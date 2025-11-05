광주 공직유관단체, 채용 규정 미준수 감사 적발

큰사진보기 ▲광주광역시 청사 전경. ⓒ 안현주 관련사진보기

AD

광주시체육회·광주문화재단 등 광주광역시 7개 공직유관단체가 신규 채용이나 정규직 전환 과정에서 규정을 제대로 지키지 않아 감사에 적발됐다.5일 광주광역시 감사위원회가 공개한 '제8차 공직유관단체 공정 채용 정기 전수조사' 결과에 따르면 광주시체육회·남도학숙·문화재단·미래차모빌리티진흥원·교통약자지원센터·장애인체육회·광주연구원 등 7개 공직유관단체가 직원 채용 과정에서 인사 규정을 지키지 않은 것으로 파악됐다.광주시체육회는 지난해 '전문체육지도자 채용'을 5차례 실시하면서 응시자에게 직무수행과 직접 관련 없는 학력 정보를 요구하고 지원서에 개인정보를 기재하도록 하는 등 블라인드 채용 방식을 지키지 않아 '주의' 조처를 받았다.남도장학회 남도학숙은 면접시험 평균점수를 잘못 집계해 기재하거나 서류전형과 면접시험 위원을 결재 권한 없는 사무처장 전결로 위촉하는 등 채용 규정을 지키지 않았다.광주문화재단은 취업 지원 대상자 가점 축소, 채용공고 기간 부족, 응시 제한 규정 미준수 등이 확인돼 두 건의 '주의'를 받았다.광주 미래차모빌리티 진흥원과 교통약자 이동지원센터는 면접점수 집계 오류 등 기본적인 평가관리 소홀로 '주의', 장애인체육회는 특별채용 절차와 심사위원 구성 규정 미비로 '권고'를 받았다.광주연구원은 불합격 기준을 자의적으로 운영한 사례가 확인돼 '주의 요구' 대상에 포함됐다.광주시 감사위원회는 "각 기관에 공정채용제도 정착을 위한 규정 개정과 인사담당자 교육 강화를 요구했다"며 "유사 사례가 재발하면 기관장과 관계자에 대한 책임을 강화하겠다"고 밝혔다.