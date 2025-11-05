금강 하구둑 개방에 힘 보탠 박정현 부여군수 "세계적 흐름"

큰사진보기 ▲<오마뉴스TV>에 출연한 박정현 충남 부여군수 ⓒ 이재환 -오마이뉴스 TV 갈무리 관련사진보기

금강 하구둑을 개방하고 생태계를 복원해야 한다는 목소리가 높아지고 있는 가운데, 박정현 충남 부여 군수가 "세계적인 흐름"이라며 금강 하구둑 개방 논리에 힘을 보태고 나섰다.금강 하구가 위치한 충남 서천군에서는 지난 10월 23일 시민사회를 중심으로 금강하구생태복원 추진단이 꾸려졌다. 1990년 금강하구둑이 완공된 뒤로 "금강의 생태계가 급격히 무너지고 있다"며 하구둑 개방을 촉구하고 나선 것이다.이런 가운데 서천군의 이웃에 위치한 부여군 박정현 군수가 하구둑 개방 주장에 동참해 눈길을 끈다.박 군수는 5일 국회에서 열리는 '하구복원특별법 제정 국회입법 정책토론회'에 참여하기 위해 서울에 올라갔다. 박 군수는 토론회 직전 < 오마이뉴스 TV >에 출연해 금강 하구둑 개방의 필요성을 강조했다.박 군수는 "낙동강, 금강 등 하구둑을 막은 뒤 수질이 나빠졌다. 좋은 점보다 나쁜 점이 많아졌다. 농업용수로도 쓸 수 없다. 이제는 복원을 할 필요가 있다. 세계적인 흐름이기도 하다. 강 하구의 생태적, 경제적 가치를 회복해야 한다. 그러기 위해서는 특별법 제정이 필요하다"라고 밝혔다.그러면서 "(법 제정까지) 거의 다 온 것 같다. 특히 이재명 정부의 국정 과제에도 (강 하구 복원 문제가) 포함되어 있다. 큰 문제 없이 법이 통과될 것이라고 생각한다"고 덧붙였다.APEC(아시아태평양경제협력체) 등 '이재명 대통령의 국정운영과 외교에 대한 충남 지역의 평가가 어떤지'를 묻는 기자의 질문에 박 군수는 '충청도 화법'으로 답해 웃음을 자아내기도 했다.그는 "'몰라유, 우리가 어떻게 알아유' 이게 충남 민심이다. 속내를 잘 드러내지 않는다. 하지만 충남 사람들은 관심이 없는 듯하면서도 볼 것은 다 본다"라고 말했다. 이어 "(충남에서) 이재명 대통령의 지지율은 평균보다 낮았다. 그런데 10월 마지막 주 대전/세종/충청에서 지지율이 62%까지 올랐다(한국갤럽 조사, 10월 28∼30일 전국 만 18세 이상 1002명 대상, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률 42.3%, 응답률 12.6%. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조). 확실히 이재명이 일을 잘한다는 것을 느낀 것 같다. 충남에서도 지지율이 오르고 있다. 내년 지방선거가 기대가 된다"고 밝혔다앞서 지난 3월 7일 박 군수는 부여군 청사에 '헌정 유린 국헌문란 윤석열을 파면하라'는 현수막을 걸어 화제가 됐다. 하지만 현수막을 게시한 직후 박 군수는 '옥외광고물법 위반' 혐의 등으로 지역 극우 단체로부터 고발을 당했다. 해당 사건에 대해 대전지방검찰청 논산지청은 지난 10월 3일 기소유예처분을 내렸다.