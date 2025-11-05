용인, 토지거래허가구역 지정에 따른 시민 혼란 대응책 마련

큰사진보기 ▲수지구 풍덕천동에서 성복동으로 향하는 대로 주변, 아파트가 병풍처럼 도로 양쪽에 펼쳐져 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

용인특례시가 수지구 일원이 토지거래허가구역으로 지정된 이후 시민 불편과 혼란을 줄이기 위해 대응책을 마련했다. 시는 실수요자와 재건축·리모델링 등 정비사업 추진 지역 주민의 혼란을 덜기 위해 전담인력을 배치하고 표준 대응 매뉴얼을 마련했다고 밝혔다.이상일 시장은 "정부의 갑작스러운 토지거래허가구역 지정으로 수지구 시민들이 많이 당황해 하고 혼란도 겪고 있어서 걱정"이라며 "시는 시민의 불편을 덜어드리고 혼란에 빠진 실수요자와 정비사업 추진 지역 주민들을 돕기 위해 현장의 사정을 꼼꼼히 챙기고 지원하는 방안을 마련해 달라"고 시 관계자들에게 지시했다.시는 10월 27일 실무 부서 간 긴급 회의를 열어 수지구 토지거래허가제 시행에 따른 혼선을 막기 위한 대응 매뉴얼을 만들었다. 매뉴얼에는 ▲허가 대상 기준 ▲허가 절차 및 구비 서류 ▲실거주 의무사항 ▲예외 인정 범위 등이 담겼다.시는 또 수지구청 내에 '토지거래허가 대응 전담인력'을 배치해 허가 대상 여부와 신청 절차, 실거주 확인 사항을 안내하고 시민이 쉽게 이해할 수 있도록 현장·전화 상담을 강화한다. 시 관계자는 "정부 정책 변화로 수지구 주민이 혼란을 느끼고 있는 만큼 적극적으로 민원에 대응하겠다"며 "시민 불편을 최소화하겠다"고 말했다.수지구민들은 이번 조치에 따른 불편을 호소하고 있다. 서울과 경기도 일부 자치단체들도 '토지거래허가구역 지정이 시장을 왜곡한다'며 재검토를 논의하는 것으로 알려졌다. 정비사업 추진 지역 주민들도 "사업 절차가 복잡해지고 일정이 지연될 수 있다"며 걱정을 내비치고 있다.풍덕천동에 사는 이은호(53)씨는 "토지거래허가구역 안에서는 실수요자라도 예외가 없다. 허가 없이 계약하면 거래가 무효가 될 수 있다고 들었다"며 "부동산 경제가 불안하지 않고 서민들이 피해를 보지 않도록 추가 대책이 나와야 할 것"이라고 말했다.성북동 아파트에 거주하는 이아무개씨는 "이번 정부 조치로 부동산 거래를 어떻게 해야 하는지 다소 혼란스러운 게 사실이다. 주변에 있는 이웃들이 서로 다른 말을 하고 있는 상황"이라며 "용인시가 자체적으로 대책을 세우기에는 어려움이 많겠지만 시민들에게 구체적인 내용 설명을 해줬으면 한다"고 말했다.이는 허가구역 지정 시 실거주 의무와 서류 절차가 까다로워지고 보완 요구가 반복될 가능성이 있기 때문으로 보인다. 전문가들도 용인시의 전담인력 운영과 매뉴얼 마련을 긍정적으로 평가하면서도 시민이 체감할 수 있는 추가 조치가 필요하다고 지적했다. 부동산 중개업소를 대상으로 한 설명회, 정비사업 단지별 안내, 실수요자 맞춤형 상담이 병행돼야 한다는 의견도 나온다.수지구는 재건축과 리모델링 추진 단지가 밀집해 있고 실수요 주택 거래가 활발한 지역이어서 이번 지정이 생활 전반에 미칠 파장이 크다는 분석이다. 용인특례시는 시민이 제도 변화에 뒤처지지 않도록 '현장 중심 민원 지원'에 행정력을 집중할 계획이다.