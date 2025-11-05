2026년도 이재명 정부 예산안 시정연설에서 드러난 기본사회 로드맵

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 SNS에도 실립니다.

지난 4일 이재명 정부의 2026년 예산안에 대한 시정연설이 있었다. 기존 대한민국을 비롯한 선진국의 복지국가 모델이 보편적 복지에 대한 지향이었다면, 이 대통령은 한발 더 나아가 한국사회에 만연한 고질적 불평등을 완화할 대안으로 '기본사회'를 천명했다.이와 관련해서 2026년도 대한민국 예산안에 대한 시정연설은 기본사회의 방향성과 이를 뒷받침할 재원 마련 방안까지 담겨 있다. 그간 이 대통령의 기본사회 공약이 저성장, 저출생, 초고령 사회 위기 상황 가운데 이를 실현시킬 수 있을 재원 마련이 가능한가?에 대해 의문이 남아 있었다. 하지만 이번 시정연설에서 이 대통령의 기본사회 실현이 가능할 수 있겠다는 희망을 엿볼 수 있게 했다.제3의 물결 저자 앨빈 토플러는 현대 문명을 3가지 물결로 정의했다. 제1물결은 농업혁명, 제2물결은 산업혁명, 제3물결은 정보혁명이다. 이에 버금가는 혁명이 있다면, 다름 아닌 AI(인공지능) 혁명일 것이다. 한국은 김대중 정부 당시부터 전국에 인터넷 기반을 마련하면서 명실상부 전 세계에서 으뜸 가는 IT 강국으로 거듭났다. 이를 통해 고부가가치 산업에서 많은 부가 형성되어 복지국가 기틀도 마련됐다. 하지만 지난 윤석열 정부에서는 AI 산업을 어떻게 구체적으로 육성할지 보이지 않았다. 몇 년을 잃어버린 것이다.그러나 이재명 정부는 AI 강국으로 나아가기 위해 10조를 편성해 AI 3대 강국으로 나아간다는 것이고, 이를 통해 창출된 부와 재원은 곧 기본사회 실현에 조달될 것으로 예상된다. 보다 구체적으로는 로봇, 자동차, 조선, 반도체, 팩토리 등 주요 산업 분야를 중심으로 AI 대전환을 이루기 위해 향후 5년간 약 6조원을 투입하겠다는 것이다. 기본사회로 나아가기 위해 가장 필수적인 것이 재원 마련 방안이고, 지속 가능한 산업 발전인데, 이재명 정부는 이를 구체화 한 것이다.더 나아가 향후 5년간 150조원의 국민성장펀드를 조성해 성장의 혜택을 국민들과 누리게 하겠다는 비전은 향후 어느 누가 집권을 하더라도 기본사회를 후퇴시킬 수 없는 방향으로 나아간다는 것이다. 이는 마치 대한민국의 복지국가 기틀을 마련한 김대중 정부의 산업 정책과 맥을 같이 하는 것으로 보인다. 대안이 없이 그저, 보건복지 정책을 강화하는 무책임한 국정 운영이 아닌 산업 성장과 복지 성장이 선순환하는 생태체계를 마련하는 것과 흡사하다.2024년 토마피케티와 마이클 샌델의 만남이 있었다. 이들은 불평등이 심화되면, 사회적 존엄성과 공동체 분열을 초래하고, 불평등의 격차는 더 가속화될 것이므로 교육, 의료, 복지 등 기본재 즉 복지제도 강화를 위해 국가의 역할이 그 어느 때보다 중요하다고 했다. 이와 관련해서 2026년도 복지 예산을 들여다보면, 국민기초생활보장제도에 따른 생계급여를 4인가구 기준 매월 200만 원 이상을 지원하게 된다. 결국, 수급자더라도 기본적인 삶과 인간적인 존엄성을 보장하는 노력을 기울이겠다는 것이다. 이를 통해 복지 대상자들도 명실상부 사회 일원으로서 교육, 문화, 여가, 각종 사회참여가 가능해져 사회적 존엄성을 보장받게 될 것이다.아울러, 복지대상별, 생애주기별 복지정책에 대한 로드맵도 발표됐다. 발달장애인의 사회참여 촉진을 위해 주간활동 서비스 지원 인원을 확대하기로 했다. 장애인의 사회참여 촉진을 통해 사회통합과 사회적 존엄성을 제고하겠다는 것이다. 또한 저출생 극복을 위해 아동수당 지급 연령을 만 7세에서 2026년 만 8세 이하까지 확대하고, 임기 내 12세 이하까지 확대하겠다는 것이다.청년을 위해서는 저소득 청년이 저축을 하는 경우 정부가 최대 12%를 매칭 적립하여 청년의 자산 형성을 지원한다. 초고령사회, 노인 빈곤 해소를 위해서는 우선 지역사회 통합 돌봄을 전국으로 확산해서 기존 삶을 영위하던 공간에서 생활을 이어가고, 생을 마감할 수 있도록 제도적 정비를 하고, 노인일자리 사업을 기존 110만 명에서 115만 명으로 확대함으로써 노인 빈곤해소에 기여하겠다는 것이다. 모든 국민을 대상으로는 생활비 부담을 경감 차원에서 대중교통 정액 패스를 도입하여 교통비 부담을 대폭 완화하겠다는 정책을 발표했다.이재명 정부의 첫 국정 운영 예산안이 어제 구체적 윤곽을 드러냈다. 조세저항이 거셀 수 있는 국민을 향한 증세 계획은 없으나, 기술 혁신을 통해 산업 발전을 통한 재원 마련 방안을 제시하고 있어서, 국민의 긍정적 평가를 얻을 수 있다. 또한 그간 심화됐던 불평등 완화를 위한 기초복지부터 생애주기별, 대상자별 복지를 더욱 두텁게 설계함으로써 사회적 존엄을 향상시키고, 사회통합을 꾀할 수 있게 되어 이재명 정부의 기본사회 로드맵은 지속 가능하면서 국가 경쟁력 또한 제고할 수 있을 것으로 기대된다.