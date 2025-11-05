지속 가능한 '물순환' 도시 용인 만든다

큰사진보기 ▲처인구 경안천 주변 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인특례시가 2034년까지 10년을 내다 본 '통합 물관리 기본계획안'을 수립, 주민 의견 수렴에 나섰다. 이 계획은 물환경, 물 재해, 물이용, 물산업, 거버넌스 5대 분야를 아우르는 중장기 계획으로, 기후 위기 대응과 지속 가능한 물순환 체계 구축을 목표로 하고 있다.용인시는 기본계획에서 '건강한 물순환을 통한 지속 가능한 용인'을 비전으로 제시했다. 인구 110만 명의 대도시이자 반도체 클러스터와 플랫폼시티 등 대규모 개발사업이 추진되는 만큼 도시 성장과 환경 보전의 균형이 중요하다는 판단에서다. 김태현 환경정책과장은 "국가 차원의 물환경 종합대책은 있지만 지방자치단체가 독자적으로 수립하는 기본계획은 의무가 아니다"며 "용인시는 시장 공약에 따라 시 차원의 첫 통합 물관리 기본계획을 최상위 개념으로 수립했다"고 기본계획 수립 배경을 설명했다.비전 달성을 위해 △물환경의 질적 개선 △기후 위기 대응형 물재해 저감 △효율적 물 이용과 재이용 △물산업 경쟁력 강화 △협력적 거버넌스 구축 등 5대 전략 분야가 설정됐다.◇ 하천 생태 복원과 재해 예방 = 물 환경 분야는 수질 개선과 생태 복원이 초점이다. 경안천·청미천·신갈천 등 주요 하천의 수질을 Ⅱ등급 이상으로 유지하고, 하수처리율을 100%로 끌어올릴 계획이다. 2022년 기준 용인시 하수도 보급률은 93%로 경기도 평균(95.9%)보다 낮아 농촌지역의 하수관로 확충이 시급하다.시는 농촌마을의 소규모 하수처리시설을 확충하고, 오염총량관리제와 비점오염 저감사업을 병행해 수질오염을 줄일 계획이다. 이와 함께 폐수 배출이 많은 축산농가와 산업시설의 관리체계를 강화하고, 경안천·청미천 등 생태축 복원을 통해 수변공간을 시민 친화적으로 조성하기로 했다.물재해 분야에서는 침수·가뭄·산사태 등 자연재해에 대한 대응 능력 향상이 핵심이다. 최근 5년간 집중호우로 인한 침수 피해 면적이 경기도 전체의 26%(541만㎡)를 차지할 만큼 위험도가 높은 것으로 나타났다. 시는 불투수 면적 비율이 40% 안팎에 이르는 기흥(43.8%)·수지(35.7%) 지역에 우수저류시설과 투수성 포장 등을 확대하고, 처인구 산지에는 사방댐 설치 등 산사태 예방사업을 추진할 계획이다.◇ 반도체 시대 맞는 용수 인프라 확충 = 용인시는 산업단지 확대에 따른 용수 수요 급증에 대비해 공급체계 재편에 나선다. 2025년 기준 하루 평균 46만㎥인 용수 수요는 2030년 61만㎥로 늘어날 것으로 전망됐다. 이에 따라 시는 광역·지방상수도의 공급능력을 점검해 부족분을 보완하고, 공업용수 전용관을 확충해 산업단지의 안정적 물 공급을 도모하기로 했다.특히 남사·이동읍 일대의 송탄상수원 보호구역 해제로 산업입지 규제가 완화되면서 반도체 클러스터, 첨단산업단지, 배후주거단지 조성이 본격화될 예정이다. 이에 따라 시는 개발과 수질 보전이 충돌하지 않도록 수질관리계획을 병행해 추진하기로 했다. 용담·이동저수지 등 주요 취수원의 수질을 안정적으로 관리하고, 하수처리수의 재이용률은 연간 하수처리량의 17%에서 25%로 확대해 물순환 효율을 높일 계획이다.한편, 빗물이용시설 44곳과 중수도시설 22곳 등 물 재이용 기반시설도 확대한다. 반도체 산업 공정수 확보와 생활·공업용수 절감을 병행할 경우, 용인시는 물순환형 산업도시로 한 단계 도약할 수 있을 것으로 기대했다.시는 물 관련 기업, 연구기관, 시민단체가 참여하는 '용인형 물산업 클러스터'를 조성해 수처리 기술과 빗물관리 신산업을 육성할 계획이다. 물관리협의체를 정례화해 행정·전문가·시민이 함께 정책을 검토하고, 데이터 기반 물관리 통합 플랫폼을 구축해 정책의 투명성과 실효성을 높이겠다는 게 시의 계획이다.김태현 과장은 "이 계획이 있어야 건강한 물순환이 이뤄지고 향후 국가산단이나 반도체 클러스터 등 대규모 산업 개발에서 발생할 물 수요·수질 관리·재해 대응에 체계적으로 대응할 수 있다"고 강조했다. 이어 "기본계획이 완료되면 내년에는 '물순환 촉진 용역'을 실시해 물순환 촉진지구 공모를 신청할 계획"이라며 물순환 촉진 및 지원에 관한 법률에 따라 지구로 지정되면 국비 지원을 받을 수 있다고 밝혔다.김 과장은 "이번 계획은 물관리 정책의 로드맵을 세우는 일이며, 향후 수질 향상·수생태계 복원·물 분쟁 예방 등 용인시의 물 관련 현안을 통합적으로 다룰 수 있는 기본 틀이 될 것"이라고 말했다.