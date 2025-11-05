"이 땅은 미국 전쟁기지가 아니다 동맹현대화 반대한다"

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대는 5일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 한국을 미국의 대중국전쟁기지로 내모는 한미전쟁동맹현대화에 반대한다고 밝혔다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대는 5일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 한국을 미국의 대중국전쟁기지로 내모는 한미전쟁동맹현대화에 반대한다고 밝혔다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

지난 4일 제57차 한미안보협의회의(SCM)가 개최된 가운데, 대전지역 단체들이 '동맹현대화' 정책을 강력히 규탄하고 나섰다.대전자주통일평화연대는 5일 오전 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 한국을 미국의 대중국전쟁기지로 내모는 한미 '동맹현대화' 정책에 반대한다고 천명하면서 한반도 평화를 위협하는 한미연합훈련 '프리덤플래그'의 즉각 중단을 촉구했다.이들은 기자회견문을 통해 "동맹현대화는 한반도를 미군의 전쟁발진 기지로 삼아 그 부담과 비용을 국민에게 떠넘기는 것"이라고 규정했다.이어 "국방비 증액과 미국산 무기 구매는 한국의 역할 증대가 아니라, 국민 혈세를 미국의 패권 정책에 바치는 것"이라고 강조하고 "이재명 정부는 미국의 대중국전략에 편승하지 말고 자주국방의 길로 나아가야 한다"고 비판했다.이들은 또 "한미동맹의 명분 아래 한국군이 대중국 견제에 동참하게 되면, 한반도는 전쟁의 당사자가 될 수밖에 없다"며 주한미군의 전략적 유연성 확대를 강력히 반대했다. 특히 "평택 미군기지에 중국을 겨냥한 방공체계가 배치되고, 군산에는 MQ-9 무인정찰기가 운용되고 있다"며 "한미동맹은 이미 미국 아시아전략의 하위기지로 전락했다"라고 주장했다.아울러 "언론 보도에 따르면 한미정상회담 이후 국방비를 GDP의 3.5% 수준으로 인상하겠다는 합의가 포함될 것"이라며 "이는 2035년 기준 128조4000억 원 규모로, 국민의 혈세를 미국 무기 구매에 탕진하는 행위"라고 지적했다. 그러면서 "전시작전권을 환수하고 진정한 자주국방을 실현해야 한다"고 덧붙였다.'동맹현대화'를 '전쟁동맹의 현대화'로 규정한 이들은 "한미연합훈련 '프리덤플래그'는 사실상의 선제공격 훈련"이라며 즉각 중단을 요구했다. 이들은 "F-35A, F-35B 등 첨단 전투기를 동원한 공중전 훈련은 한반도의 군사적 긴장을 극도로 높이는 행위"라고 지적한 뒤 "한미 양국이 '평화의 메이커'를 자임하면서도 전쟁연습을 지속하는 것은 모순"이라고 비판했다.이날 규탄발언에 나선 이영복 대전자주통일평화연대 상임대표는 "동맹현대화는 한국의 주권을 부정하고, 미국의 전쟁전략에 복종시키는 위험한 시도"라고 말했다. 계속해서 "윤석열의 내란을 진압하고 새 정부를 세운 시민들에게 돌아온 현실은 미국 종속의 굴욕적 국면"이라며 "미국이 주도하는 전쟁시나리오를 단호히 거부하고 국민의 존엄과 생명을 지키는 자주권 정부를 세워야 한다"고 강조했다.김호경 민주노총대전본부 사무처장도 "미국은 무관세협정을 관세폭탄으로 뒤집고, 한국노동자 구금과 천문학적 투자 강요를 반복하고 있다"며 "이제는 '동맹현대화'라는 이름으로 한국을 중국 견제의 전진기지로 만들고 있다"고 비판했다. 그는 특히 "트럼프는 평화를 말하면서 약탈을 자행하는 자"라고 규정하면서 "노동자와 시민이 더 깨어 미국의 간섭과 착취에서 벗어나야 한다"고 호소했다.끝으로 추도엽 원불교평화행동 공동대표는 "'동맹현대화'는 전쟁동맹의 현대화이며, 대미 종속을 심화시키는 정책"이라고 지적하고 "주한미군이 한국을 '중국 앞의 항공모함'이라 부르고, 서해 전쟁벨트를 완성하고 있는 현실은 한반도를 전쟁위기로 몰아넣는 것"이라고 우려했다. 그러면서 "GDP의 3.5%에 달하는 국방비 증액과 미국 무기 구매는 국민혈세 낭비이자 평화 파괴 행위"라고 비판했다.이날 기자회견 참석자들은 "이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다", "국민혈세 낭비하는 국방비 증액 반대한다", "한미연합 '프리덤플래그' 즉각 중단하라", "전쟁연습 중단하고 평화 실현하라"는 등의 구호로 외쳤다.