍼졌다.4일 오전 11시 서울 여의도 국회의사당 정문 앞 계단에서 정치, 시민, 종교, 노동, 학계, 법조, 의료, 학생 등 각계 대표로 구성된 '11월 13일 전태일시민행동(전태일시민행동)' 발대식 기자회견이 열렸다.행사를 주최한 전태일시민행동은 "11월 13일을 국가기념일로 지정하고, 전태일 정신이 우리 사회 곳곳에 다시 살아 숨 쉴 수 있도록 함께 뜻을 모은 자리"라고 말했다.이날 11명의 노동자 대표들이 나와 발대식 선언문을 낭독했다이들은 "시민권과 노동권이야말로 민주주의의 두 기둥이다. 두 손을 굳게 잡은 노동자와 시민이 이 땅의 민주주의를 지키고 이루어냈다"며 "전태일 정신이야말로 그 연대의 상징이다. 우리는 연대하고 실천하겠다. 일하는 시민이 하나된 연대의 길을 열겠다. 노동이 생존이 아닌 긍지가 된 사회를 위해 함께 행동하겠다"고 강조했다.인사말을 한 박승흡 전태일재단 이사장은 "오늘 행사는 단순한 출범이 아니라, 왜 지금 전태일인가. 왜 11월 13일을 국가지정일로 지정해야 하는가를 국민과 함께, 시민과 함께 묻고 답하는 자리"라며 "1970년 스물 두 살 청년 전태일이 '근로기준법을 준수하라' '우리는 기계가 아니다' 라는 외침으로 세상을 흔들었다"라고 말했다.이어 "끝내 자신의 몸으로 세상을 일깨웠다"며 "그가 바랐던 세상은 인간다운 세상, 존중 받는 노동이 있는 사회였다"며 "반세기가 지난 지금 우리는 그 물음 앞에 서 있다"고 말했다.그는 "산업화와 민주화를 거치며 많은 것을 이루었다. 그러나 노동의 현실은 여전히 불평등하다"며 "오늘의 전태일들은 여전히 법의 보호 밖에 있다. 그들은 단순한 주변인이 아니라 이 사회를 움직이는 주체이자, 우리의 동료 시민들"이라고 말했다."전태일이 꿈꾼 세상은 이들이 존엄한 노동자로 대우 받는 사회였다. 이제 필요한 것은 분절된 나눔이 아니라 서로를 이어나가는 힘찬 연대이다. 노동의 행태가 달라진 시대일수록 더 넓은 공감과 연결이 필요하다. 그 중심에 설 이름이 전태일이다. 그의 이름으로 우리는 모두 일하는 사람의 권리를 함께 얘기해야 하고, 세대와 지역과 분야를 넘어서 하나로 연결돼야 한다. 11월 13일을 전태일과 일하는 사람의 날로 지정하자는, 우리의 제안은 시대의 요청이고 시대의 선언이다. 국가기념일 지정은 단순한 상징이 아니라 실천의 출발이다."이어 축사를 한 전현희 더불어민주당 의원은 "전태일 열사 영면일인 11월 13일 국가기념일 지정은 꼭 필요하다고 생각한다"며 "저도 국회에서 현실화가 되도록 어떻게 해야 할지를 생각했다. 전태일 열사가 말한 노동을 존중하는 그런 사회가 오기를 희망하는 그 길에 저도 마음 늘 새기고 함께 하겠다"고 피력했다.한창민 사회민주당 의원은 "지금도 기업이 이익 쫓는 구조 속에 목숨을 잃은 20대 청년 노동자들이 허다하다"며 "그저 이윤을 위해서라면, 누군가의 목숨쯤은 희생되어도 된다는 이런 잘못된 장벽이 우리 앞에 서 있다. 이것은 정의가 아니다. 노동이 존중되는 나라를 함께 만들어 가겠다"고 말했다.권영국 정의당 대표는 "얼마 전 빵집에서 주 80시간을 일하다가 사망한 사고를 알고 있다"며 "또 다른 전태일이 지금 우리 현실에는 너무나 많이 있다"고 말했다. 이어 "11월 13일은 박제화된 국가기념일을 만드는 것이 아니다"며 "전태일이 바랐던 노동자가 존중 받고 존엄한 노동을 할 수 있는 그 사회를 위해, 스스로가 암흑기에 몸에 불을 붙였다"고 말했다.을지로위원회 위원장인 민병덕 더불어민주당 의원은 "전태일 열사는 1970년 11월 13일 자신보다 더 어려운 노동자들과 공동체의 더 나은 미래를 위해 온몸을 바쳤다"며 "55년이 지난 오늘 '근로기준법을 준수하라'는 전태일 열사의 외침이 다시 새겨진다"고 말했다.서영교 더불어민주당의원은 "정권도 바꾸었고 윤석열도 끌어내려 감옥에 보냈는데, 이제 전태일 열사의 기념일을 지정해 노동자와 시민이 하나 되어, 행복한 세상을 만들기 위해 힘을 모아야 한다"며 "국기기념일 지정을 위해 힘을 모아 나가야 한다. 전태일 국가지정기념일 지정에 앞장서겠다"고 말했다.박석운 한국진보연대 공동대표는 "우리가 11월 13일을, 국가기념일로 지정하자는 것은 기념식을 하자는 것 아니"라며 "비정규직 노동자, 특고 노동자, 돌봄 노동자, 소규모 사업장 노동자들을 온전하게 존중 받는 노동자로 만들자는 데 있다"고 말했다.전순옥 전태일 열사 동생은 "비정규직 노동자, 특고 노동자들이 전태일에 대해 잘 모르고 있다. 그들도 설득하고 모든 국민이 참여하는 국가기념일이 될 수 있게 해야 한다"며 "우리가 부족했던 것들을 이야기하고, 함께 나누며 갈 수 있는 그래서 국기기념일이 될 수 있기를 간절히 바란다"고 말했다.박한진 한국노총 사무처장은 "오늘 국회 앞에서 저는, 전태일 열사가 현재를 돕고 전태일 열사가 우리를 구한 것이라고 말하고 싶다"며 "전태일 열사가 외쳤던 '근로기준법을 준수하라'가, 55년 만에 노조법 개정으로 이어져 모든 노동자들이 노조할 권리를 쟁취했다"고 말했다.전태일기념관 홍보대사인 이원종 배우는 "저는 대왕세종을 기억한다. 이순신 장군도 기억한다. 김구 선생도 기억하고, 우리 민주화를 위해 열심히 피땀을 흘리신 많은 열사와 동지들을 기억한다. 기억을 해야 변화시킬 수 있다"며 "55년 동안 많은 분들이 잊은 것 같다. 우리 다시 한번 기억을 되새기도록 여기 계신 많은 훌륭한 분들이 뛰어주길 바란다"고 전했다.김설 청년유니온 위원장은 "청년들이 나서 세상을 바꿔나가겠다. 구직자도, 인턴도, 현장 실습생도 노동의 권리가 있다"며 "11월 13일 전태일이 이 땅에서 일하며 살아가는 모든 노동자들을 위해 산화했다"고 말했다.기자회견 참가자들은 '11월 13일 국기기념일 지정'이라고 쓴 손팻말을 들고 구호를 외쳤다.