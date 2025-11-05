큰사진보기 ▲완주군송전탑대책위원회가 5일 완주군청 브리핑실에서 기자회견 중이다. ⓒ 완주신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완주신문에도 실립니다.

[완주신문=유범수 기자] 전북 완주군의회 송전선로 설치 대응 특별위원회 위원장으로 유이수 군의원을 선임한 것과 관련해 비판이 제기됐다.5일 완주군송전탑반대대책위원회는 완주군청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "주민의 뜻을 외면한 특위 위원장 선임을 강력히 규탄한다"고 주장했다.위원회에 따르면 유이수 의원은 지난 2023년 12월 22일 한전이 '송전선로 최적 경과대역'을 확정할 당시 완주군 대표 자격으로 회의에 참석했다. 그 과정에서 주민의 사전 동의나 위임 절차는 전혀 없었으며, 회의 참석 사실조차 주민들에게 뒤늦게 알려졌다. 당시 1구간으로 정읍, 김제, 완주가 전체위원 찬성으로 의결된 것으로 알려졌다.이에 대해 위원회는 "이런 인물이 다시금 주민 의견을 대변해야 할 특위의 수장으로 앉는 것은 주민의 뜻을 정면으로 배반한 결정"이라며, "깊은 유감과 강한 분노를 표한다"고 밝혔다.이어 "유 의원은 한전과의 협의 초기부터 주민의 편에 서기보다는 '사업 이해'와 '절차 진행'을 강조했다"며, "그의 행보는 주민 생존권이 걸린 문제에서 중립적 태도를 가장한 사실상 한전 측 논리를 대변한 것으로 평가받고 있다"고 주장했다.아울러 위원회는 완주군의회 특위는 주민 신뢰로 출발해야 한다고 주장했다.위원회는 "특위의 첫 출발은 '누가 주민의 진짜 대표인가'라는 신뢰 위에서만 가능하다"며, "주민들이 인정하지 않는 인물을 위원장으로 세운다면 특위의 모든 논의와 결정은 정당성과 신뢰를 상실하게 된다"고 설명했다.이어 "완주군의회는 이번 특위 위원장 선임 과정을 즉각 재논의하라"며, "주민의 뜻을 외면한 결정을 고집한다면 우리 반대대책위는 완주군의회를 향한 전면적인 불신 운동과 항의 행동에 돌입할 것"이라고 경고했다.위원회는 이날 ▲주민 동의 없는 특위 위원장, 인정할 수 없다 ▲주민이 배제된 위원장은 또 하나의 송전탑이다 ▲완주군의회는 즉각 특위 위원장 재논의하라 ▲유이수 의원 특위 위원장 선임, 주민을 모욕하는 결정이다 ▲한전 편향 인사는 주민 대표가 될 수 없다 ▲주민 없는 특위는 불통의 상징이다 ▲송전탑보다 더 무서운 건 침묵하는 의회다 ▲주민의 뜻을 무시한 결정, 완주군의회는 각성하라 ▲우리 마을의 미래, 우리가 지킨다 ▲특위는 주민의 손으로 다시 세워라 등을 촉구했다.한편, 완주군의회는 지난달 24일 '신정읍-신계룡 송전선로 대책 특별위원회'를 구성하고 위원장에 유이수 의원, 부위원장에 김규성 의원을 각각 선임했다.