끝내 북녘땅 밟지 못한 장기수, 박순자 선생 별세

비전향 장기수인 박순자(본명 박수분) 선생이 그렇게 바라던 북녘땅을 밟지 못한 채 세상을 떠났다. 향년 94세. '애국투사 박순자 선생 민족민주장' 장례위원회는 5일 부고를 통해 "박 선생께서 4일 0시 25분에 영면에 들어갔다"고 밝혔다.
박순자 선생은 양원진(96)·안학섭(95)·김영식(91)·양희철(91)·이광근(80) 선생과 함께 최근 북송을 요청한 장기수 6명 가운데 한 명이다. 이들은 분단의 생채기를 안고 수십 년간 2차 송환 운동을 벌여왔다.
한반도 긴장 완화와 남북 대화 채널 복원을 바라는 이재명 정부가 들어서면서 인도주의적 결정을 기대했지만, 박 선생의 바람은 끝내 현실이 되지 못했다. 지난 8월 류순권 한국교회인권센터 목사는 "이들을 조건 없이 시급하게 돌려보내는 것이 평화의 시작"이라고 빠른 조처를 요구했었다.
지난 시기 박 선생은 이미 고인이 된 정순덕 선생과 함께 마지막 남은 여성 빨치산으로 불려왔다. 경남 하동에서 태어난 그는 해방 이후 하동군 여성연맹에서 역할을 하다 1950년 한국전쟁 발발로 지리산에 입산했다. 당시 군 위원장까지 맡으며 4년 동안 빨치산으로 활동했다. 하지만 1954년 결국 체포됐고, 군사재판에서 징역 15년을 선고받아 11년을 복역했다.
출소한 뒤엔 같은 장기수인 고 최상원 선생과 결혼해 두 딸을 낳았고, 사회안전법·보호관찰법 족쇄 속에서도 조국통일범민족연합(범민련) 남측본부 부경연합 중앙위원, 6·15공동선언실천 남측위원회 고문 등을 역임하며 남은 삶을 통일운동에 바쳤다.
다큐멘터리 영화 〈잊혀진 여전사>에서 말한 "어떤 세력에도 의존하지 않는 자주적인 통일"은 박 선생의 평생 신념이었다. 시민사회는 '애국투사 박순자 선생 민족민주장'으로 이런 그의 마지막 가는 길을 배웅한다.
장례위의 공동위원장으로는 이홍정 평화연대 대표, 주재석 자주연합 대표, 박석운 한국진보연대 대표 등이 이름을 올렸다. 장례위 관계자는 "조국의 자주 통일을 바랐던 그 뜻을 기리고자 전국의 여러 단체가 모여 민족민주장을 치르기로 했다"고 말했다.
빈소는 부산시 동구 초량동 인창병원 장례식장 201호에 마련됐다. 5일 오후 8시 추도식과 6일 오전 7시 30분 발인을 거쳐 영결식은 같은 날 오전 8시 30분에 민주공원에서 열린다. 장지는 남편인 최 선생의 유해가 있는 서울 종로구 금선사다.
