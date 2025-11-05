국회 앞에서 달린 교사들 "헌법이 보장한 시민 기본권 되찾자"

큰사진보기 ▲11월 4일 국회 앞에서 열린 ‘교사도 시민이지 RUN’ 러닝챌린지에 참가한 교사와 시민들이 ‘교사도 시민이다’ 구호를 외치며 달리고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

초등교사노동조합(위원장 권한대행 고요한, 아래 초등노조)은 교사의 정치기본권 회복의 필요성을 알리기 위해 지난 4일 국회 앞에서 '교사도 시민이지 RUN' 러닝챌린지를 개최했다.이번 행사는 유네스코 세계 교사의 날(10월 5일)을 기점으로 한 달간 진행되며, 교사의 정치기본권 회복을 위한 사회적 공감대를 확산하고 시민과 그 의미를 나누기 위해 마련됐다.'교사도 시민이다'라는 구호 아래 진행된 이번 챌린지에는 전국의 교사와 시민 1000여 명이 참여해 누적 1만km 이상을 달렸다도 주최 측은 밝혔다. 참가자 수에 비례해 적립된 기금은 교사의 정치기본권 회복을 위한 홍보 활동에 쓰일 예정이다.이날 행사에는 백승아 더불어민주당(비례대표) 의원, 용혜인 기본소득당(비례대표, 당대표) 의원, 안민석·강민정 전 의원 등이 함께했다. 이들은 교사에게 참정권을 보장해야 한다는 데 뜻을 모았다.백승아 의원은 "교사의 정치기본권이 진전을 보일 수 있도록 국회에서 노력하겠다"고 밝혔고, 용혜인 의원은 "학교에서 민주주의를 배우는 만큼, 교사의 정치기본권 보장은 민주주의 교육의 핵심"이라고 말했다.강민정 전 의원은 "현실에 맞는 교육정책과 법이 만들어지려면 교사의 정치 참여가 보장돼야 한다"고 강조했고, 안민석 전 의원은 "교사들의 정치기본권을 위해 함께 달리는 귀한 시간"이라고 소감을 전했다.초등노조 고요한 위원장 권한대행은 환영사에서 "교사의 정치기본권 회복은 헌법이 보장한 시민의 기본권을 되찾는 일"이라며 "이는 단순한 권리 복권을 넘어 교사가 교육에 온전히 전념할 수 있는 변화의 출발점이자 민주주의 완성을 향한 실천"이라고 밝혔다.초등노조는 앞으로도 다양한 단체 및 시민사회와 연대해 교원의 정치기본권 회복을 위한 사회적 여론을 확산해 나갈 계획이다.