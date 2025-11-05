광주시 공무원 출신 이종욱 민노총 본부장, 광주시장 출마

큰사진보기 ▲진보당 후보로 내년 광주광역시장 선거 출마를 선언한 이종욱 민주노총 광주본부장. ⓒ 진보당 광주광역시당 관련사진보기

광주광역시 공무원 출신 이종욱 민주노총 광주본부장이 광주시장 출마를 선언했다.이 본부장은 5일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "진보당 후보로 내년 광주시장에 도전한다"고 밝혔다.그는 "광주는 기존의 정치와 행정 방식으로는 더 이상 답을 찾을 수 없다고 확신한다"며 "군공항 이전, 재정 위기, 행정 통합, 시립의료원, 인공지능(AI) 국가시범도시, 소각장 등 광주의 굵직한 현안들은 이제 완전히 다른 접근이 필요하다"고 강조했다.이어 "'100만 대 친환경자동차 도시, 광주'의 기반을 만들고 K-민주주의 브랜딩을 통해 문화·예술, 건축 관람객이 북적대는 '아시아문화전당 2.0 시대'를 열겠다"고 공약했다.또한 "30년 행정과 민주노총본부장으로서의 역량으로 호남의 전성기, 광주의 자존심 회복을 이끌겠다"며 "광주시 4500 공직자 동료들과 손을 잡고 색다른 정치, 색다른 행정의 효능감을 보여드리겠다. 호남의 전성기, 상상 이상의 광주를 저와 함께 만들어 달라"고 말했다.이날 출마 선언 자리에 함께한 김재연 진보당 상임대표는 "광주의 노동운동, 윤석열 퇴진과 사회대개혁을 이끌었던 이 본부장의 입당을 환영하고, 광주와 시민의 삶을 바꾸기 위한 결심을 지지한다"고 밝혔다.이 본부장은 1995년 광산구청 공무원으로 임용된 후 30년 동안 공무원으로 재직하며 전국공무원노동조합 광주지역본부장, 민주노총 광주지역본부장을 역임했다.